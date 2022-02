Una nueva invitación al debate sobre algunas decisiones económicas le hizo el senador y precandidato presidencial Jorge Enrique Robledo a su compañero de la Coalición Centro Esperanza Alejandro Gaviria, en esta entrevista con EL TIEMPO.



¿Cómo va la campaña?

Hay un balance muy positivo, tanto de la campaña de la Coalición Centro Esperanza como de la particular. Hace un año nadie daba un peso ni por esta convergencia ni por el Movimiento Dignidad, el partido que construimos quienes nos salimos del Polo, y hoy somos una realidad política.



¿En qué se va a enfocar en este último mes de campaña antes de la consulta de marzo?

Este último mes hay una labor que exige una gran concentración y un esfuerzo muy grande, porque un porcentaje muy alto de los votos no se ha definido, y más en esta elección, que es bastante confusa.



¿Cuáles son sus principales propuestas, en caso de que sea elegido candidato para la primera vuelta?

Soy el senador y el colombiano que más luchas anticorrupción ha hecho. Les ofrezco a los colombianos que, como aquí va a haber un presidente que no tiene rabo de paja y tiene carácter y valor civil, vamos a enfrentar la corrupción de una manera muy vigorosa. A los noventa días de posesionado, tendremos que tener informes de todas las entidades del Estado para tomar medidas anticorrupción y antidespilfarro. Y al mismo tiempo me voy a asegurar para que el Fiscal General –y haré esfuerzos para que sea así también en la Contraloría y la Procuraduría– sea un funcionario que cumpla con su deber y no termine de alcahueta de los avivatos.



Y en temas económicos, ¿cuáles serían sus primeras acciones?

La creación de fuentes de empleo y riqueza. Si el país no rompe el anquilosamiento de su economía, el retraso productivo, la destrucción del agro y de la industria, que se miden muy fácil por las inmensas tasas de desempleo, no es posible sacar a Colombia adelante. Es el colmo que sigan haciendo demagogia diciendo que sin cambios en el modelo económico podemos sacar al país adelante.

¿Qué tanto afectan a la Coalición Centro Esperanza las crisis entre algunos de sus integrantes?

Es cierto que esas controversias generan un impacto. Eso no se puede negar. Pero también digamos que eso es producto de la realidad, porque esta es una coalición de verdad, que no tiene propietario, con personas que tenemos orígenes diversos. Tenemos grandes coincidencias, como por ejemplo que no somos el continuismo de Duque, pero tenemos diferencias. No me sorprende que se presenten controversias y estoy seguro de que estas no le quitan el filo a la fuerza de esta coalición.



Pero algunos dicen que si hay tantas peleas como precandidatos, cómo será si llegan al poder...

Esa gente que usted menciona se la pongo entre comillas. Buena parte de la gente en Colombia son duquistas y petristas, cuyo oficio es que todo lo que hagamos está mal. En algún momento les pareció que éramos muchos los precandidatos y ahora les parece que somos muy pocos. Ellos tienen el derecho de opinar lo quieran, pero sigo convencido de que este es un proyecto fuerte que está en condiciones de competir.



¿Qué opina de las diferencias entre Juan Manuel Galán y Carlos Andrés Amaya, dos de los precandidatos de la coalición?

Son controversias que se presentan, en algunos casos montadas de manera innecesaria, y que yo realmente no comparto. Son cosas que suceden y que se terminan superando.

¿Por qué ha sido tan crítico con Alejandro Gaviria, otro de los precandidatos de la coalición?

Hemos tenido diferencias grandes. Las tuve cuando él fue ministro de Salud del gobierno de Juan Manuel Santos, sobre temas graves. Al final se hizo un acuerdo. Hemos tenido un desacuerdo grande cuando él tomó la decisión que permitir el ingreso, a las filas de su campaña, de personas que no ha debido aceptar. Eso lo tratamos y lo acordamos, y se firmó una declaración que espero que cumplamos todos sagradamente. Son deberes constitutivos de esta coalición y que tienen que ver con que esta es una convergencia en la que las fuerzas tradicionales, los que eligieron a Duque, no tienen cabida.



¿Y cuáles son las diferencias puntuales que tiene con Gaviria?

Él me ha criticado varias veces el hecho de que yo tenga una posición de protección a la economía nacional, y sí, la tengo. No me puede ser indiferente que se arruinen la industria y el agro y que haya pobreza en Colombia. La posición de él es más en defensa del statu quo, de lo que ha sucedido en estos últimos 30 años, y los hechos demuestran que la política económica y social es un rotundo fracaso. Sea esta la oportunidad para invitarlo nuevamente a que hagamos ese debate.



Y, según usted, ¿cuál es el cambio que hay que hacer en la economía?

Crear fuentes de empleo y riqueza. Colombia es un capitalismo enclenque, de 6.000 dólares por habitante. Los países desarrollados tienen 40.000 dólares por habitante. Colombia es un país que importa en exceso bienes que podríamos producir y que tiene unos costos-país tan altos que tampoco es eficiente exportando. Un país que no crea fuentes de empleo y riqueza no puede desarrollarse. Aquí hay que sentarse a hacer un acuerdo nacional entre trabajadores, clase media y empresarios para tomar decisiones y hacer modificaciones que nos saquen de este pantano.



Pero ¿usted apoyará a Alejandro Gaviria en caso de que gane la consulta?

El acuerdo es que el que gane la consulta tendrá el respaldo de los demás.

