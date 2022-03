La candidata por el partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, sostuvo un encuentro con el candidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, para evaluar el camino que sigue para el centro político.



"Nos reunimos en la tarde de el pasado martes con Sergio Fajardo y sobre la mesa estaban los resultados de este 13 de marzo, la interpretación de este resultado que es obviamente un castigo de las urnas por una falta de coherencia y de decisión en la coalición", aseguró Betancourt.



La aspirante presidencial, además, destacó el "compromiso que los une con Colombia de derrotar las maquinarias, hacer una política diferente y llegar al gobierno sin vender el alma al diablo. Con la posibilidad de lograr el apoyo de todos los ciudadanos que no creen en las políticas de Petro ni de 'Fico', que no quieren estar en los extremos".



Betancourt aseguró que le hizo una invitación a Fajardo y al resto de la coalición para unirse "y entregarle al país una visión diferente de esta política, que se puedan sumar a esta campaña, que es la que ha defendido desde el inicio los postulados que fueron en algún momento de la coalición, que en algún momento también se perdieron pero que siguen vigentes y que podamos ganar y llegar a la segunda vuelta".



La pregunta ahora es si en esta alianza que propone Betancourt con la Coalición Centro Esperanza, cabe también Alejandro Gaviria, con quien Íngrid Betancourt ha tenido fuertes encuentros cuando ella antes hacía parte de dicha colectividad.



Igualmente, Betancourt aseguró que ella ya tiene fórmula vicepresidencial que es el coronel Esparza, quien participó en la Operación Jaque en la que esta fue liberada.

