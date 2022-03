Es natural que buena parte de la campaña haya girado en torno a su nombre. Desde el mismo día en que se posesionó Iván Duque, Gustavo Petro dijo que sería su más férreo opositor.



Hay que tener en cuenta que, entre todos los aspirantes, es el de más experiencia electoral: triunfó en elecciones al Congreso (por Cámara y Senado), venció en la disputa para llegar a la Alcaldía Mayor de Bogotá y fue segundo en los comicios presidenciales de 2018 –obtuvo alrededor de 4’855.000 votos en primera vuelta y aproximadamente ocho millones de votos en la segunda–.



Gustavo Petro quedó segundo en los comicios de 2018.

Ahora intenta nuevamente alcanzar la Casa de Nariño. Su experiencia acumulada lo ha llevado al pragmatismo político que hoy muchos le critican y otros le aceptan.



De ascendencia italiana y con un diplomado en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), este economista ha sido protagonista de la política colombiana en las últimas décadas.



Su paso por la guerrilla del M-19, el proceso de paz que lo sacó de la clandestinidad y sus posturas en el Congreso de la República, tanto como representante a la Cámara como senador, lo catapultaron de tal manera que no solo se ha convertido en el líder indiscutible de la izquierda sino en referente de las voces de oposición más recalcitrantes del país.



En su paso por la Alcaldía de Bogotá, fue destituido del cargo e inhabilitado por 15 años por el entonces procurador Alejandro Ordóñez. Sin embargo, Petro acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se le concedieron medidas cautelares que le permitieron retornar a su puesto en el Palacio Liévano.



Adiós a las armas

Desde 1977 fue militante del Movimiento 19 de abril (M-19). Dice que en 1985, luego de un período de tregua, fue torturado por el Ejército y condenado a dos años de prisión por supuesto porte ilegal de armas. En 1987 fue liberado y volvió a hacer parte de las actividades de la guerrilla hasta su desmovilización, en 1990.



La tortura que asegura haber sufrido es una de las razones por las que su campaña plantea lo siguiente: “El delito debe ser mirado en Colombia de manera multidimensional, no se corrige con solo cárcel o policías, sino que tiene que integrar fuertes medidas de inclusión social”.



Además, tiene planes para la Fuerza Pública, con la que rivalizó. Propone eliminar el servicio militar obligatorio y “las barreras para el ascenso” en las Fuerzas Armadas.



Es directo con sus ideas: “La primera decisión que voy a tomar es el cese de la contratación de exploración de petróleo en Colombia. Es un mensaje claro: vamos hacia una economía productiva, no extractivista”. Prefiere que las actividades nacionales se centren en “el trabajo y conocimiento”, como la producción agraria en tierras fértiles.



La yuca, insignia de su natal Ciénaga de Oro (Córdoba), es parte de los 11 alimentos en los que pretende que Colombia se especialice. Los otros son maíz, arroz, trigo, papa, aguacate, plátano, soya, sorgo, ñame y tomate.



A propósito de la agricultura, la reforma agraria es uno de sus estandartes. Busca aumentar el impuesto predial a latifundios de más de 500 hectáreas fértiles que no produzcan. Tiene marcada la ruta hacia la concesión de 200 hectáreas para familias del Amazonas.



No sería la primera vez que busca que los poseedores de tierras en Colombia cambien. En 1983, con compañeros del M-19 fundó el barrio Bolívar 83 en Zipaquirá para que personas de la zona construyeran sus casas, a pesar de que el lote pertenecía a unos curas.



Su vida y acciones le han generado detractores, el expresidente Álvaro Uribe es uno de ellos. Desde sus labores en el Congreso, Petro ha sido uno de los principales opositores del exmandatario. Sin embargo, dice que protegerá sus derechos. “



Yo le voy a garantizar al señor Uribe, a sus hijos, a su esposa y a su familia, que no los vamos a perseguir. No les vamos a chuzar los teléfonos y tampoco les vamos a montar procesos judiciales. Además, no les vamos a embargar los sueldos y no les vamos a expropiar los bienes. Nosotros no expropiamos”.



Gustavo Petro en el cierre de su campaña en Cali.

Pese a su declaración, sus adversarios lo han acusado de querer expropiar fortunas y tierras. Lo que él plantea, dice, para un hipotético gobierno suyo es aplicar más impuestos a las personas naturales que posean las 4.000 fortunas más grandes del país y hacer lo mismo con las tierras improductivas.



Petro intentará emular precisamente a quien está en las antípodas de su ideología: según ha expresado, buscará ganar en primera vuelta, como Álvaro Uribe en 2002. Y si llega al poder, dice que se centrará en programas urgentes para dar de comer a quienes sufren por la falta de alimentos. “La hambruna es lo peor que le puede pasar a la sociedad colombiana”, sentencia.



Propuesta clave

El aspirante presidencial Gustavo Petro ha expuesto como propuesta insignia, para un eventual gobierno, el tránsito de una economía extractiva de petróleo y carbón a una enfocada a la productividad agraria y la promoción del cultivo en 11 principales productos cosechados en el país.



“La primera decisión que voy a tomar es el cese de la contratación de exploración de petróleo en Colombia. Es un mensaje claro: vamos hacia una economía productiva, no extractivista”, dijo Petro para EL TIEMPO.

La primera decisión que voy a tomar

Para lograrlo, el aspirante ha asegurado que es necesario promover una política en la que se quiten los aranceles a los insumos que estimulan el valor agregado en Colombia.



Además, propone reconstruir toda la institucionalidad agraria: Idema, Ica, Incora y los fondos de sustentación, para industrializar el agro colombiano y sustituir las importaciones hasta que se logre una metalmecánica.



En el documento de propuestas de gobierno, se enuncia una reforma tributaria estructural que establecería menos impuestos para las empresas productivas pequeñas y medianas que trabajen el agro con energías limpias.



En contraparte, el impuesto predial aumentaría para los latifundios de más de 500 hectáreas en tierras fértiles pero improductivas.



La educación, una de las banderas que él levanta en la campaña

Gustavo Petro plantea incrementar los presupuestos vigentes de educación, cultura y deporte. Gracias a esto, pretende que estas tres áreas trabajen en conjunto y los talentos que surjan tengan la posibilidad de ir a colegios especializados y los estudiantes accedan a créditos para sus estudios superiores.



“El país establecerá un programa de retorno de doctores ubicados en el exterior, e iniciará un programa de doctorandos fuera del país financiado por el Estado, hasta alcanzar 10.000 estudiantes de doctorado al año que puedan ir fuera del país”, anuncia en su agenda de propuestas de gobierno.

El rol de Colombia en el mundo no es otro distinto a ser un referente de

En otros aspectos, dice que buscará sacar provecho de la inmensa riqueza natural del país.



‘Colombia, una potencia de la vida’ busca rescatar las selvas del Amazonas y el Pacífico colombiano, es una de las propuestas que figuran en su plan de gobierno.



Erigir el agua como eje fundamental del ordenamiento territorial, transitar hacia los transportes eléctricos, la gratuidad de un mínimo de agua potable y la aparición de un sistema de salud público universal de prevención y atención primaria son otras.



En seguridad, dice que “el delito debe ser mirado de manera multidimensional, no se corrige con solo cárcel o policías, sino que tiene que integrar fuertes medidas de inclusión social”.



Para llevar a cabo estas promesas, dice que hay que cumplir la Constitución de 1991.



ARMANDO NEIRA

EDITOR DE POLÍTICA