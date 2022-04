Voceros de la campaña de Gustavo Petro informaron que el candidato presidencial no está contagiado de covid-19, luego de realizarse un detenido chequeo médico y agregaron que el líder de la Colombia Humana se encuentra recuperándose de un cuadro fuerte de gripa.



"El candidato Gustavo Petro estaba indispuesto y sigue en reposo. Mañana espera retomar su gira de cara a la primera vuelta y comienza por la que se ha denominado 'Los 4 puntos cardinales'. Estará mañana en Nazareth, Guajira. En días posteriores: Puerto Carreño, Leticia y Tumaco", señalaron los voceros.



(En otras noticias: Estas fueron las claves del primer debate de los vicepresidenciables)

El candidato presidencial se sometió en la tarde del jueves a diferentes exámenes médicos, según informó el senador Armando Benedetti.



El congresista, que hace parte de la campaña de Petro, hizo el anuncio frente a los integrantes del Movimiento Fuerza Ciudadana, con los cuales el aspirante presidencial tenía previsto reunirse en la mañana del jueves.



Según Benedetti, Petro no pudo asistir al acto con el movimiento político "porque está indispuesto y está siendo objeto del algunos exámenes. No les puedo decir nada más".



Ante la pregunta de una periodista sobre si Petro tenía covid-19, el congresista respondió: "No. No podría decirte mucho, pero que tú me digas que tiene covid, como han dicho, podría decirte que no tiene covid, hasta esta hora".



De igual forma, estaba prevista la participación de Petro en un debate con otros candidatos presidenciales, en la Universidad Javeriana, la cual fue cancelada en las últimas horas. A esa discusión asistieron los aspirantes presidenciales Sergio Fajardo e Ingrid Betancourt.



El pasado martes, Petro estuvo en un debate con los candidatos presidenciales John Milton Rodríguez, Enrique Gómez Martínez, Luis Pérez e Ingrid Benatcourt.

