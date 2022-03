Sobre el tema del aborto, Petro afirmó que no cree que en Colombia haya nadie a favor de este procedimiento y que hay que ver qué mecanismo se adopta, "porque aquí se escoge entre dos tragedias: el aborto o traer un niño no deseado". Agregó que el Estado debe trabajar en la prevención de embarazos no deseados como una alternativa para no llegar al aborto.