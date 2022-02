Gustavo Petro, precandidto a la Presidencia por la coalición del Pacto Histórico, se refirió a las acusaciones contra Piedad Córdoba, en las cuales la señalan de haber manipulado las entregas de secuestrados por parte de las Farc, tener vínculos con la otrora guerrilla y, además, relacionarse con Alex Saab, testaferro del régimen de Nicolás Maduro.



Desde Cali, donde se reunió con algunos empresarios y allegados a su campaña, el exalcalde de Bogotá señaló que “Piedad Córdoba estuvo tres años en silencio y nunca apareció nada. Solo cuando se vuelve candidata es que vuelve a aparecer el ataque contra ella”.



Los señalamientos contra Córdoba, hoy candidata al Senado por la lista del Pacto Histórico, fueron lanzados por Andrés Vásquez, quien fue su asesor. En su denuncia, manifestó que la entonces senadora se aprovechó de la autorización del Gobierno de Álvaro Uribe y de la influencia que tenía en la cúpula de las Farc para sacar provecho político de las liberaciones. También la acusó de atravesársele a la liberación de Ingrid Betancourt y de tres militares estadounidenses para sacar dividendos políticos.



Sobre los señalamientos, Petro agregó que no puede calificar esta situación al no tener elementos probatorios en ningún sentido, pero aseguró que la labor de Piedad

Córdoba en ese entonces "salvó vidas".



“No estuve de acuerdo en aquella oportunidad con lo que se llamó el canje humanitario. Me opuse a ese tipo de práctica porque incentivaba la guerra y no construía la paz, pero es innegable que la actividad de Piedad Córdoba, que la ejerce por solicitud del entonces presidente Álvaro Uribe, salvó vidas humanas”, dijo Petro.



El líder de la Colombia Humana también manifestó: “La acusación concreta que se le hace por parte de una persona que trabajaba con ella (Andrés Vásquez) no puede ser –en mi opinión- tramitada en la Corte Suprema de Justicia porque Piedad no tiene fuero, me parece que tiene una instancia que se creó con ese objetivo: saber la verdad. Esa es la Jurisdicción Especial para la paz (JEP)”.



El precandidato agregó que el canje humanitario es uno de los capítulos en los cuales la JEP debe indagar y conocer hasta el último detalle.



Estos señalamientos contra Piedad Códoba están siendo indagados por la Corte Suprema de Justicia, quien esta semana recibió a Ingrid Betancourt y espera reunirse con el expresidente Álvaro Uribe, el próximo 23 de febrero.



ELTIEMPO.COM