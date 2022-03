El precandidato presidencial del Pacto Histórico Gustavo Petro afirmó que, en este momento, ya existe fraude electoral en Colombia.



"La Policía no está capturando a los compradores de votos. No captura a Aida Merlano, a Char, a Gerlein, a Acuña. El Fiscal no está investigando. Están comprando centenares de miles de votos. Es decir, ya, en este momento, hay fraude electoral, porque la compra de votos es un delito y no hay acción del Estado para perseguirlo.



Petro respondió si respetará o no los resultados de las elecciones de este año y dijo que sí lo haría, siempre y cuando no haya fraude electoral.



Explicó que su campaña tendrá "120.000 guardianes del voto" en los comicios presidenciales de este año y que "si hay evidencias generalizadas de fraude, detectadas por la ciudadanía en las mesas, nosotros no aceptaríamos el resultado".



En este caso, el senador de origen izquierdista afirmó que exigiría "un escrutinio voto a voto de todas las mesas de país, con todas la veedurías", de todos los partidos y organizaciones políticas y que "se vuelve a contar voto a voto".

Críticas a lo dicho por el expresidente Andrés Pastrana

Petro también se refirió a las afirmaciones hechas en las últimas semanas por el expresidente Andrés Pastrana, quien criticó que el precandidato se haya reunido con la empresa Indra, la cual proveyó el software en el cual se consolidarán los resultados de las elecciones de este año.



En este sentido, el aspirante presidencial afirmó que le preguntó a esa compañía española si la plataforma que tiene la Registraduría Nacional "contabiliza los votos desde la mesa de votación" y que "la respuesta fue que no".



Agregó que, para él, esta empresa "no va a garantizar que no haya fraude" en los comicios de este año y que "no hay garantías" para ello.

“Yo prefiero reunirme con Pedro Sánchez y no con el pederasta (Jeffrey) Epstein”, afirmó Petro al responder las críticas de Pastrana por sus reuniones con Sánchez, jefe del gobierno español, y con la empresa Indra.



Y añadió que el exmandatario, “que es hijo de un fraude electoral que condujo al país a la violencia, un 19 de abril de 1970, le parece que la ley no nos cobija y que nosotros no tenemos derecho a auditar el software” de la Registarduría para las elecciones de este año.

