Gloria Arizabaleta es candidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico en el Valle del Cauca. Esta abogada, especialista en derechos humanos y derecho penal, ocupa el segundo renglón en la lista de esta coalición, que ha sido denominada de izquierda.

El nombre de Gloria Arizabaleta así no es muy conocido, pero si se afirma que es exesposa del senador Roy Barreras, la cosa cambia. Sin embargo, esta caleña quiere dejar claro que es candidata y no exesposa. Se queja de que siempre la ven como la exesposa de Barreras, a pesar de que él no ha sido su único esposo.



“Dicen que yo cargo con un ‘inri’ de ser la exesposa de Roy Barreras. Lamentable, que a nosotras las mujeres nos tengan ese ‘inri’. Yo soy Gloria Elena Arizabaleta Corral y he tenido otros exesposos. ¿Y por qué ellos no son más bien mis exesposos y no yo la exesposa de ellos?”, afirmó Arizabaleta en una entrevista a la emisora La W hace varios meses.



Agregó que en Colombia “las mujeres solamente somos por ustedes los señores, y eso no debería ser así”.



En comunicación con este diario, esta abogada, con diez años de experiencia en la Fiscalía General de la Nación, ratificó esa postura y agregó que mientras fue esposa de Roy Barreras vio la política desde, precisamente, la barrera, al lado del exsenador, pero llegó el momento de hacer política por su propia cuenta y sin tener la etiqueta de ser la exexposa del legislador.



No obstante, Arizabaleta es coequipera de su exposo en la campaña por el Pacto Histórico, el movimiento en el cual está comprometido al lado del precandidato Gustavo Petro. De hecho, la semana pasada, durante la visita de Petro a algunos municipios del Valle del Cauca, se vio a la pareja de exesposos en varios momentos y escenarios. Eso sí, juntos, pero no cercanos.



La propuesta principal de esta jurista, de llegar al Congreso, es buscar una educación de género, es decir, que las madres cabeza de hogar y las mujeres tengan más acceso a una educación gratuita y con calidad.

