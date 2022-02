La ruptura de Ingrid Betancourt con la Coalición Centro Esperanza se debió precisamente a que ella consideró como incómodos los acuerdos o apoyos que estaba consiguiendo el aspirante presidencial Alejandro Gaviria. Por eso terminó saliéndose de esta coalición.



Y si bien quienes quedaron suscribieron un acuerdo en lo que tiene que ver con cuáles apoyos se podían recibir y cuáles no, en la semana que concluye, Gaviria ha hecho unos movimientos que tienen pensativos a los restantes aspirantes presidenciales de esta alianza.

Es así como el propio exministro reconoció que tuvo un encuentro con el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, luego de la ruptura que se dio entre los dos tras la llegada del aspirante presidencial a la Coalición Centro Esperanza.



Tanto fuentes del partido como el mismo exministro han señalado que el encuentro fue básicamente para limar asperezas, que no se habló de la campaña presidencial y mucho menos de apoyo del liberalismo a su aspiración.



Gaviria también reconoció que tuvo un encuentro con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, el líder natural del partido Cambio Radical.



De acuerdo con el aspirante presidencial, no fue una reunión política sino un encuentro casual, en el que no se habló de acuerdos políticos con Vargas Lleras ni con Cambio Radical.



Ya todo esto se suma que ha trascendido que el exministro tiene el apoyo de Jorge Rey, exgobernador de Cundinamarca y quien es uno de los líderes políticos más reconocidos de este departamento.



Rey le habría ofrecido todo su apoyo al exrector de la Universidad de los Andes y todo indica que este respaldo tendría el guiño de la alcaldesa de Bogotá Claudia López. .

Y si bien en lo formal no habido reclamos dentro de la coalición, lo que EL TIEMPO ha conocido es que sí hay bastante malestar con lo que ha ocurrido en torno a los acercamientos de Gaviria.



El punto es que hay quienes consideran que la coalición ya está en marcha, que el tarjetón ya está listo y que es un poco tarde para seguir en las disputas internas .



Para nadie es un secreto que en esta coalición los codazos han estado en el orden del día. Inicialmente Gaviria cuestionó a Fajardo y este reaccionó. En los últimos días la polémica entre Carlos Amaya y Juan Manuel Galán, ambos aspirantes presidenciales, también se ha llevado los titulares de prensa.



Así las cosas el asunto no parece sencillo en la Coalición Centro Esperanza, pues hay quienes ponen en duda, como ha dicho Gaviria, que los encuentros han sido puramente casuales.



