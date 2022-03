La elección de Francia Márquez como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro atendió las voces internas en el Pacto Histórico, que ven en ella una figura que rompe con los formatos tradicionales de la política en el país.



En simultánea, siembra inquietud en los cálculos electorales de ese movimiento, cuyos responsables saben que necesitan de otras fuerzas -en especial del centro- para poder vencer en las presidenciales.



Esas dos realidades quedaron en evidencia en un solo día. Precisamente el de la designación de Francia Márquez como fórmula, decisión a la que Petro llegó después de muchas reflexiones y cuentas políticas.



En su discurso de aceptación, ella agradeció a los jóvenes que salieron a las calles durante el estallido social del año pasado, lo que le valió los aplausos del auditorio y que su nombre fuera tendencia en las redes sociales.



Pero de la emoción se pasó a la preocupación, por lo menos en los sectores más cercanos a Petro, cuando ella reiteró sus críticas a César Gaviria, el jefe del Partido Liberal al que, como ya lo había hecho a comienzos del mes en el debate de EL TIEMPO y Semana, identificó con la corrupción y otros males que asuelan a los colombianos.



Esa nueva salida produjo la ruptura de los acercamientos con esa colectividad y provocó la intervención de figuras como Roy Barreras, uno de los máximos electores del Valle y ahora alfil de Petro, quien no se guardó críticas a la que, en teoría, es ahora una de sus jefes políticas.



"Muy difícil así. En relaciones de este nivel no se puede improvisar, Aplausos de la galería emocionada. Puertas cerradas para construir gobernabilidad. Dilapidar los esfuerzos hechos para sumar y ganar en primera vuelta no es buena idea. Aún ganando, hay que gobernar", fue uno de los trinos del dirigente político, que seguirá en el Senado ahora como miembro del Pacto Histórico.

Trino de Roy Barreras sobre decisión del Partido Liberal.

Son varios los interrogantes: ¿Puede Petro ganar las elecciones sin, por ejemplo, la alianza con el partido Liberal? Por lo expresado por Barreras, la respuesta es no.



¿Se salió del libreto la ahora aspirante a la vicepresidencia? Es posible, aunque ella dice que se mantiene en la línea que había hecho pública durante su campaña para ganar la consulta del Pacto Histórico, que finalmente le dio la boleta para ser la fórmula de Petro.



Este miércoles, ante la pregunta de EL TIEMPO de cuál era ahora su posición frente a una eventual alianza con el liberalismo y con Gaviria, dijo: "Yo lo que he dicho es frente a César Gaviria, que es más de lo mismo, y lo reitero. Siento que él no aporta nada a la transformación de este país. Como persona, siento que su acción política en la larga historia política de este país no ha contribuido a dignificar la vida, no ha contribuido a lograr la paz, no ha contribuido a erradicar las violencias estructurales a las que hemos estado sometido la mayoría de los colombianos y las colombianas y yo creo que es un error hacer una alianza con él como persona”.

Una gran parte de las bases del Pacto -"la galería", según Barreras- se identifica con esta declaración.



Pero incluso en ese movimiento político hay sectores que le reprochan a Márquez que desconoce los aportes de la presidencia de César Gaviria (1990-1994) a la construcción de un país más moderno. Él fue el impulsor de la actual Constitución, y en 1989 recogió las banderas del asesinado Luis Carlos Galán.



También fue un vehemente defensor de los acuerdos de paz firmados entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc y fue un abanderado de la defensa del Sí en el plebiscito, posiciones que el Pacto Histórico reivindica como propias.



Para ella esto nada de esto cuenta. “Si el Partido Liberal, como partido, decide estar en esta apuesta, es una necesidad y debería articular a este proyecto, pero César Gaviria, como gamonal político que hemos tenido, no es un cambio en la política para este país”, dice.



Petro sabía de esta posición. Por eso, mantuvo las dudas hasta el final para elegirla. En el proceso, ella se dio cuenta que podría incomodar y fue honesta al afirmar públicamente que ella no sería un estorbo y no se enfrentaría a él si no la elegía.



Él, sin embargo, se decantó por ella. Y en menos de pocas horas provocó este tsunami que, por lo menos según el comunicado de Gaviria, es definitivo. Lo cual no significa que en los dos meses largos que quedan para la primera vuelta las cosas no puedan cambiar.

No quiero descalificar personas cuando se que Colombia necesita el camino de las rectificaciones



Reconocemos en Cesar Gaviria la persona en la que el Partido Liberal ha designado su vocería



Esperamos que el liberalismo se apreste al camino de las reformas que necesita Colombia. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2022

¿Puede el Pacto Histórico darse el lapo de no buscar aliados políticos por fuera de la izquierda radical? Francia Márquez considera que sí. Sin embargo, Petro se muestra más cauto y por eso su reacción inmediata para tratar de sanar una ruptura con la que no contaba, si bien tampoco tenía definido el apoyo de Gaviria.



Fuentes consultadas por este diario en el Pacto Histórico confirmaron que la elección de Francia fue concebida como un reconocimiento a sus 780 mil votos en la consulta, como un mensaje de unidad en el movimiento y porque están convencidos de que su figura va a darle dinamismo a la campaña de Petro. Pero también presentían que iba a chocar. Y eso, en un país en donde impera la polarización, es difícil de digerir. Incluso, al interior del Pacto Histórico puede abrir una división que con las elecciones a la vuelta de la esquina es un enorme tropiezo.



