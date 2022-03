La confrontación entre Francia Márquez y César Gaviria, jefe del liberalismo, comenzó abiertamente en el debate de EL TIEMPO y Semana del pasado 8 de marzo. Ese día, ante una pregunta sobre su posición ante una eventual alianza entre el Pacto Histórico y el partido Liberal, la hoy candidata a vicepresidenta no se guardó nada: “Gaviria es parte de lo que ha llevado a este país a vivir en la crisis que estamos, en la hambruna, la corrupción, siempre ha estado gobernando a su favor”, dijo.



Como contexto a la crisis que viven hoy el Pacto Histórico y el liberalismo, esas declaraciones durante el debate de EL TIEMPO y Semana también generaron un desencuentro, inmediato, con Gustavo Petro, para quien el Pacto Histórico “no significa un nuevo sectarismo ni es motivo de venganzas”.

Según Francia Márquez, en ese momento del debate, una alianza “con César Gaviria es más de lo mismo”. Recalcó que el expresidente no representa el pacto con “los jóvenes, las mujeres, campesinos, afrodescendientes, con la comunidad LGBTQi+ ni con las víctimas”.



Estas palabras fuertes de Francia Márquez iniciaron el desencuentro entre César Gaviria, los liberales y el Pacto Histórico.



Para Petro, si bien es verdad que el expresidente liberal no representa ello como dijo Márquez, “el pacto histórico debe ser con todos los colombianos” y “si se excluye a alguno no se está construyendo”, algo que no contempla su idea del Pacto Histórico.



Acá el video con lo que dijo Francia Márquez para referirse a una alianza con César Gaviria y el Pacto Histórico:

Francia Márquez no amainó su andanada de comentarios fuertes contra la figura de César Gaviria: “¿Qué es un pacto con César Gaviria?”, se preguntó. “Es seguir repartiéndose el país creyendo que es su hacienda, creyendo que el Estado es su propiedad”, se contestó. “Yo llegué al Pacto Histórico porque creemos en un cambio. Hacer un pacto con quien ha profundizado el neoliberalismo es un error, aunque otra cosas es con las bases (del Partido Liberal) y su gente”, puntualizó.



Para los principales asesores y aliados políticos del Pacto Histórico, como Roy Barreras, las palabras de Francia Márquez "son un error" al destruir los puentes y alianzas con otras fuerzas políticas rumbo a la Presidencia.