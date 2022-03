Una polémica se desató en las últimas horas luego de que la cantante Marbelle publicara en su cuenta en Twitter un trino racista en contra de la candidata vicepresidencial Francia Márquez.



El trino, que fue eliminado, hacía con imágenes una comparación de Gustavo Petro y Francia Márquez como ‘El Cacas’ y ‘King Kong’ respectivamente. Sin embargo, la comparación de Márquez con un gorila fue considerada por los internautas como racista.



(Puede leer: Interponen otra denuncia contra Marbelle por trino sobre Francia Márquez).



En medio del debate vicepresidencial que realizó este miércoles EL TIEMPO y Semana, a la candidata del Pacto Histórico se le preguntó sobre esta polémica y ella envió un mensaje personal a Marbelle.

"El racismo es algo que lastima y esto no es sólo para Marbelle y para Bolívar, es para toda la humanidad. Erradicar el racismo no es una responsabilidad de la población que ha sido racializada, como erradicar el patriarcado y el machismo tampoco es responsabilidad de nosotras las mujeres, esta es una responsabilidad que debemos asumir como sociedad", indicó Francia.



En su intervención sobre el tema, la candidata aprovechó para explicar el panorama que vive el país en cuanto a temas de racismo y violencia y aseguró que "el racismo lastima, daña, destruye a nuestra humanidad, pero el racismo mata. Cuántos jóvenes racializados matan en los barrios populares, a cuántos líderes racializados los matan en los territorios. Cuántos niños racializados y empobrecidos mueren de hambre todos los días en este país. Es a eso que nos estamos enfrentando".



(Lea también: Insultos racistas contra Francia Márquez: ¿qué opinan candidatos a ‘vices’?).



Por último, Márquez le envió un mensaje a la cantante colombiana como respuesta al trino racista que desató la polémica en redes sociales: "Yo a Marbelle le mando un abrazo, de ese abrazo ancestral que me enseñó mi abuela, para que se sane, porque no solamente el racismo nos daña a nosotros, sino que daña a quienes lo expresan porque se cohíben la oportunidad de expresar amor, de expresar alegría y de construir en medio de la diferencia".



La candidata y líder social también se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter:

"El racismo no solo hiere, sino tambien mata. El racismo no solo nos daña a nosotros, sino daña a quien lo expresa porque no se permite construir desde el amor y la diferencia. A @Marbelle30 le mando un abrazo ancestral para que se sane y construyamos desde la diferencia". — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) March 30, 2022

TENDENCIAS EL TIEMPO