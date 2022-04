Las reacciones luego de una publicación en redes sociales en la que la cantante de música popular Marbelle se refirió a Gustavo Petro y Francia Márquez como "Cacas" y "King Kong", no paran.



(Le puede interesar: Interponen otra denuncia contra Marbelle por trino sobre Francia Márquez).



El trino, que fue borrado tiempo después, le valió a Marbelle ser denunciada por tres delitos: injuria, calumnia y hostigamiento. También, motivó un choque público con la candidata a la vicepresidencia.



(Le puede interesar: Marbelle, ¿a qué se expone tras denuncia por trino sobre Francia Márquez?).

🔴 Francia Márquez (@FranciaMarquezM) le envía un "abrazo ancestral" a Marbelle (@Marbelle30) para "que se sane", tras los insultos racistas de la cantante contra ella. ¿Qué más le mandó a decir?

Véalo aquí 👇 ➡️https://t.co/j0ZeBRY4tj | #ColombiaVota2022 | #MiViceEs pic.twitter.com/4rZEETmvSf — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) March 30, 2022

"El racismo es algo que lastima. Erradicar el racismo no es responsabilidad de la población que ha sido racializada (...) Es una responsabilidad que debemos asumir como sociedad. El racismo lastima, el racismo daña (...) el racismo mata", dijo Márquez en un debate de Semana y EL TIEMPO en respuesta a los comentarios de Marbelle.



(Le puede interesar: Cancelan concierto de Marbelle en Pasto 'por motivos de fuerza mayor').



"A Marbelle le mando un abrazo ancestral para que se sane", dijo la candidata. Ante la respuesta, la cantante le 'devolvió' el abrazo: "¡Y le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde! Usted no me da confianza ni me representa en ningún sentido... A mí no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente".

Y le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde !

USTED NO ME DA CONFIANZA NI ME REPRESENTA EN NINGÚN SENTIDO… a mi no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente ! @FranciaMarquezM https://t.co/ImoemM9ULi — MARBELLE (@Marbelle30) March 30, 2022

Las reacciones

Estos hechos han generado diversas reacciones en rede sociales.



La periodista y excandidata al Senado Mabel Lara dijo, por ejemplo, que los "ataques a Francia Márquez desde todos los espectros están revelando las conversaciones que privado están sosteniendo algunas familias colombianas con respecto a cómo el país concibe a las mujeres negras".



(Le puede interesar: Marbelle a Francia Márquez: ‘Le devuelvo su abrazo para que se lo guarde’).



"Francia revela el racismo, el machismo y la aporofobia: las mujeres negras enfrentamos muerte prematura, borramiento estadístico, silenciamiento en espacios de toma de decisiones; se nos presume como incompetentes aunque demostremos con creces nuestra excelencia. Por eso Pa'lante".

Violencia Sexual en el conflicto armado:



•Mujeres afro víctimas violencia sexual: El 65% de las victimas son MujeresA



De las más de 34.000 víctimas de este flagelo 22.686 son M Afrodescendientes.



En el año 2021 de las 442 víctimas de delitos sexuales 115 eran M negras. — Mábel Lara (@MabelLaraNews) March 30, 2022

La cantante Adriana Lucía sí aceptó el abrazo de Márquez y así lo publicó en redes sociales.

A Márquez también la defendió la cantante Goyo, quien escribió: "Reina, si te (están) tirando piedras, sígueles mandando ABRAZOS".

Reina 👸🏾 si te tirando piedras , sígueles mandando ABRAZOS. — Goyo 👑🖤✊🏾 (@GOYOCQT) March 31, 2022

(Le puede interesar: Marbelle tras ser denunciada penalmente por injuria: 'Aquí estaré').

Ayer Francia caracterizó la mentalidad de la “gente de bien” en Colombia, su actitud de permanente simulación. Dijo que el primer acto de racismo es negar la existencia del racismo. Así es. Niegan ser racistas y, al tiempo, practican actos de violencia y discriminación racial. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 31, 2022

Candidata @FranciaMarquezM ha abierto un debate necesario. Con sus ideas busca transformar el racismo estructural. Además, su presencia ha desatado una serie de insultos racistas que son la confirmación del racismo cotidiano. Francia enfrenta el prejuicio con dignidad. — Mauricio Albarracín Caballero (@malbarracin) March 31, 2022

Una de las grandes virtudes de una candidatura como la de Francia Márquez consiste en dejar absolutamente expuestos el racismo y la misoginia que llevamos naturalizando en este país desde siempre. Es como mirarse a un espejo por primera vez y no reconocerse en él. — Sandra Borda (@sandraborda) March 24, 2022

EL TIEMPO