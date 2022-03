Una transformación desde la escuela para que Colombia sea un país libre de racismo y discriminación es una de las principales metas de Sandra de las Lajas Torres, fórmula vicepresidencial del candidato por Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez.



Torres, quien tiene formación en etnobiología, finanzas, educación y administración pública, habló con EL TIEMPO.



¿Por qué se decidió a ser fórmula vicepresidencial de John Milton Rodríguez?



Porque soy una mujer formada y con experiencia, que tiene una visión de desarrollo basada en el conocimiento y que cree que Colombia tiene unos recursos naturales bien importantes. Estamos ubicados en segundo lugar en mayor riqueza a nivel de biodiversidad y es importante que le apliquemos conocimiento a esos recursos para que podamos aprovecharlos. Y también porque le aporto una mirada desde la inclusión, desde la mujer afrocolombiana.



¿Por qué el tema del medio ambiente es clave en la campaña presidencial?



Pienso que debe estar entre los primeros temas en la agenda, porque esta es nuestra casa común. Desde hace más de 50 años los ecologistas han venido hablando del inmenso peligro en el que nos encontramos como humanidad por la deforestación y la alta contaminación. Todavía podemos hacer algo y por lo tanto Colombia debe comprometerse, como sociedad, a la transformación del ser y comprender que somos naturaleza y que necesitamos de agua y de energías limpias.



Si ustedes llegan a la Presidencia, ¿qué acciones emprenderán para el cuidado del medio ambiente?



Por un lado necesitamos trabajar con el sector productivo, que es el mayor generador de empleo en la Nación. Pero no podemos impulsar las mismas prácticas sin cuidar el medio ambiente. Hay que generar consensos con el sector productivos para cuidar el medio ambiente. Necesitamos que desde la academia generemos mucha más conciencia ambiental, aún desde la primaria. Requerimos que el sistema escolar sea mucho más firme y necesitamos formar seres humanos más conscientes del medio ambiente. No es un solo sector con el que debemos hablar, sino que deben ser diálogos con diferentes actores.

En su opinión, ¿qué tanto ha avanzado Colombia en energías limpias y qué falta?

Todavía estamos lejos de donde necesitamos llegar. Ha habido avances, pero no realmente significativos. Se han promovido investigaciones, algunos acuerdos con países como la India, pero aún nos falta. Necesitamos que el Estado sea mucho más firme en la inversión, fomento y promoción tanto del sector productivo, privado, como en el tema presupuestal. Necesitamos que las nuevas edificaciones, por ejemplo, sean funcionales con energía eólica, que son mucho más limpias. Que en lugares en los que no hay energía eléctrica podamos llevar otro tipo de energías.



¿Cuál es su aporte a la campaña en términos de inclusión de afros y de mujer?



Es importante que trabajemos por una escuela libre de racismo y discriminación. El país cuenta con unas normas desde hace más de 27 años que, lamentablemente, se han cumplido a medias. No se puede avanzar solo a punta de legislación, sino en tener un país libre de todo tipo de discriminación. Necesitamos invertir mucho más en la promoción –desde la escuela y con el Ministerio de Educación– de una formación enfocada en ciudadanos que sean respetados y que respeten la diferencia. Se trata no solamente del respeto hacia la mujer, sino hacia los grupos étnicos. Colombia debe convertirse en una potencia contra el racismo.

En el caso puntual de mujer, ¿cuál es la propuesta?

Se debe trabajar en la formación, desde la escuela, donde a la mujer se le enseñe a tener el valor que le corresponde. También son importantes los temas de justicia. Necesitamos que sea mucho más firme en los casos en que haya atentados y violación contra la dignidad de la mujer.



¿Por qué cree que varios candidatos a la Presidencia han escogido fórmulas que representan afros o mujeres?



Pienso que es el resultado de un trabajo individual y colectivo que hemos hecho las comunidades y los pueblos étnicos en Colombia. En el caso particular de la comunidad afrocolombiana, negra, raizal y palenquera, que estuvimos bajo un sistema de esclavización hasta hace menos de 180 años, hemos tenido una gran capacidad de transformarnos y de levantar nuestra realidad. Hoy tenemos hojas de vida muy competentes, que tienen todo el mérito académico y la trayectoria para llegar a ocupar estos altos cargos.



¿Y en ese sentido qué piensa de otros candidatos a la Vicepresidencia que también cumplen con estos parámetros, como Francia Márquez o Luis Gilberto Murillo?



Por supuesto todo mi reconocimiento para ellos y aplauso también el valor de lo que han venido realizando y su trayectoria.

