Este lunes festivo se llevó a cabo el ‘Gran Debate’, organizado por el canal de televisión RCN y sus medios aliados. Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia), Sergio Fajardo (Coalición Centro Esperanza), Ingrid Betancourt (Partido Verde Oxígeno) y Enrique Gómez Martínez (Movimiento de Salvación Nacional) asistieron para exponerle al país sus propuestas.



Sin embargo, en el debate hubo una notable ausencia. Se trató del candidato del Pacto Histórico Gustavo Petro, quien horas antes escribió en su cuenta de Twitter que suspendía su presencia en cualquier debate "hasta que se garantice la transparencia del voto", en referencia al posible reconteo de votos de las elecciones pasadas.

A pesar de su ausencia, la imagen de Petro sí apareció durante el debate. Fue por cuenta del candidato Federico Gutiérrez, quien durante una intervención en la que se refería al incremento en el precio de los alimentos sacó una fotografía de Petro para señalarlo de ser uno de los responsables de esa realidad.



"Como ya nos acostumbramos a que no lo vamos a ver en los debates, yo se los traje", dijo Gutiérrez mientras sostenía al fotografía de Petro. "¿Qué pasó con el Cauca? Para que le respondas a la gente ya que no viniste, así sea por Twitter. ¿Por qué mandaste a bloquear las vías en el Cauca y en el Valle?", agregó.



Y por último sentenció: "Yo solo espero que ese señor (Petro) le responda al país, y por eso no viene a los debates porque no tiene cómo responder".



Al poco tiempo, el candidato del Pacto Histórico le respondió a Gutiérrez. Publicó un tweet con la imagen de Federico Gutiérrez sosteniendo su fotografía, sin texto ni ningún tipo de comentario adicional.



Cabe mencionar que Petro y Gutiérrez ocupan el primero y segundo lugar de la intención de voto para la presidencia, respectivamente. Según una encuesta contratada por un grupo de medios aliados, encabezados por RCN radio, la FM y RCN noticias y los diarios regionales El Heraldo, El Universal, Vanguardia, La República y La Patria, entre otros, el candidato del Pacto Histórico tiene el 37 % de intención de voto y el candidato del Equipo por Colombia, el 19 %.



