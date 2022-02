El precandidato presidencial Federico Gutiérrez, quien competirá en la consulta de la coalición Equipo por Colombia, en marzo, destapó algunos aspectos de su vida y de sus propuestas en esta entrevista con EL TIEMPO.



Contó que hace mucho tiempo fumó marihuana, pero que no le gustó; que si una mujer quiere abortar y no está en las causales despenalizadas, es preferible que tenga el hijo y lo dé en adopción, y que propuestas como eliminar el tapabocas en espacios abiertos, como la de Alejandro Gaviria, buscan es ganar votos, porque el verdadero debate del país está en otra parte.

Para el aspirante presidencial no existe mejor política social que la generación de empleo y la única forma de tenerlo es con empresas. Foto: Héctor Fabio Zamora. El Tiempo

¿Qué tanto afectó a la coalición Equipo por Colombia los señalamientos contra Alejandro Char, uno de sus integrantes?

​

Primero, es algo que él ya respondió. Él es quien debe responder. Sobre temas personales, yo no me refiero, porque ya lo hicieron él y su familia. De las otras denuncias, como él mismo lo ha dicho, que sea la justicia la que determine y que actúe con prontitud. Aida Merlano es a la que se le han comprobado todos los delitos, está hoy amparada, como ella misma lo dice, y protegida en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro y que quiere incidir en estas elecciones. De todas formas es la justicia la que debe actuar.



¿Usted cree en la inocencia de Alejandro Char?

​

Yo he sido amigo de Álex desde cuando él era alcalde de Barranquilla y yo de Medellín. Soy testigo de la transformación de Barranquilla y lo que lograron en tan poco tiempo. Yo le he creído a él. Ahora bien, como él mismo ha dicho, este es un tema que la justicia tiene que determinar. No tiene ninguna imputación de cargos. Es una denuncia que le han hecho...



¿Cómo analiza las cifras de crecimiento económico por encima del 10 por ciento que el Gobierno reveló esta semana?

​

Es una muy buena noticia para el país. Eso es gracias a una buena dinámica económica que se está dando, un sector productivo importante que tiene el país y unas buenas decisiones por parte del Gobierno Nacional, y eso hay que reconocerlo. Si quiera son buenas noticias para el país, porque en la medida en que haya crecimiento económico podemos generar más empleo, puede haber más empresas y se puede superar la pobreza. Ahora bien, todavía falta mucho en términos de poder llegar a las comunidades en lo social y ese es el reto que nosotros tenemos.



Necesitamos mejorar en todo lo que tiene que ver con factores de competitividad. Garantizar seguridad física y jurídica. Y avanzar a través de elementos como infraestructura. FACEBOOK

TWITTER

En concreto, ¿cuál es el reto del que usted habla en este sentido?

​

Cómo sacar a 21 millones de colombianos que hoy están en situación de pobreza, ese es el reto que nosotros tenemos. Pero la cifra de recuperación económica es una muy buena noticia para el país y lo que he dicho es que para que Colombia pueda superar las brechas sociales y eliminar la pobreza en los próximos años tenemos que crecer por encima del 5 por ciento anual los siguientes cuatro años. Ese es otro reto que tenemos. Esto se hace cuidando el sector productivo. No como otros que lo quieren acabar. Aquí hay que cuidar el sector productivo. Tiene que haber una articulación entre este, el sector público, universidades y sociedad civil.



¿Cuál es la propuesta como aspirante presidencial para lograr que el crecimiento económico se refleje en toda la población?

​

No existe mejor política social que la generación de empleo y la única forma de que lo tengamos es teniendo empresas y que la economía funcione. Para que nuestros jóvenes, nuestras mujeres, nuestros adultos puedan acceder a un buen empleo se les tiene que garantizar educación superior y que sea de calidad. La idea es talento humano y competitividad y, de la mano de estos, una buena formación académica. Por eso he hablado de cómo mejorar la calidad desde la base. Esto es un tema urgente que hay que hacer desde la niñez.



Una de las principales inquietudes es el crecimiento del costo de vida. ¿Qué propone para frenar esta tendencia?

​

La preocupación más grande que tengo hoy es que hay una inflación en alimentos cercana al 20 por ciento. Esto se ha dado por varias razones. Es un fenómeno mundial que tiene que ver con el desabastencimiento y por los altos costos de insumos agrícolas y fertilizantes. Frente a esto se debe, entre otras medidas, tomar acciones que fortalezcan el agro y todo lo relacionado con la producción de fertilizantes.



¿Por qué cree que no es conveniente una nueva jornada de paro en estos momentos?

​

Lo que se les ocurrió a estos ‘genios’ del comité de paro, justo cuando apoyan y adhieren políticamente a los proyectos del Pacto Histórico y de la Coalición Centro Esperanza, es convocar a unas nuevas movilizaciones el 3 de marzo, justo 10 días antes de elecciones. Ojo con ese tema. Creo que no es el momento. Y lo digo de una vez: como Presidente voy a garantizar la protesta pacífica, pero una cosa es la manifestación social y otra muy diferente la violencia y los bloqueos, que no se pueden permitir.



¿Qué quiere decir cuando se refiere a se necesitan orden y oportunidades en el país?

​

Que se necesita orden para luchar contra la corrupción, para garantizar la seguridad y poner la casa en orden. Y oportunidades para que nuestros niños puedan tener acceso, desde los cero a los cinco años, a planes como Buen comienzo de cero a siempre, seguridad alimentaria, asistencia psicosocial, educación de calidad para nuestros niños y jóvenes, acceso a educación superior. Oportunidades también para el campo a través de vías terciarias, de créditos. Y oportunidades de empleo para nuestras mujeres y nuestros adultos mayores. Creo mucho en este concepto.

Hace muchos años probé la marihuana y no me gustó y siquiera no me gustó. Creo que las drogas no son un juego (...) No quiero que esto se vea como una moda o un juego. FACEBOOK

TWITTER

Líderes como el expresidente Uribe han planteado que una de las herramientas para luchar contra las drogas es la fumigación. ¿Qué hará usted, si es elegido presidente, para combatir este flagelo?



Tenemos un problema inmenso y es que tenemos 245.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Cinco cultivos y cosechas al año por hectárea. Multiplique. Hoy estamos nadando en droga. Las estructuras criminales están fortalecidas a través de este problema. He dicho que tiene que haber una actuación integral, en la cual lleguemos a las zonas de conflicto con toda la fuerza del Estado, pero, al mismo tiempo, con todas las oportunidades. Que por cada helicóptero que tenga que llegar de tropa de apoyo a nuestra Fuerza Pública, detrás arriben tres más con toda la oferta social. Yo nunca basaría una política antidrogas simplemente en la fumigación. Esta puede ser una opción de acuerdo a las condiciones que determine la Corte Constitucional, que hoy no lo ha autorizado, es decir, que no afecte población civil o fuentes hídricas. Yo le voy a apuntar mucho a todo lo que tiene que ver con sustitución de cultivos ilícitos y eso solo se puede dar si llegamos con vías y que los campesinos puedan sacar sus productos. Y concentrarme muy fuerte en interdicción de laboratorios de estas organizaciones criminales y de rutas del narcotráfico.



¿Usted ha consumido alguna vez drogas en su vida?



Hace muchos años probé la marihuana y no me gustó y si quiera no me gustó. Creo que las drogas no son un juego. Yo tengo dos hijos: uno de 13 años y otro de 11 y no quiero que esto se vea como una moda o un juego y que todos los jóvenes o cualquier persona pueda consumir drogas. Lo identifico como un problema de salud pública. Por eso mi concepto y mi línea va hacia atacar a los expendedores de droga y a quienes están en el negocio del narcotráfico y el microtráfico, pero sobre todo darle tratamiento al adicto. Invito a la juventud a no probar las drogas, esto no es un juego.



¿Qué opina de la propuesta del precandidato Alejandro Gaviria de eliminar el uso de tapabocas en espacios abiertos?

​

Creo que todavía estamos en una pandemia. Yo sí creo que en la medida en que la gente pueda tener cuidado, que lo tenga. Esto no es simplemente hacer propuestas a ver quién consigue o no un voto. Creo que ese no es el debate más importante que tiene el país. Yo me lo pongo en espacios cerrados. Si estoy en espacio abierto en el que no hay nadie me lo quito un ratico, pero no creo que esa sea la discusión. Los temas más importantes son que no le roben el tapabocas en la calle, más bien, que no lo roben en el centro de la ciudad, que eliminemos la pobreza y la violencia.



¿Cuál sería su posición si es elegido Presidente sobre el tema del aborto?

​

Soy una persona que respeta la vida y respeto la posición de la Corte Constitucional frente a tres casos específicos para la libre interrupción del embarazo: violación, malformación del feto y riesgo en la vida de la madre. No estoy de acuerdo con que se legalice abiertamente el aborto, como si esto fuera un juego. Pero tampoco estoy de acuerdo con que las cárceles tengan que estar llenas de mujeres humildes que han abortado por alguna razón. Enfocaría mi política en buscar que tengamos embarazos deseados. En disminuir embarazos en adolescentes, así como lo logré siendo alcalde de Medellín, donde alcanzamos reducciones superiores al 50 por ciento de embarazos en adolescentes. En caso de que una mujer quede embarazada y no quiera tener ese hijo, que tenga todo el acompañamiento del Estado para que ese hijo pueda nacer y ser entregado en adopción.

¿Cómo es su propuesta de reformar la justicia y la Policía para evitar las excarcelaciones de delincuentes?

​

La Policía decía esta misma semana que de cada 10 capturados, 9 quedan libres. Así no podemos seguir. La gente no puede sentir que sale a la calle y que alguien le roba un celular o una bicicleta o inclusive lo apuñala y al otro día esa persona está libre porque no es un peligro para la sociedad. O alguien que lleva hasta 30 capturas por el mismo delito y lo sueltan por las mismas razones. Las sociedades no pueden funcionar así. Aquí las garantías no pueden ser para el que viola la ley y pone en peligro a la sociedad, sino para el ciudadano que cumple la norma. He dicho que tiene que haber una despolitización de la justicia, una muy buena administración de justicia, romper el círculo vicioso de procesos represados. La justicia tiene que ganarse la confianza. Y, al mismo tiempo, tiene que haber un fortalecimiento en investigación.



Precisamente en estos días algunos integrantes del Centro Democrático han dicho que el uribismo debe votar en las consultas de marzo y han propuesto su nombre. ¿Qué opina de esto?

​

Lo primero que digo es que a quien le guste mi candidatura, pertenezca o no a un partido, lo invito a que me apoye el próximo 13 de marzo en la consulta de Equipo por Colombia. Acá lo importante es preservar la democracia y las libertades. Aquí se necesitan orden y oportunidades y así como, seguramente, hay personas del Centro Democrático que les gusta nuestra candidatura, también las debe haber de Alianza Verde, del Partido Liberal, del Conservador y de otros que se pueden sentir identificados. Les hablo a los ciudadanos que no tienen ningún partido y se identifican con nosotros. Esta es una democracia y la gente puede votar por el que le gusta y si mis propuestas les gustan a ellos, pueden votar por mí.



REDACCIÓN POLÍTICA