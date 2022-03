Los candidatos a la Presidencia Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo e Ingrid Betancourt hablaron nuevamente de sus propuestas para llegar a la Casa de Nariño.



En el encuentro, los participantes cuestionaron la inasistencia de Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico. Según la campaña de Petro, el político no pudo asistir porque tuvo problemas con su vuelo.

El debate de este jueves fue organizado por EL COLOMBIANO, Red+Noticias, La Vanguardia, El País de Cali, El Heraldo, El Universal y Q’hubo.



Federico Gutiérrez negó que fuera el candidato de Uribe y Duque. “Yo soy el candidato de la gente. Esto no es de izquierda, derecha o centro. A mí me apoyó gente del Centro Democrático, pero también del partido Verde. La invitación ahora a todos los colombianos es que me acompañen”, dijo.

Ingrid Betancourt, por su parte, invitó a Fajardo a formar un equipo de centro: “Quiero que Sergio y yo nos unamos para que se dé esa unión de centro y la realidad es que hubo un desgaste de su candidatos”.



Además, Betancourt cuestionó la propuesta que hizo Gustavo Petro sobre las pensiones. “Lo que propone Petro es robarles a los colombianos que están en fondos de pensión privados los ahorros, eso va en contra del pueblo colombiano. Es un robo a mano armada”, aseguró.

Sergio Fajardo criticó al alcalde de Medellín, Daniel Quintero: “es un buen actor, pero es un falso”. “Es muy triste ver cómo han destruido el tejido social de la sociedad, pero no es sorprendente”, agregó.



Fajardo insistió en que Federico Gutiérrez es el candidato de Duque y Uribe: “Fico es una persona muy querida, pero es el candidato de Duque y Uribe” y afirmó que el gobierno de Duque “es pésimo y no va a tener continuidad”.



