Federico Gutiérrez dio a conocer que tendrá encuentros con varios expresidentes del país. También, se refirió a Iván Duque, quien está en los últimos meses de su mandato. Sobre el actual presidente, mencionó la posibilidad de programar una reunión después de las elecciones y en un hipotético proceso de empalme.



(Le puede interesar: Juventud, drogas y equidad de género: temas de debate presidencial).

El candidato de la coalición Equipo por Colombia señaló los nombres de algunos expresidentes con los que tiene planeado iniciar diálogos: “Me reuniré con Uribe, me reuniré con Santos, me reuniré con Pastrana, me reuniré con Gaviria, me reuniré en su momento, cuando ganemos, también con el presidente Duque porque vamos a comenzar el empalme”. El nombre ausente que llamó la atención fue el del expresidente Ernesto Samper.

El 16 de marzo, Samper se refirió en su cuenta de Twitter a la exclusión de su nombre entre quienes serían tenidos en cuenta por Gutiérrez: “Gracias a Fico/Facho Gutiérrez por NO incluirme en la lista de consultas expresidenciales que hará para consolidar el bloque de derecha que aseguraría la TERCERA presidencia de Uribe, la SEGUNDA de Duque y la continuación de la guerra y la pobreza por otros 4 años”.



(Lea también: Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo se reunieron en Bogotá).

Gracias a Fico/Facho Gutiérrez por NO incluirme en la lista de consultas expresidenciales que hará para consolidar el bloque de derecha que aseguraría la TERCERA presidencia de Uribe, la SEGUNDA de Duque y la continuación de la guerra y la pobreza por otros 4 años. — Ernesto Samper P. (@ernestosamperp) March 16, 2022

A pesar de las declaraciones del expresidente liberal, Gutiérrez afirmó este lunes en la Registraduría: "Yo voy a hablar con todos los sectores porque nosotros sí tenemos la capacidad de unir al país”.

En el mismo espacio, el postulante a la Presidencia enfatizó en que no le recriminará nada a los gobiernos anteriores, en caso de que sea electo para liderar el ejecutivo: “Yo les digo que a partir del 7 de agosto, una vez me posesione como presidente y tengamos a Rodrigo de vicepresidente y tengamos un gran equipo, a partir de ese momento nadie en el país me verá echándole culpa de lo que le ocurra a Colombia, a ninguno de los expresidentes”.



(Conozca más: ¿Por qué Fico escogió a Rodrigo Lara como su fórmula vicepresidencial?

Además, dio su opinión sobre cómo se afrontan las problemáticas del país al comentar que “si los problemas de Colombia se resolvieran hablando mal de los expresidentes, estaríamos con una Colombia perfecta”.

Aseguró que le agradecerá a todos los exmandatarios “lo bueno” que han hecho por Colombia y recogerá lo “mejor de cada uno de ellos” si es el ganador de la contienda electoral de este año.



(Siga leyendo: Miguel Polo Polo en disputa por la curul afro con Lina Martínez).



POLÍTICA