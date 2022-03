Federico Gutiérrez, el candidato presidencial de Equipo por Colombia, es uno de los pocos aspirantes a la Casa de Nariño que todavía no ha definido a quién tendrá como fórmula vicepresidencial.



Y aunque en principio se había dicho que el plazo para hacerlo vencía este viernes, ya quedó en claro que tendrán cinco días hábiles para hacerlo, después de que la Registraduría los notifique de los resultados.

Precisamente en diálogo con EL TIEMPO, el Registrador Alexander Vega dijo que este viernes espera tener los resultados oficiales de las consultas, los cuales serían notificados el próximo lunes.



Así las cosas, alguien como Gutiérrez tendría plazo hasta el 28 de marzo para inscribirse con su compañero o compañera de fórmula.



¿Y en quién está pensando?



Por ahora lo que se sabe es que el exalcalde de Medellín ha dicho que no hay afán. Pero también ha dejado en claro que no tiene que ser una mujer, que no tiene que ser un afro, que no tiene que ser alguien con ascendencia en un partido político.



Para Fico está claro que su fórmula no tiene que ser alguien con muchos votos, pues él considera que el vicepresidente no le pone votos a la campaña. Por supuesto que tampoco puede ser alguien que reste.



En ese sentido el candidato considera que su fórmula debe ser, sobre todo, alguien de su entera confianza, que le genere confianza al país, que le ayude, que lo respalde. Y en ese sentido es que va a evaluar quién puede ser.



