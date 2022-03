El candidato presidencial de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, siguió este jueves con los acercamientos con diferentes sectores en procura de aumentar sus apoyos políticos en esta carrera presidencial.



Según trascendió el exalcalde de Medellín se reunió con Germán Vargas Lleras, el jefe natural de Cambio Radical, y con Aydeé Lizarazo, exprecandidata presidencial del partido Mira.

Con Vargas Lleras estuvieron hablando de la posibilidad de que Cambio, que todavía no tiene candidato presidencial, lo apoye.



Ese partido considera que debe respaldar a un aspirante que se comprometa con algunas de las iniciativas que son claves para ellos, como es el caso de una reforma a la salud, reforma de la justicia, no tocar empresas desde el punto de vista tributario. Además Cambio Radical ha señalado que va a hablar con varios de los candidatos.



Con Lizarazo, por su puesto que el tema fue conseguir el respaldo del movimiento cristiano, que hizo parte de la coalición Equipo por Colombia.



Hablaron de la fórmula vicepresidencial y de lo que se pretende, de activar el proceso con muchas sectores de la sociedad y de un trabajo regional.



Gutiérrez tiene previsto reunirse con otros sectores políticos, pero también con indígenas, afros, grupos católicos, gremios de la producción, sector cultura, sector cooperativo, las reservas de la Policía, entre otros.



Además, está pendiente un encuentro con el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal.



Pero Fico también tuvo un encuentro en el restaurante Salvaje, en Bogotá, con la senadora uribista Paola Holguín y el representante Juan Espinal.



Ellos son amigos desde hace años y más que una relación política hay una relación de amistad.



