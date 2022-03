Sergio Fajardo, quien ganó en la consulta de la coalición Centro Esperanza con más de 700.000 votos, dijo que ya tiene seleccionada a la persona que será su fórmula vicepresidencial y que en los próximos días va a anunciar su nombre. "Les va a gustar mucho", indicó.



A su vez, aseguró que no se trata de ninguno de los otros cuatro miembros de la coalición de centro, por lo que descarta los nombres de Carlos Amaya, Jorge Robledo, Alejandro Gaviria y Juan Manuel Galán.

También descartó a la aspirante presidencial Ingrid Betancourt - con quien ha tenido conversaciones tras los resultados del domingo pasado - y al electo senador Humberto de la Calle.



A propósito de mi fórmula vicepresidencial. pic.twitter.com/ArUbDJmo4s — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) March 16, 2022

"Desde el triunfo del pasado domingo he trabajado intensamente, días muy emocionantes. Me he reunido con Carlos Amaya, Jorge Robledo, Ingrid Betancourt, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán y Humberto de La Calle. Hemos tenido unas buenas conversaciones construyendo estos dos meses que vienen a continuación que van a ser intensos, emocionantes y contundentes porque vamos a ganar", dijo en un corto video publicado en Twitter.



Y añadió: "ninguna de estas personas va a ser mi fórmula vicepresidencial. Ya viene, buenísima, les va a gustar mucho".



Al parecer, se trataría de una mujer y ha trascendido que podría ser la periodista Mabel Lara, quien era la cabeza de lista al Senado del Nuevo Liberalismo y jefa de debate de la campaña de Juan Manuel Galán, quien quedó en segundo lugar en votos en la coalición Centro Esperanza.



Fajardo ya aseguró que los otros miembros de la convergencia política tendrán papeles importantes en su campaña, entre estos, que uno de ellos será su jefe de debate.



POLÍTICA