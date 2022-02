Jorge Bustamante, candidato al Senado por el partido Alianza Verde y la Coalición Centro Esperanza, habló con EL TIEMPO sobre lo que lo motiva a llegar al Congreso y lo que hará desde el Legislativo si es elegido como uno de los 108 senadores.



¿Quién es usted?

Economista, politólogo y magister en economía de la Universidad de los Andes. Exdirector Nacional del Dane; Exgerente de: Interconexión Eléctrica S.A.,ISA; de la Asociación Nacional de Industriales ANDI -Bogotá; de Asesores Konsultores Asociados, AKA Ltd.; del Fondo de Desarrollo Rural Integrado, Fondo DRI; exsecretario de Planeación de Bogotá; profesor universitario; consultor nacional e internacional; columnista de El Tiempo, Portafolio, las 20rillas y Razón Pública.



Mi quehacer durante mi trayectoria en las instituciones públicas y privadas en las que me he desempeñado ha sido de servicio a la gente y a las comunidades. Bastan un par de ejemplos: en la Andi, bajo la dirección de Fabio Echeverri C., ayudé a instrumentar el proyecto del Balance Social Empresarial, con el cual se hacía un seguimiento a las empresas sobre su desempeño y responsabilidad con respecto al bienestar de los trabajadores y sus familias. Y el alcance de la solidaridad de las mismas.



En el Fondo DRI, siendo Ministro Luis Guillermo Parra, a través de proyectos de economía campesina y con cooperación internacional, demostramos que las explotaciones de pequeña y mediana agricultura son exitosas y viables económica y socialmente-.

¿A qué aspira?

Sin ser político, aspiro a ser Senador de Colombia por la Alianza Verde y Coalición Esperanza. Estoy en el renglón No. 85.



El aspirante es el número 85 de la Coalición Centro Esperanza. Foto: Cortesía

¿Por qué quiere llegar al Congreso?

Quiero llegar al Senado para trabajar, con humildad y unidos con la ciudadanía, por la recuperación de la confianza en las Instituciones, entre ellas el Congreso. Colombia está en un punto muy, muy delicado! La gente no cree en los partidos políticos, no cree en la justicia, no cree en los gobernantes, ni en los dirigentes públicos y ni en los privados y hasta el Banco de la Republica está en cuestión. Sólo hay que ver las encuestas.



Es sorprendentes y alarmante, según la investigación “Confianza: la Clave de la Cohesión Social y el Crecimiento de América Latina y el Caribe” del BID, el 87% de la gente en Colombia, no crea en nadie! Ni en sus amigos! Escasamente en sus familiares! El “sálvese quien pueda” está llegando al límite. Después de este punto, llega la anarquía o una dictadura. En este momento, ni el Estado en su conjunto, ni el gobierno, logran controlar el territorio y las instituciones, ni construir con alguna sindéresis y equilibrio, la administración correcta de los instrumentos del Estado.

¿Por qué un ciudadano debería votar por usted?

Porque no soy político. En buena parte el país está en estas condiciones por la descomposición de los políticos. Porque estoy preparado para cumplir las funciones que se derivan de esa alta investidura. Y por una razón muy importante: porque, en desarrollo de mis atribuciones y funciones como funcionario publico no he trabajado para ningún presidente, he trabajado con presidentes y ministros para y por el país. Es decir, he ejercido mi criterio ético y mi libertad por encima de cualquier interés político o económico transitorio o coyuntural. Prueba de ello son algunas renuncias que tenido que presentar por estar en desacuerdo con posiciones gubernamentales.



Jorge Bustamante, candidato al Senado por Alianza Verde.

El Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas del país, ¿para qué ir allá?

Porque siento que tengo una responsabilidad con el país. Todos debemos hacer un esfuerzo para recuperar la confianza en las instituciones, en particular en el Congreso. Lo primero es que hay que hacerlo más visible. Es increíble que las consultas interpartidistas, al coincidir con el día de la elección de los congresistas los hayan invisibilizado. Creo que es un grave error. Candidato presidencial “mata” congresista.



El Congreso es el único factor de balance y de equilibrio político, económico y social frente a un gobierno desbordado. Ojo! Si no hay voto de opinión las maquinarias corruptas, van a volver a arrasar. Congresistas de 18.000 mil millones! Qué tienen que hacer para recuperar esa enorme inversión? Una sola cosa, saquear el erario público.

En caso de ser electo, ¿qué proyecto de Ley será su prioridad?

En primer lugar, espero intervenir en la reforma tributaria que requiere el país. Se trata de equilibrar las cargas. Las exenciones hacen farragoso, turbio e inequitativa la tributación en Colombia. El Estatuto Tributario, por lo demás, tiene casi 4.000 paginas! Algo similar sucede con los desequilibrios del régimen pensional. También necesita una revisión profunda.



Segundo, procurar la consolidación de un ingreso básico para las personas menos favorecidas. No podemos permitir que la gente se muera de hambre o sólo alcance a comer una vez al día. Es inaudito y penoso para un país como Colombia.



Tercero, racionalizar y formalizar los sistemas de transporte informal y las plataformas de esos sistemas. Por los desequilibrios entre los costos y exigencias a los taxistas y esos sistemas alternativos. Hay que crear condiciones de competencia. Para eso hay que tratar´ de impulsar una ley marco. El sistema de transporte en Colombia está muy anarquizado.



Cuarto, es necesario darle un impulso a las cooperativas. Se les mira como opciones de segunda clase. Buena parte de la reconstrucción alemana, luego de la segunda guerra mundial se adelanto a través de las cooperativas. Con un elemento esencial como es el de la solidaridad. Estamos en una situación delicada. Entre otras iniciativas.

En estas elecciones, para usted: ¿Qué está en juego?

Está en juego la democracia. Me preocupa que el candidato Petro, diga en su Programa que necesita 20 años para desarrollar su proyecto político. Me preocupa cuando dice que si el Congreso no le tramita sus proyectos de reforma saca “la primera línea a la calle.” Hay “un tufillo”, como diría el ex presidente López M., de desbordar la democracia y los canales institucionales.



¿Convocará al pueblo para moler a los mismos representantes del pueblo en el Congreso? ¿O Intentará tramitar una reforma constitucional para volver a la desastrosa reelección presidencial inmediata? El ejemplo de sus aliados políticos es manifiesto. Los Castro, 63 años en el poder; en Venezuela ya llevan 21 años; en Bolivia, Evo Morales intento quedarse durante 3 períodos; en Nicaragua, Ortega, va camino su cuarto periodo, en Rusia y en China, indefinido, etc. ¡Muy grave!

La Corte Constitucional exhortó una vez más al Congreso regular el tema del aborto. ¿En caso de que usted salga electo que hará sobre este llamado?

Es tan sólo una opinión de neófito. No estoy de acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional que deja la puerta abierta por 24 semanas para adelantar un aborto. Entiendo que a las 24 semanas el feto es viable y en consecuencia tiene derechos. Salvo las 3 causales existentes que justifican ese procedimiento y con las cuales estoy de acuerdo, el plazo de 24 semanas me parece improcedente, antiético y antinatural. Las mujeres deben tener la libertad de decidir sobre sus propias vidas, pero como para todos, debe haber límites.



