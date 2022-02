Gabriel Cifuentes Ghidini, aspirante a la Cámara de Representantes de Bogotá, por el partido Alianza Verde, habló con EL TIEMPO sobre lo que lo motiva a llegar al Congreso y lo que hará desde el Legislativo si es elegido como uno de los 187 representantes.



¿Quién es usted?

Soy un profesor universitario con una profunda vocación pública. Pero, sobre todo, soy un ciudadano que, al igual que la mayoría de los colombianos, está cansado de la vieja política. Soy abogado, magister en administración pública de la Universidad de Harvard, magister en derecho de la Universidad de Nueva York y doctor en derecho de la Universidad de Roma. Tengo más de 12 años de experiencia en el sector público. Fui Secretario de Transparencia de la Presidencia, Director de justicia y seguridad en el departamento nacional de planeación. He trabajado en la Fiscalía General, en la Corte Constitucional y en la Unidad de Víctimas. Me he preparado toda la vida para servirle a mi país.

¿A qué aspira?

Soy candidato del partido Alianza Verde para la Cámara de Representantes por Bogotá con el número 103 en el tarjetón.

¿Por qué quiere llegar al Congreso?

Estamos atravesando una profunda crisis; una descomposición política sin precedentes. Quiero llegar al congreso porque creo que a los jóvenes que tenemos vocación pública, que no hemos perdido la fe en la democracia y que queremos tomar las riendas para darle un nuevo rumbo al país, nos toca tomar acción. Quiero hacer parte de una nueva generación que pueda poner en marcha las reformas que necesita Colombia y que contribuya a depurar el actual sistema político. Quiero también llegar al Congreso para defender la paz y los derechos humanos; ser una voz crítica a todos los tipos de violencia e inspirar a aquellos ciudadanos que creen que hacer política sin maquinarias es posible.

¿Por qué un ciudadano debería votar por usted?

Creo que a los jóvenes nos tienen que dar la oportunidad de renovar el congreso y demostrar que hacer política de manera transparente es posible. Esta campaña la hemos adelantado en la calle, dialogando con la ciudadanía, oyendo sus preocupaciones y necesidades. Lo que escuchamos con mayor frecuencia es el imperioso llamado a que gente nueva, descontaminada y comprometida llegue al Congreso. Creo cumplir con todas esas expectativas. Pero además, soy un defensor acérrimo de la paz, cosa que por estos días parece escasear.



El Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas del país, ¿para que ir allá?

Justamente! El Congreso es una institución fundamental para la democracia, un Estado no se puede permitir que su órgano más importante tenga el mismo nivel de desaprobación del ELN. Además, el Congreso va a seguir allá, metiéndose en la vida de todos los colombianos. Si no lo cambiamos vamos a seguir subyugados a esa misma clase política rancia que lo ha desprestigiado tanto. Llegar allá es un acto de compromiso con el país y una enorme responsabilidad, porque es justamente esa confianza que se ha roto la que tenemos que recuperar.

En caso de ser electo, ¿qué proyecto de Ley será su prioridad?

Mi lema de campaña es: Por la Paz, Ni Un Paso Atrás. Seré un escudero comprometido con la Paz de Colombia y con la adecuada implementación de los acuerdos. Pero mi primer proyecto de ley estará dirigido a la eliminación del servicio militar obligatorio por considerarla una institución desigual y anacrónica. Imagínese Ud que sólo los jóvenes más pobres de nuestro país, los que justamente no tienen oportunidad de ir a la universidad o de pagar una libreta militar, deben regalarle su cuerpo al Estado. Considero que ,en vez de enseñarle a los colombianos más vulnerables a empuñar un fusil, deberíamos enseñarles a empuñar un lápiz. Por ahí también se construye la paz.

En estas elecciones, para usted: ¿Qué está en juego?

Demasiado, quizás más que en cualquier otra elección. La pandemia del cóvid destapó otras pandemias latentes que nos han anclado a la desesperanza y que no nos han permitido avanzar como Nación al ritmo que deberíamos. La pandemia de la corrupción, por ejemplo, es un mal para el cual no hemos encontrado vacuna. La pandemia de la violencia que padecemos en los campos y ciudades. La pandemia de la inequidad. Y también, por qué no decirlo, la pandemia de un congreso desconectado de la ciudadanía. Mientras el país literalmente padecía hambre, los congresistas cobraban viáticos así legislaran por zoom. Mientras aumentaba escandalosamente la pobreza y la informalidad, el Congreso prefirió declarar el carriel como patrimonio nacional en vez de garantizar una renta básica extraordinaria. La desconexión del congreso nos ha costado mucho. La paz, la transparencia y la confianza en las instituciones son las principales cosas que están en juego.

La Corte Constitucional exhortó una vez más al Congreso regular el tema del aborto. ¿En caso de que usted salga electo que hará sobre este llamado?

Como legislador acogeré y seré siempre respetuoso de las decisiones judiciales. Sobre el tema del aborto como sobre otros temas relativos a las libertades individuales, el congreso mantiene aún enormes deudas. Las sentencias de la corte no son opcionales en su cumplimiento; actuar en contrario se llama desacato.



