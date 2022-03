Ariel Ávila, candidato al Senado por el partido Alianza Verde, habló con EL TIEMPO sobre sus propuestas para llegar al Congreso. Como principales intereses en su agenda para legislar está la implementación de matrícula cero a nivel nacional, la inclusión de terceros civiles que hicieron parte del conflicto para que sean juzgados por la JEP y la creación de un tribunal electoral.



¿Quién es usted?

Ariel Ávila, politólogo de UNAL, tengo una maestría en Sociología de la misma universidad. He sido analista político, he trabajado en varios medios de comunicación, como la Revista Semana, El Espectador y El País de España, producto de mis investigaciones y denuncias más de 25 políticos corruptos han ido a parar a la cárcel, me han hecho varios atentados por cuestionar los clanes políticos que se han robado a nuestro país. Mi hoja de vida es pública, cualquier persona puede consultarla. Hoy soy candidato al Senado por la Coalición Alianza Verde Centro Esperanza con el número 69, estoy convencido de que desde el Congreso trabajaremos por un cambio real.

¿A qué aspira?

Aspiro al Senado de la República, pero principalmente aspiro dejarle un mejor país a mis hijos y a mis nietos si los llego a tener.

¿Por qué un ciudadano debería votar por usted?

Son tres las razones, la primera, es que mi hoja de vida es pública, durante todos estos años mis investigaciones sirvieron para mandar a 25 políticos corruptos a la cárcel, denunciar decenas de escándalos de corrupción, tengo tres intentos de atentados por estos motivos, si yo tuviera algo que esconder este gobierno ya lo hubiera sacado. Lo segundo, hemos realizado, quizás, una de las mejores propuestas para transformar a Colombia a través de los siete pilares de la transformación que desarrollamos en el programa de este proyecto, finalmente, lo tercero, es que nosotros representamos las fuerzas alternativas.



El Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas del país, ¿para qué ir allá?

Durante varios años me desempeñé como investigador, analista y docente sobre el fenómeno de la corrupción, la política y la seguridad en Colombia. Desde esos espacios aporté a la comprensión de estos problemas, pero el país está cambiando y decidí hacer parte de la renovación que requiere el Congreso. El Acuerdo de Paz fue abandonado por este Gobierno y hay que defenderlo. El asesinato de líderes sociales no puede continuar. Y, por supuesto, tenemos que combatir la corrupción de frente y a voto limpio.

En caso de ser electo, ¿qué proyecto de Ley será su prioridad?

Hay tres, el primero es sobre educación superior: reformar la ley 30 de 1992, en los artículos 86 y 87 e incrementar el presupuesto de la universidad pública, para lograr la matrícula cero universal, soy hijo de la educación pública y es un compromiso proponerlo.



El segundo, es un proyecto de acto legislativo, ya redactado, para que los terceros civiles que hicieron parte del conflicto sean juzgados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Políticos y supuestos empresarios que tuvieron que ver en el marco de este conflicto deben responder, eso de que la JEP no puede juzgar civiles es una aberración, hay que devolverlos a la JEP.



El tercero es la lucha contra la corrupción, propongo crear el tribunal electoral y cambiar la forma en cómo se elige el Consejo Nacional Electoral (CNE), entre otras medidas.



En estas elecciones, para usted: ¿Qué está en juego?

En estas elecciones están en juego, al menos, tres cosas: por un lado, Colombia está viviendo un momento de cambio político y está en juego el continuismo de la vieja clase política tradicional, o una nueva generación de política. En segundo lugar, está en juego los próximos 20 años de vida republicana de este país, pues la simultaneidad de crisis está llevando a que el país vaya afrontando una cantidad de reformas profundas en el próximo periodo legislativo, situación que marcará los próximos 20 años de vida política. Lo tercero que está en juego es el futuro de los jóvenes y el modelo de sociedad que queremos para las próximas décadas.

La Corte Constitucional exhortó una vez más al Congreso regular el tema del aborto. ¿En caso de que usted salga electo que hará sobre este llamado?

El pronunciamiento de la Corte Constitucional se ajusta a los derechos de las mujeres, el Congreso tiene que ratificar eso, por lo tanto, trabajaré desde el Congreso para no retroceder en materia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

