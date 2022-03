Alirio Uribe Muñoz, actual aspirante a la Cámara de Representante por Bogotá, habló con EL TIEMPO, sobre las propuestas con las que espera llegar al Congreso. Uribe Muñoz tiene una larga experiencia como abogado y defensor de derechos humanos.



Asegura que de llegar al legislativo tendrá como prioridad legislar para garantizar los derechos humanos en el contexto de la protesta social, y que además, haya una reforma estructural de la Policía con el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).



¿Quién es usted?

Yo soy Alirio Uribe Muñoz, abogado, defensor de derechos humanos. Excongresista por el Polo Democrático Alternativo en el período 2014-2018. Fórmula de Iván Cepeda que va al Senado de la República.

¿A qué aspira?

Aspiro llegar a la Cámara de Representantes por Bogotá, como candidato en la lista del Pacto Histórico. Desde el legislativo seguiré trabajando por los derechos humanos.

¿Por qué quiere llegar al Congreso?

Por primera vez varios sectores políticos nos hemos juntado en función de un programa político que tiene muchas propuestas para hacer reformas estructurales, para renovar la política, pero también para hacer reformas de cara al país.



Para los jóvenes de Bogotá, estamos proponiendo una reforma estructural a la policía, estamos proponiendo el cierre del ESMAD, hay una propuesta también para la gratuidad en la educación, desde el preescolar hasta la educación superior. También queremos hacer un Pacto para una Bogotá sin hambre, acá en Bogotá, 2 millones de personas se están acostando sin comer tres veces al día, y a nivel nacional, más de 21 millones. Queremos también impulsar una propuesta de renta básica o mínimo vital para garantizar que 7 millones de familias, un millón y medio en Bogotá, se encuentran en situación de pobreza por falta de ingreso monetario.



Igualmente, queremos hacer una reforma estructural a la salud, eliminando la intermediación financiera. Ya se han cerrado 13 EPS precisamente por problemas de corrupción y mal manejo de los recursos de la salud. Queremos así mismo luchar contra la corrupción, disminuir el salario de los congresistas para conseguir una sociedad más igualitaria.

¿Por qué un ciudadano debería votar por usted?

Alirio Uribe Muñoz Foto: Campaña Alirio Uribe

Los ciudadanos deberían votar por Alirio Uribe y por mi fórmula Iván Cepeda, precisamente porque nosotros hemos demostrado que se puede hacer política de otra manera. Nosotros no compramos votos para llegar, tampoco tenemos maquinarias políticas. Nosotros hemos trabajado toda la vida por los sectores sociales, por las víctimas. Lo que queremos decirle a esas personas que se movilizaron, en las más de 20 mil protestas que se han hecho en este gobierno, es que si votan por nosotros van a tener un congreso aliado y si votan por el Pacto Histórico, por los/as candidatos del Pacto Histórico a la consulta presidencial, es muy posible que tengamos gobierno para hacer los cambios que se proponen en las movilizaciones sociales.



El Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas del país. ¿Para qué ir allá?

Precisamente por ser el Congreso una de las instituciones más desprestigiadas, es importante renovarlo, cambiarlo. La gente no entiende que, si no se vota, es más fácil que haya fraudes electorales, que se compren votos y que funcionen las maquinarias de corrupción. Por eso nosotros estamos diciéndole a la gente que participe masivamente por las diferentes listas. En el caso nuestro, por el Pacto Histórico, cuyas listas son cerradas, cremallera, hombre, mujer, hombre, y que tienen líderes y lideresas afrodescendientes, ambientales, defensores de derechos humanos, de la cultura, etc, personas que están comprometidas con las luchas sociales de este país y que vamos a llegar al Congreso a hacer normas concertadas con ellos y no de espaldas al pueblo como suele suceder en el Congreso. Queremos precisamente es demostrar que se pueden hacer normas en función de los intereses de las mayorías de este país.

¿En caso de ser electo, qué proyecto de ley será su prioridad?

Serían dos proyectos de ley que serían la prioridad. Primero, la reforma estructural a la policía con el desmonte del ESMAD, que implica que la policía se desmilitarice, modificar los regímenes de carrera al interior de la policía, que esté inscrita a un órgano civil y no al Ministerio de la Defensa, cambiar la doctrina en las escuelas de formación, mostrar cómo se pueden aplicar las normas nacionales, internacionales en materia de respeto a la protesta y hay que buscar que los policías sean amigos de los ciudadanos y que la población no se sienta agredida o perseguida por la policía. Otro gran proyecto es el de la renta básica. En estos días se acabó de aprobar en Francia una ley para 3.5 millones de personas para darles 500 euros mensuales.



La idea es que en Colombia ante la crisis de la pandemia, ante una cantidad de personas que no tiene ingreso, el hecho de que más del 78% de las personas mayores en edad no tienen pensión, que las personas que están en condición de discapacidad andan en las calles como vendedores ambulantes, es importante generar esta renta básica, además como una forma de activar la economía, y mejorar los emprendimientos, para salir de esta situación de crisis.

En estas elecciones, para usted: ¿qué está en juego?

En estas elecciones está en juego o la continuidad de malos gobiernos, como el gobierno de Duque, la profundización de la guerra, de la crisis social, económica, ambiental, alimentaria o la posibilidad de que salgamos de la crisis, que podamos apostarle a una paz total, a que los jóvenes se mueran de viejos y no de soldados, de policías, de guerrilleros, de paramilitares, de banda criminales.

