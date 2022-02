Debo comenzar por preguntarle, ¿qué reflexión le dejó el desagradable incidente de los encapuchados que no le permitieron entrar a la UTP?



Nunca en mi vida había tenido una experiencia de estas en una universidad, y he ido a muchas. Lo que viví fue la expresión de un nivel de intolerancia, de confrontación, de la incapacidad de tramitar las discusiones con respeto y seriedad; y de esa forma recurrente de utilizar la violencia para imponerse sobre los otros en nuestro país. Lamentable, y aún más en el contexto de una universidad.

¿Cree que los encapuchados salieron del estudiantado o se trataba de fuerzas ajenas?

El acto fue totalmente premeditado. Quien grabó el video estaba listo para lo que iba a ocurrir. Siento que eran estudiantes. Pero es una especulación. Sentí a la vez solidaridad de muchos estudiantes, que no se iban a poner a gritar porque tenían miedo.

¿Cree que este grupo favorecía a algún otro candidato político en particular?

Pues del episodio hubo un video de dieciséis segundos puesto en las redes por una mujer petrista. De ahí a asegurar que los encapuchados eran petristas, eso no lo puedo hacer.

Aquí mismo, la semana pasada, Alejandro Gaviria dijo que usted es un tibio y un fundamentalista moral. ¿Lo es?

Empecé en política hace veintidós años, a pie, en Medellín, y en el movimiento que he liderado, Compromiso Ciudadano, hemos enfrentado clientelistas y corruptos. Lideré un gobierno de Medellín, lo digo modestia aparte, histórico; le cambiamos el rumbo a la ciudad, que pasó del miedo a la esperanza. Lo mismo ocurrió cuando fui gobernador. En ambos casos fui elegido como el mejor alcalde y gobernador de Colombia. Fui candidato a la vicepresidencia de Antanas Mockus. He luchado, he participado, me he atrevido, me he enfrentado contra el clientelismo y la corrupción. He sido coherente, consistente, he respetado unos principios. Y aquí estoy, luchando por la Presidencia de la República. Esa es mi trayectoria y no tengo por qué ponerme a discutir calificativos.

Pero Gaviria insiste en que él es mejor líder, porque su experiencia es regional y la de él, nacional…

Ser alcalde de Medellín o gobernador de Antioquia en los años en que lo fui no se trató de una cosa menor. He recorrido el país, he estado en todas las circunstancias, adversas y favorables, y en todas he mantenido una línea.

O sea que de tibio, nada...

Las encuestas enloquecen a la gente. Aquí estoy, tan tranquilo como estoy hoy, para ganarme la consulta el 13 de marzo.

¿Y lo de fundamentalismo moral?

He hecho la misma política desde hace veintidós años. La misma. A Antanas Mockus y a mí nos han dicho fundamentalistas morales, una sorpresa: Alejandro Gaviria y Juan Manuel Santos... Qué curiosidad.

¿Será que solo ‘los buenos’ son recibidos por Sergio Fajardo, y ‘los malos’ por los demás?

No ando con esa clasificación. Estoy diciendo: se respetan unos principios. Aquí me voy a extender un poquito. Fui alcalde de Medellín; había 21 concejales, de los cuales dos estaban conmigo, 19 en contra. Pero yo llegué a gobernar y con cada uno de los concejales me senté y les dije: los invito a trabajar alrededor de este plan de desarrollo, los voy a respetar y los voy a reconocer siempre. Y goberné. Básicamente todos los proyectos que presentamos pasaron. Y mire lo que digo: no hay una sola persona con quien yo intercambié, o he intercambiado en mi vida, un favor a cambio de que me aprueben algo. Eso es potente. Después lo repetí en la Asamblea del departamento de Antioquia y, como gobernador, trabajé con todos los que estaban allá. Eso es gobernar. El que ha gobernado, o está gobernando, no lo hace precisamente en Disney World. Son veintidós años expuesto y no he negociado nada con nadie.

Dicen que en su coalición andan peleando mucho unos con otros...

No me destaco en esa forma. Porque yo tengo experiencia; porque he estado en situaciones conflictivas,he estado en seis campañas, he hecho política, sé hacerla, sé vivir de acuerdo con esos principios. Pero nos enfrentamos a un problema de las coaliciones: tenemos un objetivo común, pero al mismo tiempo competimos entre nosotros. Y en Colombia, en general, tenemos mucha dificultad entre cooperar y competir.

¿En el Centro Esperanza se compite o se combate?

En principio, entre nosotros debemos competir y trabajar juntos por un ideal. Pero hemos visto unas discusiones que, creo, no son correctas, y más bien son dañinas.

¿Cómo cuáles? ¿Ingrid vs. Gaviria?

Pues Alejandro Gaviria me agrede a mí. Carlos Amaya y Juan Manuel Galán, en este momento. Siempre he insistido: primero, discutamos entre nosotros, ya después puede pasar cualquier cosa. Nunca he trasladado al terreno público un malestar, no he estado en ninguna de esas peleas ni voy a estar. Cada uno de nosotros tiene que responder. Esto ha sido dañino.

¿Por qué votar por Sergio y no por Alejandro?

Ya describí mi trayectoria. Tampoco tengo que ponerme a discutir con Alejandro Gaviria si él es mejor que yo. Nos hemos puesto unas reglas que están escritas, yo las he cumplido. Trato de ser generoso para trabajar en conjunto. Tengo una larga experiencia en la vida, de estar en situaciones conflictivas, de encontrar voces diferentes y buscar espacios para podernos entender. Eso es lo que he venido haciendo en esta coalición desde hace más de dos años. Cumpliendo las reglas. Cuando la gente está esperando de nosotros unas propuestas, una forma de entender a nuestro país, que está sufriendo en muchos sentidos, aparecen este tipo de discusiones que no son sanas, no son correctas, violan el espíritu de la coalición que hemos construido. Y por eso no hay una sola agresión de Fajardo contra alguien.

De todas maneras, destacando las diferencias se hace política, ¿no? Eso no es pecado. No sé si le parezca bien que Amaya haga política de la forma como usted dice que no le gusta hacerla. No sé si Alejandro Gaviria esté muy distante de sus convicciones. Entonces, pues en una coalición de diferentes, inevitablemente surgen esas diferencias… ¿Por qué le parece eso tan malo?

Yo no he usado la palabra malo.

Pero usted sí se ofendió con los calificativos de Alejandro Gaviria…

Mis diferencias las trato en el lugar que corresponde. Y precisamente una de las diferencias que se ve es en el comportamiento de grupo en la coalición. Por eso tengo las credenciales y la capacidad para manejar los problemas del tamaño que tiene nuestro país. Con 65 años de vida y una nieta, me he batido. Llevo seis campañas en las que he estado totalmente expuesto, y mire dónde estoy.

¿Usted comparte, entre las recientes peleas, que Amaya tenga componendas con la alcaldía de Bogotá, como denunció Juan Manuel Galán, o que él y su hermano tengan una fami-empresa como dice Amaya?

No comparto esa discusión en términos públicos. Esas cosas se pueden discutir en una coalición, sentados frente a frente. Y ese paso no se dio. Ahí hay un error en la forma como procedió Juan Manuel Galán cuando llevó esa discusión al público, no fue Carlos Amaya. Repito, Juan Manuel Galán se equivocó al tramitar esa discusión con Carlos Amaya en ese nivel.

¿Usted cree que es posible hacer política sin políticos?

Es que yo soy político. Nunca he dicho que eso se pueda. Lo que sí se puede hacer es una política diferente, y se puede honrar la palabra ‘política’. Me he recorrido el país, reitero, veintidós años, a pie. Nunca me he parado en una tarima a hablarle al pueblo. Ustedes me han visto a mí en lugar por lugar, persona por persona, escuchando. Y el malestar que tiene Colombia hoy nunca lo había visto ni sentido.

Explíqueme qué es lo que ha percibido...

El malestar generalizado que hay es con el tema de la corrupción, impresionante. Pero, además, se expresa con la gente diciendo que todos los políticos son ladrones, unas ratas, lo peor que tiene esta sociedad.

¿No cree que ahí hay un extremismo un poquito irreal?

No es irreal, es real. Yo soy político y no hago parte de eso, pero a todo al que se llame político lo califican de esa manera.

Por eso le pregunto, usted es político, y no es corrupto…

Pero por ninguna razón.

Entonces, ¿por qué va a quedar clasificado de esa manera?

Por eso a cada persona con la que hablo le explico. Me tomo el tiempo, con un vendedor ambulante en una calle, si son quince minutos, me los tomo para explicarle al que quiere escuchar. Pero ese malestar está en Colombia, y no tengan la menor duda, es impresionante. También lo es el tema de la inseguridad. Es increíble la forma como la gente habla de sentirse insegura en los centros urbanos. Bogotá, impresionante, y no es una exageración el calificativo de impresionante.

A Petro, en un debate, le preguntaron a qué atribuye la disparada de la inseguridad en Bogotá y en otras ciudades del país, y respondió: a la pobreza. Mi pregunta a Sergio Fajardo es muy concreta: ¿usted cree que, como sugiere Petro, los pobres están condenados a ser ladrones o asesinos?

Nunca en la vida he asociado ser pobre con ser delincuente. Lo que pasa es que la pobreza se convierte en una condición de vulnerabilidad para muchas personas.

Entonces, ¿cuál es su propuesta en materia de seguridad?

Hay una parte que, por supuesto, requiere de la policía, la investigación criminal, la capacidad de hacer una investigación. Todo esto es un mundo que tiene que llegar a unas cabezas que manejan los hilos de esta criminalidad. Algo muy sofisticado que no es el problema de un alcalde en un pueblo, solito. Esto es ya una articulación muy grande de país. Se necesita tecnología, inteligencia, una política criminal juiciosa sobre cada territorio, con sus características especiales.

¿Se ha quedado corto en eso este gobierno?

El Presidente de la República, cada cierto tiempo, sale y dice capturamos a alias Yonier. Siempre estamos capturando a unos alias, no sé cuántos van, pero nunca se habla de la puerta de entrada a esa criminalidad. ¿Cómo mira usted a esos jóvenes que están a punto de entrar? El reto es: sáquelos de ahí, córralos de esa puerta. Y en esa puerta, cuando está ahí un joven, que por lo general son hombres, es por su vulnerabilidad. Ejemplo, en su casa hay violencia, y para huir de eso se va para la esquina. Tiene problemas de adaptación en el mundo escolar, y se sale del colegio. Tiene algún tipo de adicción. En su casa, hambre. Y le dicen que hay que conseguir para comer. Ese grupo de jóvenes que está ahí hay que identificarlo, en cada ciudad, en cada municipio. Se puede hacer.

¿Cómo se hace?

Con un trabajo especial. No es darles un cupo en el colegio, es que no fueron al colegio por alguna razón. Y eso requiere conformar equipos con psicología, trabajo social, para entender y construirles un camino y sacarlos. Como Presidente de la República, tengo la convicción de que eso lo tenemos que hacer y podemos hacerlo.

¿Usted reabrirá relaciones con Venezuela?

Hay que establecer canales de comunicación con Venezuela. La política exterior del presidente Duque ha sido una política fallida totalmente. Él se paró del lado de la frontera, hizo un concierto y les dijo: tienen las horas contadas. Ya sabemos que no estaban contadas las horas. Después se enfrentó con Rusia, con Irán.

Es decir, ¿la opción es arrodillarse?

¿Quién dijo que la opción es gritarles hijuetantas o arrodillárseles? El mundo no es así. Precisamente en las relaciones exteriores hay que saber tramitar conflictos. No tengo la más mínima simpatía por Maduro ni por Chávez. Pero hay que establecer canales de comunicación con nuestro principal vecino y eso hace parte de la política exterior.

¿Sobre qué bases?

Con unas reglas claras, y con unos compromisos que se tienen que ir forjando de lado a lado. Tenemos que empezar a buscar acuerdos de tipo militar.

Pero desde que Juan Manuel Santos era presidente, y María Ángela Holguín, su canciller, se estaba buscando que esto no sucediera y no pudieron evitarlo. ¿Usted por qué sí lo va a poder evitar?

Estamos en otra película. Juan Manuel Santos: yo ya dije una frase, para salir del tema, chao expresidentes, ¿sí? Juan Manuel Santos hizo su parte, ya le corresponderá su lugar en la historia, ese no es el problema. Yo voy es para el 7 de agosto del 2022. Hay que cambiar esa estructura, buscar puentes, que allá los consulados nuestros puedan atender a las personas. Debemos tener algún tipo de comunicación con las fuerzas militares. Salir a gritar desde aquí, e insultar, no ha servido para nada. Mire lo que están sufriendo en Cúcuta. Para no hablar de la convulsionada zona del Catatumbo. Todos los días hay un atentado contra la Fuerza Pública, eso es una calamidad. Este gobierno, que era el de la seguridad, nos entrega el país con la mayor inseguridad urbana y territorial.

¿Abriría conversaciones con el Eln?

Desde que fui de la Comisión Facilitadora de Paz del gobernador Álvaro Uribe, con monseñor Isaías Duarte Cancino, Roger Fisher y un poco de personas, tuve la oportunidad de conversar con gente del Eln, en diferentes lugares, y siempre pensaba que estábamos cerca para empezar unas conversaciones. Y el Eln lo único que le ha entregado al país es actos terroristas. Pero para poder sentarse a una negociación con el Eln tiene que haber unos gestos, porque no vamos a repetir una película que ya lleva más de treinta años, pensando que ya estamos a punto de abrir una negociación, que ha sido fallida. La pelota está en la cancha del Eln. ¿Están dispuestos a negociar? Muéstrenme.

Pero ¿esa no es la misma política que ha tenido este gobierno con el Eln?

Este gobierno llegó porque estaba en contra del acuerdo de paz anterior.

Tampoco es cierto...

Por supuesto que sí. Fue la razón que inspiró la campaña del presidente Duque. Con el Eln estoy dispuesto a negociar, para que se sometan a la justicia.

Finalmente, Sergio, una pregunta un poco pícara…

(Sonriendo) A ver.

Parecía como si la pareja poderosísima de Claudia López y Angélica Lozano lo hubiera escogido a usted como su consentido. Lo mimara a usted mucho. En un momento dado, plum, pareció como si se pasaran a preferir a Alejandro Gaviria. ¿Hoy dónde están los afectos de la pareja López-Lozano?

(Risas). Que ellas tengan una mirada política distinta hoy o no, ya les tiene que preguntar a ellas. Yo camino tranquilo. Pero le cuento esta historia. Al escritor Philip Roth le preguntaron: ¿cuál quisiera que fuera su epitafio? Recuerdo que él dijo, citando a un boxeador que terminaba una pelea: “Hice lo que pude, con lo que tenía”. Pues yo hago lo que puedo con lo que tengo. En mi equipaje van los mismos principios, y por eso voy a ser Presidente de Colombia. Con las bodegas encima, los insultos, las agresiones, sigo, tranquilo, caminando por este camino.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO