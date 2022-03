En un video aparece un señor bailando hacia abajo con un grupo de jóvenes; en otro, una mujer se cambia el color de su pelo con un filtro para llamar la atención de sus seguidores, y en otro, un hombre simula ser el personaje de un popular videojuego. No son los típicos creadores de contenidos que han cobrado relevancia en la última década. Son políticos y líderes de opinión de amplia trayectoria en el país que decidieron apostarle a un nuevo canal de comunicación: TikTok.

En promedio, unas 52 publicaciones de este tipo les aparecen cada hora a los usuarios de esta red social en el país. En la actual campaña electoral, los estrategas han tenido que agregar un nuevo ingrediente: videos verticales de máximo tres minutos. Por eso, no es casualidad que muchos de los candidatos a la Presidencia y el Congreso sean más reconocidos por sus pasos de baile o actuaciones que por sus propuestas.

Este domingo 13 de marzo, millones de colombianos saldrán a las urnas a votar por el Senado y la Cámara de Representantes, y para definir qué personas de las coaliciones estarán en la primera vuelta presidencial. Como nunca antes, el entretenimiento y las redes sociales se han convertido en las mejores tácticas para captar la atención de una población a la que cada vez menos le interesan los discursos largos y tradicionales.

Si bien otras redes sociales, como Facebook y Twitter, han sido relevantes en años anteriores, TikTok se ha convertido en una nueva plaza pública, en la que las interacciones tienen rostro y voz, y la comunicación entre los creadores y usuarios es más directa. Es el escenario idóneo para el espectáculo electoral: se difunde contenido masivo, se atraen nuevos usuarios y se comparten experiencias personales.

No quiere decir que en las otras plataformas no suceda algo similar. Facebook sigue siendo la red social más usada en el mundo, con 2.910 millones de usuarios activos al mes; YouTube es la segunda, con 2.562 millones, y WhatsApp, la tercera, con 2.000 millones, según el Informe Global sobre Entorno Digital 2022 de Hootsuite y We are social. Lo que ha causado revuelo es que TikTok —de origen chino en 2016— ha logrado superar la barrera de los 1.000 millones de usuarios activos en tan solo cinco años. Facebook había tenido el récord de hacerlo en casi una década.

La razón de su crecimiento fue, entre otras cosas, gracias a su algoritmo y la pandemia. Un ‘scroll’ infinito (deslizar hacia abajo o arriba) de videos de corta duración ayudó a que las personas pasaran entretenidas su tiempo, sin notarlo, durante las cuarentenas. Según la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para octubre 2020, TikTok tenía los datos de 12,447,549 usuarios residentes en el país, de los cuales 1,933,835 eran de niños, niñas y adolescentes, es decir, el 15,5 por ciento.

El informe citado da cuenta de que Colombia es el cuarto país del mundo, debajo de Kenia, Nigeria y Marruecos, en donde los usuarios de Internet, entre 16 y 64 años, prefieren buscar información sobre marcas y productos en redes sociales. Además, el país está entre los 20 lugares con mayor número de usuarios activos mayores de 18 años en TikTok: se estiman 13,6 millones de personas. Esto representaría el 35,1 por ciento del censo electoral actual, que es de 38.819.901 personas.

Una campaña en videos

TikTok no se considera una plataforma política. “No es algo que nosotros fomentemos. Las campañas políticas pagadas están prohibidas en TikTok; es una regla clara. Los contenidos de campañas, candidatos y partidos no son aceptadas”, asegura Edgar Rodríguez Rudich, director de Políticas Públicas para México en conversación con EL TIEMPO.

Sin embargo, es algo que se contradice con lo que se ve en la actualidad: cientos de cuentas de políticos y movimientos de todos los países en la red social. Esa zona gris que busca desligar a la plataforma de cualquier ideología política se ha venido reduciendo con el tiempo. Está claro que TikTok no se relaciona con alguna ideología explícitamente, pero también es cierto que a través de ella se comparte información de este tipo. El argumento está respaldado por la libertad de expresión. “Hay quienes, de manera orgánica, quieren hacer estos contenidos, pero se deben ajustar a las normas de la comunidad para que no haya contenido que denigre u ofenda, pero son reglas para todos los usuarios. Esta es una plataforma de creatividad, entretenimiento y donde cualquiera puede expresarse”, señala Rodríguez.

En Colombia, la campaña electoral de este año ha encontrado en la red social un nuevo canal de comunicación. EL TIEMPO investigó y analizó las cuentas activas de los precandidatos presidenciales.

Pese a ser el de mayor edad, algunos han llamado a Rodolfo Hernández como ‘el rey de TikTok’. Su nombre ha sido sonado no solo por las polémicas, sino por videos en los que se ve su cabeza flotando sobre un montaje de Mario Bros, simulando derrotar a sus contrincantes, o fingiendo ser el protagonista de la película Stuart Little para anunciar la entrega de firmas para la inscripción de su candidatura.

Sus cifras demuestran que es el que más efectividad ha tenido en esta red social entre los 17 precandidatos con cuentas activas. Para el 3 de marzo, acumulaba 268.000 seguidores y 1,9 millones de ‘me gusta’ en 89 videos. “El mundo ha cambiado. O entiendo esta nueva realidad y aprendo de las nuevas generaciones, o nunca seré digno de ser su servidor”, dice Hernández a EL TIEMPO.

El candidato, que oficializó su candidatura esta semana, confirmó a medios que su estrategia está basada en lo digital y busca mostrar una imagen más ‘espontánea, fresca y cercana’. La razón estaría relacionada con tratar de cambiar la imagen que tiene la opinión pública de él: un político con tono fuerte y agresivo, y marcado por episodios como la agresión física a uno de sus concejales cuando era alcalde de Bucaramanga. “En TikTok lo vendemos un poco más jocoso, menos ladrilludo, menos peleón. En las otras redes sociales lo mostramos más serio, enfocado en temas políticos”, le aseguraron a este diario desde su equipo de comunicaciones.

En segundo lugar está Gustavo Petro, del Pacto Histórico. Aunque no fue tan activo el año pasado, en las últimas semanas se posicionó en el podio: para el 21 de enero de este año, tenía 21.500 seguidores; menos de dos meses después, la cifra subió a 160.000 seguidores y 691.800 ‘likes’ en 85 videos. En la carrera presidencial, ha sorprendido el cambio de estrategia digital: respuestas a comentarios, viajes y fragmentos de entrevistas y discursos han sido parte de sus tácticas.

En tercer lugar está Álex Char, de la coalición Equipo por Colombia, quien tiene más de 48.000 seguidores y más de 180.000 ‘me gusta’ en 16 videos. Aunque Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia, lo supera en número de ‘likes’, la efectividad de los contenidos del exalcalde de Barranquilla es mayor: pese a que es el tercer precandidato con menos videos, logra tener un alto promedio de interacciones y alcance. Sus contenidos se han vuelto virales, sobre todo porque ha logrado usar las tendencias en esta red a su favor. Uno de los más polémicos es el que aparece con su esposa mientras ella simula darle órdenes con un audio de la película Forrest Gump. El video se publicó dos días antes de que se conocieran chats y fotos de él con la excongresista Aida Merlano y tres días antes de que la mujer lo ‘salpicara’ en una entrevista.

“Lo que más me gusta es que la comunidad en general y en especial los jóvenes encuentran a alguien más humano, más con su hogar y familia, más la persona, y menos el político, menos la promesa. Por eso me ha parecido tan importante estos videos pues recogen una faceta mía que mucha gente no conoce”, afirma Álex Char en diálogo con EL TIEMPO.

Y agrega: “Uno cuando está en campaña política y quiere tener el afecto de la mayoría de los votantes tiene que utilizar todos los medios posibles para llegar a la población, y cómo no pensar en TikTok, que es una herramienta muy utilizada en los jóvenes y será determinante en el futuro de este país”.

Una de las precandidatas que más ha resaltado es Francia Márquez, del Pacto Histórico. Se mantuvo entre los tres primeros lugares hasta el año pasado. Ahora, ocupa el cuarto lugar con 37.000 seguidores y más de 445.000 ‘me gusta’ en 20 videos. Las otras dos mujeres en contienda no han logrado posicionarse: Arelis Uriana ocupa el último lugar con 94 seguidores y solo dos videos publicados en diciembre del año pasado; Ingrid Betancourt no tiene cuenta. Entre los ausentes también están Alfredo Saade, Enrique Gómez Martinez, Aydée Lizarazo y Luis Gilberto Murillo.

El quinto lugar lo ocupa Federico Gutiérrez. Sus números han estado estables en los últimos meses, aunque no demuestra un aumento significativo hasta el 3 de marzo, en comparación con los precandidatos que lideran el ranking. No obstante, en la última semana, la estrategia cambió: publican al menos un video al día, acompañado ‘stickers’ que invitan a votar por él en las elecciones.

Ahora bien, en el análisis de cuentas de precandidatos, EL TIEMPO encontró que el primero en vincularse a TikTok fue Sergio Fajardo, de la coalición Centro Esperanza, en julio de 2020. No obstante, sus publicaciones no han sido tan efectivas, en comparación de sus contrincantes: es superado por Federico Gutiérrez, Carlos Amaya y Alejandro Gaviria, en ‘engagement’ —indicador que mide compromiso e interacción de usuarios—.

Camilo Romero, Enrique Peñalosa, David Barguil, Óscar Iván Zuluaga, Juan Manuel Galán, Jorge Robledo y John Milton Rodriguez, quien tiene su candidatura enredada, completan el ranking de posicionamiento en ese orden.

Casi la mitad de los precandidatos en TikTok parece mantener el formato televisivo. Siete de ellos hablan frente a la cámara en discursos tradicionales y al menos nueve publican fragmentos de debates y entrevistas de otros medios. Sobre este punto, entre más polémico o beligerante sea el contenido, consiguen mayor alcance. De hecho, si hablan mal de otro candidato, se vuelven más ‘virales’. Y la mayoría, 13 de los 17, aparece caminando en las calles recogiendo firmas en campaña o socializando con las personas.

Los cuatro precandidatos que lideran el ranking —Hernández, Petro, Char y Márquez— usan los retos y tendencias propios de la plataforma. David Barguil, del Partido Conservador, también lo ha hecho pero no ha sido muy efectivo. De igual forma les pasó a Zuluaga, del Centro Democrático, quien logró viralizar el conocido video en el que canta y baila con el sonido ‘claro que yes’ que fue tendencia; a Gaviria, de Colombia tiene futuro, quien puso a su perro Rufo a ‘hablar’ con una animación, y a Galán, con el polémico video —eliminado en los últimos días— en el que decía que no le gustaba el Pacífico Colombiano, sino que “le encantaba”, con el tono que popularizó una niña en esta red social. Ellos han mantenido una curva estable pero poco ascendente en términos de alcance e interacción.

TikTok en el Congreso

En agosto de 2021, se hizo viral el video de la senadora del Centro Democrático Milla Romero con su baile por la campaña provida #DerechoaNacerChallenge acompañada por su equipo: cuatro hombres detrás de ella siguiendo sus pasos al ritmo de la canción Jerusalema, una mezcla de los artistas urbanos Micro TDH, Greeicy y Nomcebo Zikode. Aunque la publicación fue polémica, puso a hablar a la opinión pública de la nueva forma de comunicación de los políticos

Desde entonces, otros videos de congresistas se han vuelto virales, como la campaña de Gustavo Bolivar con un condón que tenía etiquetado el logo del Pacto Histórico; o la historia de amor de la senadora Angélica Lozano con la alcaldesa Claudia López; o Paloma Valencia usando filtros de la red social, como la imagen de un demonio y cambiándose el color del pelo, para dar su opinión, o María Fernanda Cabal pidiendo un deseo de cumpleaños.

Es un hecho que los 2.536 candidatos al Congreso (1.562 a la Cámara y 974 al Senado) no tienen cuenta de TikTok. EL TIEMPO investigó sobre las cuentas de los tres primeros aspirantes de cada lista y los más polémicos de cada colectividad. Entre 62 aspirantes al Senado, 34 tienen una cuenta activa. Caterine Ibargüen, del partido de la U; Gilberto Tobón, de Fuerza Ciudadana, y Ariél Ávila, de la coalición Alianza Verde - Centro Esperanza, son los tres candidatos con mayor ‘engagement’ en TikTok. Cabe aclarar que la atleta olímpica se desliga de la política y creó su cuenta justo después de Tokio 2020. Sus publicaciones están enfocadas en bailes y tendencias de la red social. Mientras tanto, Tobón y Ávila han logrado posicionarse a través de videos de análisis y explicativos, y de posturas personales sobre temas de coyuntura nacional.

El ‘top 10’ lo completan Inti Asprilla, Angélica Lozano, Fabián Díaz Plata y Arley Gómez, de Alianza Verde - Centro Esperanza; Milla Romero y María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, y Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico.

En la Cámara de Representantes, quienes lideran el ranking de alcance e interacciones son German Ricaurte, del Nuevo Liberalismo, y Katherine Miranda, Mauricio Toro, Adolfo Rivas y Jennifer Pedraza de Centro Esperanza. Es un hecho que esta coalición, sobre todo desde el sector de los ‘verdes’, ha logrado posicionarse en TikTok, según datos analizados.

Sus principales representantes están en la plataforma y publican videos a diario. Sin embargo, la cuenta oficial del Partido Verde no ha logrado un alcance relevante: tiene menos de 200 seguidores tras publicar al menos 127 videos.

Esa misma situación la tienen los partidos Centro Democrático, Conservador, Fuerza Ciudadana y Pacto Histórico. Entre tanto, el Movimiento SOS Colombia, de trabajadores de la salud, es el colectivo que conquista la audiencia de esta red social, con 19.100 seguidores hasta el 3 de marzo. Le siguen la coalición Mira - Colombia Justa Libres (2.283), Salvación Nacional (1.693), Nuevo Liberalismo (387) y Estamos Listas (220).