“No soy pastor, aunque me reconozcan como tal. Lo digo por Gustavo Petro, que empezó a llamarme pastor y luego cristiano progresista, y eso soy”, dice Alfredo Saade, aspirante presidencial que se medirá en las urnas junto a los demás precandidatos del Pacto Histórico este 13 de marzo.



Saade, oriundo de Valledupar, se dirigió el pasado 2 de noviembre al Consejo Nacional Electoral (CNE), en Bogotá, junto con tres mujeres profetas y doce pastores de diferentes iglesias del país. Ese día inscribió el movimiento social ‘Levántate Colombia’, del cual hoy es candidato presidencial.



Varios fueron los acontecimientos a lo largo de su vida los que lo llevaron hacia ese momento.



Dice que desde muy pequeño, mientras crecía en su tierra natal –a la que describe como “cuna de acordeones y también de la corrupción política”–, sintió un compromiso con la verdad y la justicia social.



Por eso, tras graduarse como abogado de la Universidad Libre de Bogotá y como experto en marketing político de la Universidad el Rosario, comenzó a incursionar en la política.



Primero fue parte de las juventudes del Centro Democrático, pero tiempo después y gracias a que era un fiel seguidor de los postulados de Luis Carlos Galán decidió enrolarse en las filas del partido Cambio Radical junto con el hijo del asesinado líder político, Carlos Fernando. Dice que en este trayecto siempre se mantuvo “fiel a su pensamiento de las ideas de libertades y derechos civiles”, y que por eso también estuvo en el partido Liberal. Finalmente, aspiró a ser concejal de Bogotá, pero falló en el intento.



Regresó a Valledupar –donde creció junto a su madre, de origen cucuteño, y su padre, vallenatero cómo él–. Aspiraba a ser alcalde, pero tampoco tuvo éxito, según él, porque nunca aceptó participar en las “componendas de la politiquería regional”.



Dice que es gracias a esos intentos fallidos que hoy, a sus 54 años, hace parte del Pacto Histórico y quiere ser el nuevo inquilino de la Casa de Nariño.



Aunque muchos lo ven como un líder religioso, él se define a sí mismo como ‘un hombre de leyes’. Por eso, asegura que si llega a la Presidencia de Colombia va a gobernar bajo la Constitución, “siendo muy respetuoso con los derechos humanos” y con el Estado laico.



Aunque ese es su deseo, a pocos días de los comicios cree que “humanamente sería imposible ganarle a Gustavo Petro, por su recorrido en la política y las pasiones que él genera”.



A pesar de esto, él le apunta a ser el segundo de la coalición Pacto Histórico. Dice que si llega a tener una votación robusta –de 1 a 2 millones de votos– podría incluso llegar a ser la fórmula vicepresidencial de Petro.

“El 13 de marzo el pueblo nos dirá quién será el vicepresidente con una gran votación. Hay que esforzarse para sacar un millón, dos millones de votos. Hay que esforzarse para quedar de segundo, pero un segundo robustecido, visible, que el que quede de primero diga 'wow', este que quedó de segundo merece ser mi vicepresidente, por lo que representa”, asegura con convicción.

Eso sí, pase lo que pase, él seguirá impulsando lo que él llama “un gran movimiento cristiano progresista”, el cual consiste en “edificar naciones a través de la justicia social”.



Algo que destaca de su campaña es que no ha tenido ayuda de iglesias multitudinarias, ni apoyos políticos –aparte de unas cuantas adhesiones que ha recibido del partido Colombia Justa Libres–, ni económicos.



Asegura que los recursos de su campaña “vienen del cielo” y que su presupuesto lo escribe en una servilleta. Esto después de que el CNE, con la Resolución 1322 del 2022, “declaró montos para financiación de campañas e inventó una póliza inaccesible”.

Su adhesión al Pacto

Alfredo Saade, aspirante presidencial del movimiento ‘Levántate’ y miembro del Pacto Histórico. Foto: Campaña Alfredo Saade

A mediados de septiembre del año pasado, Saade, quien aseguraba liderar a unas 400 iglesias evangélicas pequeñas en Barranquilla, la Costa y otros departamentos del país, fue noticia al anunciar su respaldo a la candidatura de Petro.



Su nombre no era muy conocido para ese entonces. Lo poco que se sabía era lo que él mismo empezó a contar en medios: que su trabajo dentro de estas iglesias era la de un líder político “cuya misión es que los cristianos no se dejen engañar por los políticos y buscadores de votos”.



El hombre, que aclaró que no era pastor sino que hacía parte del Centro Cristiano del barrio Los Pinos, en Barranquilla, comentó en su momento que seguía al líder de oposición desde el 2018 y que no dudaba en salir a defenderlo al enfatizar que “hay que quitarle a Petro el diablo que le montaron en los hombros”.

En octubre desató una polémica al asegurar que iba a retirar el “apoyo de los cristianos a Petro” por las largas que le habían dado desde el Pacto para confirmar su entrada a la coalición.



En ese momento se creyó que su relación con Petro estaba rota, pues él mismo contó que durante un mes no le dieron respuesta y que intentó contactarse con el líder de Colombia Humana, pero que ni su hijo, Nicolás Petro, quiso pasarle su número.



No obstante, un mes después, el mismo líder de Colombia Humana anunció su adhesión a la consulta de izquierda. “Un pacto es también con las diferentes creencias religiosas de Colombia”, dijo.



Por ahora, Saade ha decido poner en la ‘voluntad de Dios’ lo que pase en los comicios de este domingo.

Primer acto de gobierno

Saade dice que si llega a la Presidencia, el 8 de agosto, lo primero que hará será dar la orden para crear una mesa de diálogo con los grupos al margen de la ley “que le hacen daño al país”, como el Eln y el clan del Golfo. “Hay que sentarse a organizar todo un proceso para que el país empiece a construir la paz”, asegura.



Asimismo, de manera inmediata arreglaría las relaciones con Venezuela, con el fin de “poder empezar a industrializar las fronteras, especialmente de Cúcuta, que necesita ser industrializada para que el desarrollo entre nuevamente por esa parte del país”.

Y a lo largo de su gobierno se dedicaría a la construcción de un ‘diálogo nacional de paz’.



“El país tiene que entrar a la reconciliación, unos con otros. Nos odiamos mucho, hay mucho odio en la calle infundado por un guion montado por los gobiernos de los últimos 25 años, porque les conviene que nos odiemos. Ahora hay que pedir perdón“, indica el aspirante.

‘El país debe darle la espalda al capitalismo salvaje’

Alfredo Saade considera que para que haya un verdadero cambio, Colombia debe darle la espalda a lo que él llama “el capitalismo salvaje”.



“Yo creo que tenemos que entrar a un capitalismo social, donde las riquezas lleguen también a las manos de las personas que lo necesitan. Hoy tenemos un capitalismo salvaje, socio de la corrupción y de las mafias corruptas que gobiernan a la Nación. Eso es lo que hay que acabar. Hay que revisar los TLC que le han hecho daño al país”, sostiene el precandidato.



Y añade: “Hay que volver a mirar a las costas, porque se nos olvidó que el mar está ahí. Volver a mirar a las fronteras, porque se nos olvidó que están ahí”.

Los grandes cambios que haría en su Gobierno serían en torno a la salud, pues dice que esta se “convirtió en un negocio, lleno de corrupción, y no en una visión de salvaguardar la vida”; y a la educación, al creer que “tenemos que volver a la educación netamente gratuita, teniendo la oportunidad de que las personas puedan ingresar a sus estudios tanto primarios como universitarios”.



También dice que haría una reforma de la justicia y de la política, pues, según él, “hay un maridazo corrupto entre los congresistas y la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría”. Por eso, modificaría la manera como se escoge al Fiscal, Procurador y Contralor general de la República.

LAURA CAMILA VARGAS

En Twitter: @LauraLacavap

