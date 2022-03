El partido Centro Democrático estableció una encuesta para consultarles a sus militantes a qué candidato apoyar en las elecciones presidenciales. La dinámica fue difundida a través de sus redes sociales este martes.



La legitimidad del CD descansa en la voluntad de sus bases. Los invitamos a votar por el candidato Presidencial al que consideran debemos apoyar como Partido.

Recuerden que solo se tendrán en cuenta las respuestas de nuestros militantes y simpatizantes.https://t.co/x9VGBZmOuh — Centro Democrático (@CeDemocratico) March 22, 2022

En el mecanismo del partido aparecen como opciones Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, Enrique Gómez, Ingrid Betancourt, John Milton Rodríguez y Sergio Fajardo. Se puede marcar la opción “Ninguno de los anteriores” e, incluso, escribir el nombre de otro candidato que no esté en las opciones. Como era de esperarse, Gustavo Petro no será tenido en cuenta para recibir apoyo del partido de Gobierno, del que es opositor.

Cruce de declaraciones

Sin embargo, sorprendió que Sergio Fajardo, miembro de la Coalición Centro Esperanza, haga parte del listado. En días anteriores, el exgobernador de Antioquia ha tenido confrontaciones verbales con Álvaro Uribe y Federico Gutiérrez —que tiene el apoyo de miembros del Centro Democrático como Ernesto Macías, Edward Rodríguez, Ruby Chagüi, Santiago Valencia y Nicolás Pérez—.



Nos quieren hacer creer que ya es la segunda vuelta. ¡No es cierto! Vamos a demostrarle a Colombia que no estamos condenados a lo mismo. Elegir a Fico es reelegir a Duque. pic.twitter.com/hQecs3pbeN — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) March 19, 2022

“Federico es una persona muy querida, evidentemente, lo hace muy bien en los debates y es cariñoso y todo eso, pero es el candidato de Duque y de Uribe, lo pueden maquillar, lo pueden tapar por un lado, por el otro, pero ese modelo se agotó en Colombia”, aseguró Fajardo en el Debate de las Regiones.

En el mismo encuentro del 17 de marzo, Federico Gutiérrez respondió: “Me sorprende escuchar a Sergio porque me parece más mezquino, me parece arrogante, me parece mal amigo. Si alguien apoyó a Sergio cuando fue alcalde fui yo y Sergio sabe que yo siempre he sido el mismo y lo apoyé mucho y no me arrepiento de eso”.



Por su parte, el expresidente Uribe se expresó sobre el candidato de la Centro Esperanza este martes: “Cuando mis compañeros apoyaban al dr Fajardo y aciertos de mi Gbno le ayudaban a su gestión de alcalde, el Dr Fajardo era constructivo, tranquilo, independiente pero de buen diálogo. Era!”.

Cuando mis compañeros apoyaban al dr Fajardo y aciertos de mi Gbno le ayudaban a su gestión de alcalde, el Dr Fajardo era constructivo, tranquilo, independiente pero de buen diálogo. Era! — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 22, 2022

¿En qué consiste la encuesta del Centro Democrático?

La consulta del partido fue anunciada hace una semana por la agrupación política del presidente Iván Duque. Es pertinente recordar que el candidato propio del partido, Óscar Iván Zuluaga, renunció a sus aspiraciones para ocupar la Casa de Nariño el pasado 14 de marzo.



Las cuestiones del formulario pretenden conocer la opinión de militantes y simpatizantes del Centro Democrático en lo referente a su intención de voto y las decisiones que debería tomar el partido para el futuro inmediato.

Preguntas que hacen referencia a la seguridad, la corrupción, las políticas sociales y los temas tributarios también están presentes en el sondeo que estará disponible hasta el 24 de marzo.



