El expresidente César Gaviria reveló que en los próximos días se reunirá con el candidato presidencial de Colombia Humana, Gustavo Petro, con quien discutirá sobre algunos temas en los que los liberales se sienten identificados con el líder de izquierda.



"Nosotros con Petro queremos tener una discusión de los temas. En algunos estamos identificados con él, él representa sectores muy marginados de la sociedad colombiana; en otros no, como el Banco de la República o sobre la salud”, dijo el líder del Partido Liberal en una entrevista exclusiva con 'Noticias Caracol'.



Indicó sobre su propuesta de que el Banco de la República imprima más billetes, que "nos llevaría al camino del populismo y la inflación".



También dijo que rechaza su propuesta de reforma a la salud, que llevaría a la eliminación de las EPS. "De las instituciones públicas de Colombia es lo que mejor funciona. Están proponiendo que eliminen las EPS. ¿Y entonces cuando la gente se enferme qué va a hacer?".



Finalmente dijo que el partido Liberal representa "cambios verdaderos no siempre le correspondemos a la gente y en muchas ocasiones no cumplimos nuestro deber, pero Petro sabe que en esas ideas está lo que el país quiere".



Varios liberales ya se han unido a la campaña de Gustavo Petro en los últimos días y el partido aún no ha nombrado a un candidato presidencial oficial.



También habló de la necesidad de acabar con las exenciones tributarias y reiteró sus cuestionamientos al precandidato Sergio Fajardo.



Precisamente sobre el exgobernador de Antioquia dijo que él también ha hecho política, se ha hecho elegir, ha nombrado gabinetes y ha dado puestos. Dijo que el aspirante de la Coalición Centro Esperanza está lleno de líos en la justicia y destacó que no es un "ser puro ni celestial", sino que es un ser humano común y corriente como todos los políticos. "Sin nada excepcional", señaló.



El jefe del Partido Liberal dijo que su colectividad no puede actuar de manera populista sino con seriedad.



También dijo que se van a necesitar recursos desde el inicio del gobierno para poder apoyar a todos los jóvenes que van a las universidades y que deberían recibir gratis ya que "no tienen con qué sostenerse".



Para el expresidente la medida más efectiva para conseguir recursos es eliminar las exenciones que hay en el sistema tributario colombiano. De hecho, cree que en el país se acostumbra a hacer reformas tributarias para darle la plata a los ricos y darle exenciones a empresas que prosperarían igual sin estas.



“Reformas tributarias para echarle más plata al bolsillo a los que tienen y a los ricos, pues no, eso no. Lo que hay es que desmontar ese mundo de exenciones”, indicó, las cuales, según él, "valen como 19 billones de pesos".



Para Gaviria, el clientelismo en unos casos es "necesario y conveniente pues en este país hay millones de pobres abandonados". Dijo que no es gravísimo ayudar a la gente que tiene necesidades en el país.



Sobre la reunión que sostuvo hace unos pocos días con el aspirante presidencial Alejandro Gaviria, el expresidente dijo que le preguntó sobre su campaña y que le dio algunas opiniones sobre lo que el candidato estaba planteando en la contienda.



“Yo no tengo derecho a decirle a los ciudadanos liberales que no pueden intervenir en las consultas, que no pueden votar”, dijo.



