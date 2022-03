El representante a la Cámara Edward Rodríguez, del Centro Democrático, aspira a llegar al Senado, luego de haber tenido serias diferencias con su partido cuando no lo dejó participar en la encuesta para elegir el candidato presidencial de la colectividad.



El número 5 en la aspiración al Senado cuestionó a la candidata María Fernanda Cabal, aseguró que el Centro Democrático va a mantener el número de las curules en el Congreso y recordó que ha presentado 180 proyectos de ley, de los cuales hoy 50 son leyes.

¿Ya quedaron superadas estas diferencias con el Centro Democrático?

Las diferencias políticas en todo partido siempre van a existir, lo importante es construir en la diferencia, y por supuesto que aquellos que persistan en no construir en la diferencia van a estar cada vez más rezagados. Yo quedé muy preocupado con la postura de la doctora María Fernanda Cabal al decir que quiere ser fórmula vicepresidencial y pasar por encima del propio Óscar Iván Zuluaga, eso ratifica mi tesis que María Fernanda Cabal no es Uribista, ella es cabalista, pero no representa las tesis del presidente Álvaro Uribe, es más ratifica lo que a veces uno le escucha, hablando mal en privado del presidente Uribe, incluso dice que es un liberal “enclosetado”, por eso considero que Maria Fernanda tarde que temprano va ser un santos 2.0.



Al margen de esto, hay quienes dicen que el hecho de que no esté Uribe en la lista hará que se reduzca un poco el número de senadores electos, ¿lo ve así?

Muy por el contrario yo vi al presidente Uribe viajando por todo el país visitando todos los departamentos avivando todas la banderas que él representa. El uribismo siempre se le ve como un partido que va perder, sin sorpresas, siempre ganamos, en estas elecciones vamos a mantener el número de las curules y vamos a subir en cámaras de representantes, esa es una de las expectativas que tenemos, estamos trabajando en los logros del gobierno acompañando las tesis del partido, van a ser victoriosas



¿Por qué decidió pasar de la Cámara del Senado?

Yo tengo toda la gratitud con los ciudadanos que me eligieron con 105.623 votos, la votación más alta de la historia y con la cual yo me siento honrado de haber representado y cumplido a todos los ciudadanos. Hoy por hoy puedo mirar a los ojos a los ciudadanos y decirles que hice la ley de seguridad ciudadana donde los bandidos y delincuentes que andan atracando ya no los van a soltar , sino que van para la cárcel. Eliminamos la casa por cárcel para los corruptos, redujimos la jornada laboral de 48 a 42 horas, hicimos el paquete ambiental, subimos los salarios y bajamos los impuestos e hicimos todo el programa de reactivación económica. Si los ciudadanos nos quieren premiar sacaremos una votación mayor, porque ya no estaremos solo en Bogotá sino, ganándonos el corazón de toda Colombia

Usted sacó un poco más de 100.000 votos para la Cámara, ¿Cómo ve ese tema para el Senado?

He presentado 180 proyectos de ley y de esos hoy 50 son leyes de la República. Queremos seguir trabajando desde el Congreso y así lograr un Congreso de excelencia, hemos sido los primeros en llegar y los últimos en irnos.



¿Va a participar en la consulta de este domingo?

si voy a participar



¿Y se puede saber por quién va a votar?

Yo le he dicho al país que siento afinidad con Federico Gutiérrez y buscaré unión entre Federico Gutiérrez y Óscar Iván Zuluaga y que de esta manera podamos trabajar en equipo.



