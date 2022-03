Diana Rodríguez Uribe, candidata a la Cámara de Representantes de Bogotá, por el partido Alianza Verde, habló con EL TIEMPO sobre sus motivaciones y propuestas para llegar al Congreso y lo que hará desde el Legislativo si es elegida como una de los 187 representantes.



¿Quién es usted?

Soy Diana Rodríguez, una mujer que ha recorrido los puntos cardinales de Colombia en bicicleta, amante de la naturaleza de nuestro país, cuidadora de los animales (en especial de mi perrita Minka) y una estudiosa desde chiquita. Soy abogada de la Universidad Javeriana, especialista en Políticas Públicas y Desarrollo de la Universidad de los Andes y maestra en Gestión de Desarrollo del London School of Economics. Tengo un propósito como mujer: mejorar la calidad de vida de todas las mujeres de nuestro país para que seamos una sociedad más igualitaria.

¿A qué aspira?

A la Cámara de Representantes por Bogotá y darle continuidad al proyecto político liderado por Juanita Goebertus. Una mujer increíble que apoya mi aspiración y que es catalogada por más de 1.500 líderes de opinión durante tres años consecutivos como la mejor Representante a la Cámara del país.



¿Por qué quiere llegar al Congreso?

Porque quiero representar las voces y las necesidades de las mujeres. He conocido a muchas mujeres a lo largo del país que a pesar de ser víctimas de atentados, amenazas y desapariciones siguen trabajando por defender sus territorios y los derechos de sus comunidades. Para mí, ellas no solo son figuras de inspiración, sino una responsabilidad que he compartido durante mis 15 años de servicio público en diferentes entidades de orden nacional e internacional, y que trasladaré como un compromiso en el congreso: mejorar el presente y futuro de las mujeres en el país.

¿Por qué un ciudadano debería votar por usted?

Porque a pesar de que es la primera vez que hago política tengo la experiencia y el conocimiento para hacer las transformaciones estructurales que necesita Colombia. Por mi experiencia laboral y trayectoria académica, afirmo que no llegaré a improvisar en el Congreso, sino a implementar cambios rigurosos y serios que requiere Colombia y Bogotá.



Llevo 15 años trabajando en el sector público. Ayudé a crear la primera Secretaría de Seguridad de Bogotá como Directora de Derechos Humanos y Justicia. Capacité a policías y militares en todo el país en derechos humanos. Fui Defensora delegada en asuntos de género de la Defensoría del Pueblo. Y fui incluida en el 2021 como una de las 30 mujeres jóvenes más influyentes en el país según la Fundación Konrad Adanuer y la Organización Wo-men.



Llevo más de 15 años trabajando por Colombia en temas de género, derechos humanos, seguridad y acceso a la justicia, y ahora quiero seguir haciéndolo desde el Congreso.



El Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas del país, ¿para qué ir allá?

El Congreso de la República es una de las instituciones más importantes de país, que sea una de las instituciones más desprestigiadas es una demostración de la profunda crisis institucional en la que estamos. Pero la solución ante una crisis no es escondernos, congresistas como Juanita Goebertus demostraron que por más que sea difícil, es posible hacer un buen trabajo. Por eso creo que es necesario darle continuidad a este proyecto político haciendo política rigurosa y basada en evidencia.

En caso de ser electo, ¿qué proyecto de Ley será su prioridad?

Mis propuestas giran sobre tres ejes: uno, la igualdad de derechos para las mujeres; dos, seguridad y justicia en Bogotá; y tres asegurar la implementación del acuerdo de paz.



Como proyecto principal está el Sistema Nacional de Cuidado, el cual buscará articular la oferta en materia de servicios de cuidado (como guarderías o lavanderías comunitarias); generar incentivos para la formación de mujeres, especialmente en carreras de ciencia y tecnología; y beneficios para las empresas que aseguren su contratación.



También trabajaré para reestructurar los jueces de paz con el fin de incentivar la participación de jóvenes y mujeres. Podemos transformar la justicia desde sus bases y recuperar la confianza de los ciudadanos.



Por último, es clave señalar que mi participación en el Congreso no se limitará a tramitar leyes. Desde el capitolio continuaré los debates sobre la implementación del proceso de paz, el cumplimiento de los derechos humanos por parte de la Policía y serviré de puente con más mujeres para que tengan una voz directa en el Congreso.

En estas elecciones, para usted: ¿Qué está en juego?

Venimos de una pandemia que afectó como nunca en la historia a miles de familias en Colombia y en especial a las mujeres. Retrocedimos 12 años según el DANE en progreso social. Igualmente, es el momento de reafirmar la implementación del Acuerdo de Paz o terminar de deteriorarlo como lo hizo el gobierno Duque. Nos podemos tardar 26 años más para cumplir el Acuerdo o mejorar todos los procesos en su implementación y tener resultados que mejoren la calidad de vida de la gente más afectada por el conflicto armado. Y por último, es la oportunidad histórica de cambiar el futuro de Colombia frente a la representación igualitaria entre hombres y mujeres. Necesitamos mujeres que se comprometan con trabajar por agendas más humanistas y serías en pro de la garantía de derechos de todas.

La Corte Constitucional exhortó una vez más al Congreso regular el tema del aborto. ¿En caso de que usted salga electo que hará sobre este llamado?

Apoyar su regulación. El fallo de la Corte es un avance trascendental para la historia del país y el resultado del trabajo de miles de mujeres que impulsaron esta decisión. El compromiso que debemos asumir como sociedad es que las mujeres podamos empezar a decidir sobre nuestro cuerpo sin ningún tipo de intimidación y/o abuso tanto social como de las entidades. Debemos avanzar en este paso para tener una sociedad más igualitaria.

