Miguel Uribe, candidato al Senado por el partido Centro Democrático y excandidato a la Alcaldía Mayor en 2019, demandó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) aprobado en diciembre por la alcaldesa Claudia López. En un documento de 30 páginas, dirigido al Juez administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Uribe solicitó declarar la nulidad del POT y, también, decretarle una medida cautelar de suspensión provisional.



El argumento de Uribe, que ya había compartido con EL TIEMPO, el 9 de diciembre de 2021, sostiene que los 90 días de discusión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá no se habían agotado y, por tanto, como él asegura, “Claudia López no tenía competencia para expedirlo”.



Para probar su tesis, Uribe se remitió a información facilitada desde el Concejo al cabildante Javier Ospina (Centro Democrático) sobre el número de impedimentos y recusaciones y sobre las fechas en que, efectivamente, se debatió el proyecto de POT. Según datos del cabildo, se radicaron 92 impedimentos y 66 recusaciones a los que el Concejo tuvo que dedicar 48 días para resolverlos. Es decir, solo hubo, según cálculos de Uribe, 42 días de discusión real (previa) del proyecto: y, de hecho, ni un solo día de debate y votación en comisión ni en Plenaria.



Apoyándose en el Reglamento del Concejo de Bogotá y en el Código de Procedimiento Administrativo, Uribe sostiene que “cuando se resuelve el conflicto de interés se reanuda el tiempo. De acuerdo a lo que indica el Concejo de Bogotá, de los 90 días, 48 fueron dedicados a definir recusaciones. Evidentemente, son 48 días que debían reponerse”.

En conversación con EL TIEMPO, el candidato al Senado, respaldado en esta demanda por el también candidato a la Cámara de Representantes, Andrés Forero, habló de los detalles de esta demanda y de lo que puede significar.



¿Qué pasa si la demanda sale a su favor? ¿Cuáles son las consecuencias para Bogotá?

(Siendo) consciente de los costos sociales, económicos y ambientales de este POT, he pedido la medida cautelar de suspensión. Claudia López con el POT expulsa a los habitantes de menores ingresos, ahuyenta la inversión, desacelera el crecimiento económico...



Si se suspende o se decide sobre la nulidad total, volvería Bogotá a tener la norma 190 de 2004 que ha sido el POT vigente durante los últimos años. Esto llevaría a la tranquilidad de poder volver a discutir el POT que le conviene a la ciudad y que no responda a los intereses políticos de la alcaldesa



¿En qué parte de la ley dice que se deben suspender los términos del trámite del POT mientras se resuelven impedimentos y recusaciones?

En el artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo y en el Reglamento Interno del Concejo. En ambos se dice que mientras se da el trámite de las recusaciones y los impedimentos suspende la actuación administrativa.



¿Pero la interpretación es clara? Porque el Distrito ha asegurado que se cumplió la norma, parando el debate y resolviendo las recusaciones, y usted asegura que no fue así –y que era necesario parar el debate y los tiempos–.



Esto no es una interpretación. No estamos hablando de algo nuevo, todas las actuaciones del Estado, cuando hay una recusación o cuando hay un impedimento se suspenden los términos. Cuando se resuelve el conflicto de interés se reanuda el tiempo. ¿La recusación y el conflicto de interés qué es?: se está diciendo que el concejal tiene un interés personal y que no puede tomar decisión de fondo sobre lo que está discutiendo.



Si eso es cierto, es evidente que ni siquiera puede participar de la discusión, porque si lo hace corre el riesgo de la pérdida de investidura.



Ya van siete tutelas contra el POT y todas las ha ganado el Distrito, ¿por qué cree que su demanda sí podría prosperar?



Estoy convencido de que mi demanda es jurídicamente sólida y demuestra cómo se evitó la discusión de fondo y el cumplimiento de la ley 388 del 97 y la ley 810. Adicionalmente, pretende evitar que esta práctica de la dilación en las discusiones del ordenamiento territorial colombiano se replique.Finalmente, pretende evitar los costos económicos, sociales y ambientales irreparables para Bogotá.



¿Esto es parte de su campaña al Congreso? Porque llama la atención que quienes están detrás de son dos candidatos

Es parte de mi compromiso con Bogotá. En cualquier posición que yo estuviera, estaría defendiendo los intereses de los bogotanos y la decisión de Claudia, arbitraria, de imponer un POT inconveniente para los bogotanos amerita cualquier esfuerzo para ser frenada. De la misma manera, ese compromiso será el que voy a ejercer defendiendo los intereses de los bogotanos.



