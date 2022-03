Este miércoles 30 de marzo se lleva a cabo el primer debate de los candidatos a la Vicepresidencia de la República, un encuentro que organiza la Gran Alianza Digital de EL TIEMPO y Semana.



A la cita asisten Marelen Castillo, fórmula de Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción; Rodrigo Lara Sánchez, fórmula de Federico Gutiérrez, del Equipo Por Colombia; Francia Márquez, fórmula de Gustavo Petro, del Pacto Histórico; Luis Gilberto Murillo, fórmula de Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza; José Luis Esparza, fórmula de Ingrid Betancourt, del Partido Verde Oxígeno, y Carlos Alberto Cuartas, fórmula de Enrique Gómez, de Salvación Nacional. Los seis candidatos hablarán sobre sus propuestas.

Entre las preguntas planteadas surgió una enfocada al eventual apoyo de los liberales, en cabeza de César Gaviria, a una de las campañas. Esto fue lo que respondieron cada uno de los candidatos.

Francia Márquez reitera sus críticas a Gaviria

Francia Márquez se refiere al asesinato de lideres y lideresas sociales. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

La ronda de respuestas comenzó por Francia Márquez, quien se sostuvo en su postura frente a César Gaviria, la misma que causó una ruptura en los diálogos entre el expresidente y el Pacto Histórico



"Yo sigo pensando lo mismo y eso no significa que no tengamos que tejer, dialogar como sociedad con todos los actores y no significa que no tengamos que encontrar una salida política a la solución", indicó.



Y añadió que "el Pacto Histórico está en la disposición de dialogar con todos para ser una fuerza del cambio que le apueste a la vida a y la dignidad humana".

Rodrigo Lara Sánchez: 'estamos abiertos a la derecha y a la izquierda'

Rodrigo Lara Sánchez Foto: El Tiempo

La fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez señaló que están abiertos a hablar con todos los actores políticos, no solo el partido Liberal. Además, destacó que todos los exmandatarios han aportado al país.



"Estamos abiertos a todos los actores políticos. Este país merece que avancemos hacia una sociedad moderna. Esta Colombia merece que todos los actores políticos se sienten y no que desde el resentimiento construyan una propuesta política", señaló.



Finalmente, señaló que espera que luego del 7 de agosto se reúnan todos para hablar. "Espero que después del 7 nos sentemos todos, con el senador Gustavo Petro, a construir la Colombia que todos queremos", señaló.

'Gaviria tiene que escoger entre el socialismo y el Estado Social de Derecho': Carlos Alberto Cuartas

Carlos Alberto Cuartas, candidato vicepresidencial. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

"Yo no quisiera estar en los zapatos de César Gaviria, puesto que tiene que escoger hoy entre el socialismo y el Estado Social de Derecho. Escoger entre algo que defendió como fue la apertura económica, el libre empresarismo y devolverse a un modelo del socialismo, un modelo político que sé que no son sus banderas (sic)", señaló por su parte Carlos Alberto Cuartas.



La fórmula de Enrique Gómez aseguró además que, a raíz de su participación en los debates, algunos partidos políticos los han buscado para la primera vuelta. Sin embargo, se abstuvo de dar nombres.

Rodolfo Hernández no estaría interesado en una alianza

Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

En el debate, Marelen Castillo reiteró que la campaña de Rodolfo Hernández recogió 1,8 millones de firmas para competir por la Presidencia y que son “una cara nueva” que quiere “crear y construir con los colombianos un nuevo lenguaje”.



“No vamos a hacer alianzas. Somos independientes. Vamos contra la corrupción. Queremos cuidar el centavo de los colombianos para que nos alcance la plata y podamos dar respuesta a las necesidades de los colombianos”, afirmó la candidata.

Luis Gilberto Murillo no le cierra la puerta a los liberales

Luis Gilberto Murillo en debate vicepresidencial Foto: Héctor F. Zamora / EL TIEMPO

La fórmula de Sergio Fajardo señaló que mantiene conversaciones con el expresidente César Gaviria, entre otros exmandatarios. Sin embargo, señaló que "los expresidentes tienen que jugar su papel de expresidentes y dejar que nosotros hagamos la política. Aquí debe haber una renovación del liderazgo. Antes los expresidentes con un bolígrafo decían quiénes iban a ser los candidatos a la Presidencia. Eso ya no".



"Las soluciones concretas deben estar por el nuevo orden global económico que existe. Y tiene que ser con base en la protección de los activos naturales y con base en nuestros activos culturales. Si ustedes aquí en Bogotá no se dan cuenta que jugamos un papel central en la construcción de un nuevo país, téngalo por seguro que no caminarán por el camino que es. Desde la coalición Centro Esperanza estamos planteando, por primera vez, un gobierno de alianza, donde están estos partidos que nos identificamos en esta propuesta de país", agregó.

Fórmula de Ingrid Betancourt invita a los liberales

El coronel retirado José Luis Esparza es la fórmula vicepresidencial de Íngrid Betancourt. Foto: Héctor Fabio Zamora. CEET.

José Luis Esparza, fórmula de Íngrid Betancourt, invita a los liberales y a todos los partidos políticos a unirse al proyecto que comparte con Íngrid Betancourt. Según dice, en este "hay una autoridad moral respecto al efecto de lo que es la corrupción".



"Indudablemente el Partido Liberal es una fuerza reconocible de toda la vida, desde los albores de la República", dice. Y agrega que muchos de los miembros de esos partidos, además de los colombianos, entienden que el problema es la corrupción.