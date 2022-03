Con el atril de Gustavo Petro (Pacto Histórico) vacío, arrancó en la noche de este lunes festivo el ‘Gran Debate’ del canal de televisión RCN y sus medios aliados.



Horas antes, Petro dijo en redes que no iría a más debates “hasta que se garantice la transparencia del voto”.



Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia); Sergio Fajardo (Coalición Centro Esperanza); Ingrid Betancourt (Partido Verde Oxígeno) y Enrique Gómez Martínez (Movimiento de Salvación Nacional) coincidieron en la necesidad del reconteo de votos, tras mostrar su preocupación por los resultados de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo.



“Exijo una respuesta clara sobre el medio millón de votos que aparecieron del cubilete para el Pacto Histórico”, señaló Betancourt.



Mientras que Gutiérrez señaló que Petro dice que no hay garantías electorales “y la mayoría de votos fueron para su partido. No estoy de acuerdo cuando dicen que no se deben reconocer las elecciones, esto genera violencia”.



Gómez agregó que era evidente que el ‘chocorazo’ benefició al ausente: Petro.



Pero dividieron opiniones cuando se les preguntó si el registrador Alexánder Vega debe renunciar.



“El Registrador tiene que renunciar, no es el árbitro que nos da garantías a nosotros para poder participar de manera transparente en las elecciones”, señaló Fajardo.

Dicha postura fue secundada por Gómez Martínez.



Sin embargo, Gutiérrez aseguró que se debía respaldar la institucionalidad y, al igual que Betancourt, solo si se llega a encontrar algo grave se debe evaluar la continuidad de Vega.

Otros temas

Hablaron, además, del alza en el costo de vida, reforma agraria, de las acciones de la llamada ‘primera línea’ y del episodio de los encapuchados que irrumpieron en la Catedral. “Nos van a expropiar hasta la fe”, señaló Fico.

Allí, el debate también se calentó cuando Gómez y Gutiérrez culparon a Petro de mandar a bloquear las vías en el Valle y todo el sistema de abastecimiento de productos que para ellos hoy tiene la inflación alta en el país.



“Yo voy a garantizar la protesta social”, añadió Gutiérrez, pero sin “violencia ni bloqueos”.



Y siguiendo en los temas económicos, Betancourt propuso que la política agraria sea el centro del nuevo Gobierno, para defender la paz. “Nosotros necesitamos que nuestros campesinos sean los propietarios de la tierra”, dijo.



Fajardo también se mostró de acuerdo con un desarrollo rural que garantice títulos de propiedad para los campesinos.



El debate regresó, luego, a la situación de orden público del país y cómo lidiarán con la denominada Primera línea.



Fajardo volvió a culpar al actual Gobierno porque incumplió muchas de sus propuestas. Como el gran malestar que generó la comentada reforma tributaria, que ocurrió en medio de un país “al garete”. Para él, muchos de los conflictos que se han escalado son producto de no “dialogar” con la gente. “Se tiene que saber conversar y escuchar”.



Para Betancourt, lo primero que haría, de llegar a la Presidencia, es prevenir. Primero, revisar que exista una “inteligencia” y segundo, “entender los contextos”. Para ella, mucha gente fue estigmatizada de “terrorista” sin serlo. “No todos los de la Primera Línea fueron violentos ni se dejaron manipular por infiltraciones tanto de la guerrilla como de los movimientos políticos”.

Encapuchados inbterrumpieron en la Catedral Primada. Foto: Archivo particular

Recordó que en la Segunda Guerra Mundial, antes de la llegada de Hitler, ocurrieron hechos premonitorios como lo ocurrido el domingo pasado en la Catedral Primada de Bogotá, que son síntomas de procesos dictatoriales.



Para Gómez, la Primera Línea “son fuerzas de choque” del candidato Petro. Lo que se quiere es general miedo en la gente.



Por su parte, Federico Gutiérrez les dijo a las mujeres, jóvenes y adultos que marcharon en paz que entendía sus reclamos. Como el acceso a educación superior o el acompañamiento a mujeres sin empleo cabezas de familia. Sobre la Primera línea, les pidió a los jóvenes salirse, pues fueron manipulados por “guerrillas urbanas”.

Y sobre lo ocurrido en la Catedral consideró que quieren “expropiar también la fe” y eso no se puede permitir porque eso fue un delito.



Otro de los puntos importantes que Fajardo resaltó fue el énfasis en la educación con un ambicioso plan.



Para los jóvenes, Ingrid propuso créditos subsidiados para aquellos que no tienen cómo estudiar o crear empresa. Y dijo que hará énfasis en la primera educación.



Finalmente, sobre qué harían con la Justicia Especial para la Paz (JEP), Fajardo dijo que seguirá apoyando su gestión. “A la JEP hay que cuidarla, no socavarla”, dijo.



Entre tanto, Ingrid invitó a fortalecer a la JEP con ayuda de magistrados de todas las disciplinas, para que puedan generarse fallos más rápidos, antes de que finalice en el 2028.



Gómez sí se mostró decidido a reformarla, pues “verdad” no ha habido. “Las Farc no nos han dicho nada del narcotráfico ni de cómo se apropiaron de tierras”.



Gutiérrez dijo que dará cumplimento a los acuerdos de paz, pero mientras las Farc cumplan. “La JEP debería garantizar justicia para las víctimas y tiene que hacerlo en derecho y no en política”, anotó.