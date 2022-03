Si hay algo por lo que los colombianos nos recuerdan el nombre de David Barguil, es por haber impulsado la ley de borrón y cuenta nueva, que les permite a los ciudadanos que mantienen reportes negativos en las centrales de riesgo recuperar su vida crediticia.



(Conozca los perfiles y propuestas de candidatos de coaliciones 2022)



Su pelea desde el Congreso contra el sistema bancario le valió el reconocimiento que hoy lo impulsa a buscar la Presidencia de la República.

Para ello deberá ganar, en principio, la consulta interpartidista del llamado Equipo por Colombia, en la que compite, en representación del Partido Conservador, con Aydeé Lizarazo, del Mira; Enrique Peñalosa, de ‘la U’; Alejandro Char y Federico Gutiérrez, País de Oportunidades.



(Abecé: qué se elige y cómo votar este 13 de marzo en Colombia)



Aunque se disputa la preferencia de los siete departamentos de la Costa con el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char Chaljub, asegura que será la región Caribe la que le dará el triunfo en la consulta del 13 de marzo.



“Es un honor representar a la costa Caribe en esta lucha por la presidencia. Recorrer el país y hablarles a los colombianos que el Caribe también puede”, explica Barguil.

No a la legalización de drogas

David Barguil Assis nació en Cereté, Córdoba, hace 41 años. Está casado con la comunicadora monteriana María Victoria Ramírez, más conocida como ‘Toya’, con quien tiene una hija de 11 meses llamada Fadiah Barguil Ramírez.



Es hijo de Amina Assis, maestra, madre cabeza de hogar de origen libanés, quien siempre le recalcó que la educación era la única herencia que podía dejarle y que con ella transformaría su vida.

Es un honor representar a la costa Caribe en esta lucha por la presidencia. Recorrer el país y hablarles a los colombianos que el Caribe también puede FACEBOOK

TWITTER

Con respecto a su padre, ha confesado que se lo llevó la adicción a las drogas. Lo conoció cuando tenía 6 años y se apegó mucho a él, pero desafortunadamente su padre tuvo una vida muy inestable por la adicción que sufrió y abandonó el hogar.



Tras esa amarga experiencia, Barguil está en desacuerdo con la legalización de las drogas y piensa que estas destruyen la vida de las personas y las familias.



Estudió en el Liceo León de Greiff de Cereté, donde estuvo becado todo el bachillerato. Dirigió la Organización Creativa Juvenil (OCJ) de su colegio y participó en un programa de televisión dirigido al público joven que se emitía por Telecaribe. Obtuvo el mejor Icfes (hoy pruebas Saber Pro) de su promoción.

Facebook Twitter Linkedin

Cierre de campaña de David Barguil Foto: Campaña David Barguil

Con el buen puntaje de su Icfes aplicó a la Universidad Nacional de Colombia y obtuvo un cupo en Economía. También aplicó a la Universidad Externado de Colombia y pasó a la carrera de Finanzas y Relaciones Internacionales, pero su mamá no tenía con qué pagar una universidad privada. Fue ahí cuando aplicó a un crédito del Icetex con el que pudo estudiar y graduarse.



Barguil se graduó de profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, pero cuando terminó la carrera debía el triple en intereses al Icetex de lo que le habían prestado. Precisamente, esa fue la primera ley que presentó cuando ingresó al Congreso: la ley de cero intereses en el Icetex para estudiantes de estratos 1, 2 y 3, priorizados en el Sisbén. Actualmente, esa ley sigue vigente y ha beneficiado a más de 700.000 estudiantes.



Realizó estudios sobre civilización y lengua francesa en Annecy (Francia). Fue becario del programa de Economía y Política de la Universidad de Montreal en Canadá.

También es especialista en Derecho Contractual y Relaciones Jurídico Negociales de la Universidad Externado y magíster en Gestión Pública de la Universidad de los Andes.

Carrera política

Inició en la política desde muy joven en el Partido Conservador. Presidió las juventudes conservadoras y apoyó las candidaturas de la colectividad. Trabajó como coordinador de la campaña al Congreso de Enrique Peñalosa y David Luna. Fue asesor de este último en su paso por el Concejo de Bogotá.



También fue coordinador de los programas para el fortalecimiento de la Acción Comunal del Ministerio del Interior y se desempeñó como profesor asistente de Ciencias Económicas en la Universidad Externado.

Facebook Twitter Linkedin

El precandidato presidencial David Barguil. Foto: César Melgarejo /EL TIEMPO

Junto a un grupo de jóvenes lideró en Montería un movimiento político que transformó la ciudad y la convirtió en una capital líder en desarrollo sostenible y amigable con el medioambiente. Como asesor de la alcaldía de la capital de Córdoba logró cambios radicales en indicadores de educación, calidad en servicios de salud, transformación urbanística y desarrollo social que hoy son modelos para otras ciudades.



(No deje de leer: Transmetro implementa cambios para mejorar circulación de los usuarios)



Llegó a la Cámara de Representantes a los 28 años en el 2010. En el 2014 fue reelegido y en esta oportunidad obtuvo la mayor votación del conservatismo, lo que proyectó su popularidad. Dado que ya se destacaba como la cara de la renovación conservadora, ese mismo año fue elegido por unanimidad como presidente del Partido Conservador (2014-2016).



En el 2018 dio el salto al Senado de la República. En este periodo logró sacar adelante la ley de paquete de servicios bancarios gratuitos y la ley de borrón y cuenta nueva en centrales de riesgo.



Además, es el autor de la sobretasa en el impuesto de renta al sector financiero que obliga a todos los bancos a contribuir más al Estado desde el 2019 y lideró protestas y debates de control político en el Senado para la salida de Electricaribe de la Costa ante la crisis en la prestación del servicio en la región.

El tren del Caribe

Para conquistar los votos de los habitantes del Caribe colombiano, lanzó la propuesta de construir un megaproyecto denominado Tren del Caribe, con el que busca integrar los siete departamentos costeños, un viejo sueño en esta región.



El proyecto consta de una línea férrea de 1.103 kilómetros que conectará las capitales de la Costa, con el fin de fortalecer el clúster turístico de esta zona del país. "Voy a poner en marcha, como presidente, una gran obra para el Caribe. Un tren que conecte las siete capitales, que arranque en Montería, llegue a Sincelejo, después a Cartagena, luego a Barranquilla, de ahí a Santa Marta, y desde ahí dos líneas: una a Riohacha y otra a Valledupar, detalló Barguil.



Esa propuesta va acompañada de la internacionalización del aeropuerto Golfo de Mosrrosquillo de Tolú en el esquema de fortalecer el turismo de una amplia zona del Caribe.

'Kit para la vida de los niños'

Tras la polémica suscitada por la despenalización del aborto, el candidato conservador fijó su postura contraria a la decisión de la Corte Constitucional. Al declararse provida, David Barguil dijo que no se quedará quieto en esa lucha. "No comparto la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación. La lucha por la vida de los concebidos no nacidos no termina acá. Seguiré luchando por esas vidas que no tienen otra posibilidad de defensa que la que nosotros seamos capaces de asumir", dijo el candidato presidencial por el partido Conservador.



Hizo la propuesta de crear el 'kit para la vida de los niños', que consistiría en entrega de pañales y leche de manera gratuita a madres de estratos 1, 2 y 3. Para respaldar esta iniciativa, se compromete a impulsar desde la Presidencia un "acuerdo por la vida en Colombia".



Barguil explica que se trata de un plan integral que no solo apunta a defender a los niños en gestación, sino a los que aguantan hambre, a las mujeres y a las víctimas de la violencia. "Lideraré un referendo para que el pueblo colombiano se pronuncie y esa decisión de la Corte quede sin efectos", puntualizó.

*Siga el cubrimiento especial de las elecciones 2022 en Colombia a través de eltiempo.com

EL TIEMPO

MONTERÍA