Gustavo Petro, Ingrid Betancourt y Federico Gutiérrez hicieron parte del primer gran debate de EL TIEMPO y Semana camino a las elecciones presidenciales de 2022. El primero luego de las votaciones en las consultas interpartidistas de este 13 de marzo.



En el debate, los tres candidatos presidenciales expusieron su propuesta para la salud y hablaron sobre mejorar las condiciones laborales de los médicos y el personal asistencial, un tema que tomó relevancia por cuenta de la pandemia del covid-19.



Petro, Gutiérrez y Betancourt hablaron sobre cuál sería el salario ideal de un médico en el país. Esto fue lo que dijeron.

¿Cuánto debería ganar un médico en Colombia?

A la pregunta planteada por Vicky Dávila, directora de Revista Semana, y Andrés Mompótes, director de EL TIEMPO, ninguno de los candidatos se atrevió a dar una cifra concreta de qué salario debería tener un médico en el país. Incluso, la candidata Betancourt afirmó que dar una cifra en medio del debate sería solo un acto populista.



Federico Gutiérrez, quien resultó vencedor en la consulta del Equipo por Colombia, aseguró que el personal médico en Colombia debe ser mejor remunerado, pero dependiendo también de su especialidad.



El político afirmó además que deben tener mejores garantías de vinculación, pues muchos de ellos no tienen hoy las prestaciones mínimas que indica la ley.



Sobre el valor que le pagarán a un médico en su eventual gobierno, ‘Fico’ afirmó que será un tema que se pactará directamente con los gremios médicos.



“Diría que tienen que tener una mejor remuneración y eso se hablará con cada uno de los gremios médicos para buscar que haya justicia para ellos y para el personal asistencial”, afirmó.

En la alianza Semana- El Tiempo, el debate con los candidatos presidenciales Federico Gutiérrez, Gustavo Petro e Ingrid Betancourt. Bogotá 14 de marzo 2022 Foto: César Melgarejo/ CEET Foto: César Melgarejo/ CEET

Sobre el mismo tema, la candidata Íngrid Betancourt, representante del partido Verde Oxígeno, afirmó que se podrá hablar de salarios concretos una vez se tenga claro el aspecto financiero de cada EPS.



La mujer afirmó que dar una cifra en medio del debate sería populista: “No vamos a sacar una cifra del sombrero y decir que vamos a pagar esto o lo otro. Hay que mejorar los sueldos, pero esto no puede ser solo ofreciendo como si fuera una piñata”, agregó.



En ese sentido, afirmó que será fundamental solucionar el problema de la formalización de los contratos del personal médico, pues muchos de ellos necesitan acumular trabajos para poder costear sus gastos debido a la precariedad de sus salarios y condiciones.

El candidato que estuvo más cerca de dar una cifra fue Gustavo Petro, quien resultó elegido en la consulta del Pacto Histórico.



El político afirmó que ya subió los sueldos una vez estuvo en su periodo como alcalde de Bogotá, pues ofreció sueldos de 6 millones de pesos a quienes trabajaban con el Estado.



“Entre el año 2013 y el año 2015, mientras las EPS pagaban 2.700.000 a un médico con especialidad, nosotros le pagamos 6 millones a un médico general por visitar los barrios”, respondió.



Sobre sus grandes propuestas en materia de salud, Petro respondió que se dedicará a construir un modelo preventivo de salud y a fortalecer la red pública hospitalaria.



Por su parte, Betancourt afirmó que llevará la salud a los lugares en donde ha estado ausente el Estado, mejorará la remuneración del personal y hará que la salud deje de ser un negocio.



“No vamos a hacer de la salud un negocio. Vamos a hacer de la salud un servicio, en particular para las mujeres colombianas que son las que más necesitan apoyo”, dijo.



Al contrario, ‘Fico’ aseguró que buscará dignificar la prestación de los servicios de salud, acabando aspectos como las filas, y que fortalecerá el sistema de las EPS, lo que incluirá mejorar la prevención y promoción en salud.

