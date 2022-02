La candidatura presidencial del senador John Milton Rodríguez se encuentra pendiendo de un hilo después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) encontró una serie de irregularidades en la entrega del aval presidencial del aspirante por parte del partido Colombia Justa Libres.



Este jueves un grupo de militantes de Colombia Justa Libres hizo un plantón a las afueras del CNE para protestar en contra de esta decisión. El senador ha asegurado que su aspiración sigue vigente y que tiene tres vías de carácter jurídico a las cuales acudirá para poderse presentar en la primera vuelta presidencial.



En entrevista con EL TIEMPO, el senador dijo que tomó la decisión de acudir a instancias legales para inscribir la candidatura pues "el fallo del CNE viola el debido proceso, primero, porque no consideraron todas las pruebas; segundo, porque no me vincularon en el proceso; y tercero, porque no se recibió el testimonio de uno de los miembros del comité de garantías".



La primera de estas vías legales es una acción de tutela que fue radicada en las últimas horas y "esperan que a más tardar el 2 de marzo la tutela sea fallada y podamos inscribir la candidatura presidencial".



La segunda es el recurso de reposición que le permite el fallo en primera instancia del CNE y la segunda es la denuncia que interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a donde acudió a comienzos de mes para exponer que el CNE no lo ha reconocido como candidato.



Nuestra candidatura presidencial sigue adelante, avanzaremos superando amenazas o politiquería

Solo me arrodillo ante Dios.Enfrentaré con firmeza la injusticia y la corrupción



Todo mi apoyo a las bases del Partido @ColJustaLibres y a los candidatos al Congreso#MiCausaEsColombia pic.twitter.com/ftcXLaclB2 — John Milton Rodríguez (@JohnMiltonR_) February 15, 2022

La determinación del CNE se dio después de que Ricardo Arias Mora, quien perdió en la votación para elegir al candidato del partido, impugnara la decisión de darle el aval a Rodríguez, tras encontrar irregularidades en la convención del pasado 13 de noviembre, en la que Colombia Justa Libres designó al senador como su candidato a la Presidencia.



El tribunal electoral aceptó la impugnación de Arias y ordenó dejar sin efecto la decisiones tomadas durante la convención, en la cual Colombia Justa Libres también nombró a los nuevos copresidentes y directivas de la colectividad.



Al respecto, John Milton Rodríguez dijo que Arias lo que hizo fue "boicotear" la convención del partido después de "darse de cuenta que no tenía la mayoría de apoyos"; por consiguiente, el senador va a usar el recurso de reposición que le permite el fallo en primera instancia del CNE. "No aceptó el resultado y está entorpeciendo una candidatura presidencial", indicó.



Según el aspirante, el 75 por ciento de la convención votó a favor de su candidatura, el 12.5 por ciento a favor de la candidatura de Ricardo Arias y el 12.5 en blanco. "No haber considerado esa voluntad mayoritariamente tan clara es grave. Tenemos expectativa que en el recurso de reposición, los magistrados tengan en cuenta esto", asegura.



Comunicado a la opinión pública frente a la decisión tomada por @CNE_COLOMBIA



Nuestra candidatura sigue fuerte y firme. Vamos adelante por la democracia, defiendo nuestros derechos con valor. #ViveTusValoresConValor #MiCausaEsColombia pic.twitter.com/hjjsamACdh — John Milton Rodríguez (@JohnMiltonR_) February 15, 2022

Rodríguez indicó que su "candidatura sigue adelante" y que espera que alguna de estas tres vías le sirvan para poder inscribirse como aspirante presidencial.



Si después de todas las medidas legales a las que ha acudido y acudirá el aspirante de Colombia Justa Libres, el CNE se mantiene en la decisión, Colombia Justa Libres convocaría nuevamente a la convención para que se vuelva a efectuar la votación para elegir al candidato del partido.

¿Qué encontró el CNE?

El CNE determinó que se incumplió el requisito de que se debía escoger al candidato de una lista de precandidatos definida de forma previa por el consejo directivo nacional de Colombia Justa Libres.



“No hay un acto que señale que el Consejo Directivo Nacional haya definido vicepresidentes ni que haya una resolución que presente formalmente a los señores Arias y Rodríguez como candidatos presidenciales”, señaló el tribunal electoral.



También determinó que la convención del 13 de noviembre se celebró sin un comité de garantías, pues solo estaba conformada por un miembro cuando, según los estatutos, deben haber tres.



Finalmente, el CNE determinó que las planchas para elegir a las directivas del partido, designadas en dicho evento de convención, no se presentaron con los 3 días de anticipación que exigen las normas del partido.



POLÍTICA