Este miércoles se llevó a cabo el debate de EL TIEMPO y Semana con los candidatos a Vicepresdiencia de la República: Marelen Castillo, fórmula de Rodolfo Hernández; Rodrigo Lara Sánchez, fórmula de Federico Gutiérrez; Francia Márquez, fórmula de Gustavo Petro; Luis Gilberto Murillo, fórmula de Sergio Fajardo; José Luis Esparza, fórmula de Ingrid Betancourt; y Carlos Alberto Cuartas, fórmula de Enrique Gómez.



En medio del debate se les preguntó a los candidatos cuál es su propuesta para combatir el terrorismo, esto en medio de la conmoción que generó el ataque terrorista del pasado sábado en la noche en el CAI de Ciudad Bolívar, en Bogotá, donde dos menores de edad fallecieron por la explosión.



(Lea también: ¿La plata en fondos de pensiones es privada o del Estado?).

Esto es lo que respondieron los candidatos:



Francia Márquez: "Como víctima del conflicto armado de este país, nosotros seguimos apostando porque una de las formas de resolver la violencia y parar la muerte es la paz. Eso implica, sin dudas, la implementación del acuerdo ya firmado. Implica restablecer mesas de diálogo con todos los otros actores armados que hoy siguen generando muerte y dolor en nuestro país.



La paz implica resolver las situaciones de inseguridad económicas, de inseguridad social, de hambre. La paz implica un entramado institucional que atienda los desafíos que hoy tenemos como sociedad colombiana.



Para mí, la confrontación armada que lleva años y años no nos ha dado una respuesta, por tanto, seguimos insistiendo en el camino de la paz, esa paz que empezó con un acuerdo firmado entre las Farc y el Estado colombiano, pero que se ha venido haciendo trizas. Lo estamos padeciendo hoy tanto en zonas rurales como en zonas urbanas".



(Puede leer: Francia Márquez le envía un contundente mensaje a Marbelle).

Rodrigo Lara: "Tengo que empezar diciendo que voté sí por el plebiscito, creo que es un paso que dio Colombia hacia esa construcción de un camino hacia la paz, donde definitivamente puede que no haya sido lo mejor, puede que no sea perfecto, pero creo que es el camino que ya iniciamos y que vamos a seguir recorriendo.



Estuve en la firma de los acuerdos de paz como alcalde e inicié en el territorio un trabajo, precisamente, con aquellas personas que abandonaron la vida de las armas, apoyándolos en la construcción de diferentes proyectos productivos. Creo profundamente. Fui a sitios en mi región en donde nunca antes se llegaba porque había presencia de grupos armados y la paz logró cambiarle la cara a muchos de estos sitios y devolvernos la tranquilidad.

​

​Ahora bien, aquellos que utilizan el poder de las armas para intimidar, tienen que tener el peso del Estado, no pueden seguir, y esto lo digo para las disidencias específicamente: escogieron el camino que no era".



(Lea también: Rodrigo Lara: 'Las disidencias escogieron el camino que no era').

Carlos Cuartas: "Desde Salvación Nacional hemos tenido siempre unos valores fundamentales como son la familia, la autoridad, el orden, la justicia y el empresarismo. Precisamente, buscamos no devolvernos,como ha venido sucediendo en Colombia en materia de seguridad, estamos regresando al pasado en temas de seguridad.



Lo que no podemos permitir es que de pronto se esté haciendo política armada en plenas elecciones, buscando atemorizar a la población del país. No vamos a firmar más procesos de paz inocuos con grupos terroristas. Si quieren y tienen unas ideas políticas, los mecanismos están dados para que hagan política, se desmovilicen y participen de un proceso electoral tan bonito como en el que estamos ahora, pero negociar más con terroristas no estamos absolutamente de acuerdo.



El proceso de paz que se firmó hay que respetarlo porque somos respetuosos de las instituciones, hay que mandar un mensaje de institucionalidad, pero necesitamos que se cumpla, que las Farc devuelvan a los niños, que entreguen las caletas, que continúen el desminado, que entreguen las armas. Lo que no puede suceder en Colombia es que haga carrera una frase que sea 'déjennos delinquir en paz', eso no".



(Le puede interesar: El duro agarrón entre vices por racismo en las Fuerzas Militares).

Marelen Castillo: "Con el ingeniero Rodolfo tenemos muy claro que hay que construir una paz real. Una paz real se construye con trabajo, tenemos que generar trabajo para que las poblaciones puedan tener alimento. Cuántos colombianos se van a la cama con una comida diaria.



¿Qué necesitamos? Un país educado que encuentre otras opciones de vida, unas rutas de formación que generen empleo, emprendimiento, y que a todos aquellos que están delinquiendo, les generen otras oportunidades para poder tener una calidad de vida digna.



Algo que es imperdonable es que atenten contra la vida humana y que en estos atentados mueran niños y niñas que no tienen por qué ser sacrificados. Debemos de trabajar por esa paz con condiciones de calidad: calidad de vida, de vivienda, del agua, de la educación, calidad en todos los procesos que permitan construir un mejor país.



(Puede leer: Rodolfo Hernández 'ha generado sus propios recursos': Marelen Castillo).

José Luis Esparza: "Nadie duda de las posibilidades de la paz. Son las más importantes de alcanzar en un país con unas confrontaciones de tan vieja data, pero la pregunta central que ustedes están haciendo determinaba el problema del atentado terrorista que causó la muerte de estos dos menores de edad.



Las justificaciones, cualquiera que sean, para que estos grupos terroristas sigan generando la presión de posibles acuerdos de paz mediante actos terroristas no tiene ningún sentido.



La invitación, aprovecho para decirla como soldado, es que estos grupos, a los que yo conozco profundamente, deberían repensarse porque realmente este tipo de actos que son absolutamente indiscriminados, que el ELN, por ejemplo, pretende hacerlos con explosivos, no tienen ningún cálculo porque no tienen ni la tecnología necesaria para atacar a los policías, que también son seres humanos, pero que generan esos daños colaterales que le hacen daños al país. Generar acuerdos a través de actos terroristas no tienen ningún sentido. Es un acto que los colombianos tenemos que condenar".



(Lea también: Habrá diálogos de paz, pero no con terroristas).

Luis Gilberto Murillo: La seguridad del país empieza cuando se implemente de manera decidida, responsable y completa el acuerdo de paz. A los que no han cumplido el acuerdo de paz hay que perseguirlos y castigarlos. Eso se debe hacer rápidamente. Además, tener presencia en las regiones que han sido más afectadas por la violencia y, sobre todo, proteger a los líderes sociales y ambientales.



Eso requiere que se tengan en cuenta esas regiones y se les de oportunidades a la gente en esas regiones. En segundo lugar, es supremamente importante que se haga adecuación institucional para poder responder a los desafíos de seguridad en las ciudades, sobre todo en las zonas urbanas.



Nosotros, con Sergio, estamos proponiendo la creación del Ministerio de la Seguridad y Convivencia Ciudadana, y que a ese Ministerio pase la Policía. Además de eso, que se haga una reestructuración de la Policía y pase el Inpec, para que nosotros podamos garantizar una respuesta adecuada desde lo institucional a los retos de seguridad que también se tienen en la zona urbana.



(Le puede interesar: 'Hay que garantizar y proteger la propiedad privada': Luis Gilberto Murillo).



TENDENCIAS EL TIEMPO