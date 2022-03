Carlos Amaya, exgobernador de Boyacá, hizo parte de la coalición Centro Esperanza que se midió este domingo 13 de marzo en las urnas, de la cual resultó ganador Sergio Fajardo, sin embargo, el candidato del partido Somos Verde Esperanza sorprendió al país desde que inició el conteo de votos.



Amaya, quien inició su carrera política como líder estudiantil, lideró esta consulta durante los primeros minutos, pero fue remontado por Fajardo. No obstante, obtuvo más del 21 % de votos.

Con más del 90 % de mesas informadas, Amaya sumaba 444.374 votos, por detrás de Fajardo con 659.188 (33 %), y Juan Manuel Galán con 445.114 (22 %).



Sin embargo, Amaya fue crítico con el partido Alianza Verde tras conocerse este domingo los resultados de la coalición Centro Esperanza y aseguró: "El Partido Verde es el culpable de que no hubiera ganado hoy. Si me hubiera dado el aval a mí que he construido el partido hace 13 años hubiéramos ganado sin ningún problema", indicó.



Sus votos superaron a otros reconocidos políticos como el exgobernador de Nariño Camilo Romero, quien participó en la consulta de la coalición del Pacto Histórico; y al exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien hacía parte de la coalición Equipo por Colombia.

Alejandro Gaviria y Carlos Amaya, de Equipo por Colombia; y Camilo Romero, de Pacto Histórico. Foto: EL TIEMPO

Amaya fue elegido en 2010, con 25 años, como representante a la Cámara por Boyacá por el partido Alianza Verde, convirtiéndose así en el congresista más joven de Colombia. En 2015, con 30 años, ganó la Gobernación de ese mismo departamento, lo que lo ubicó también como el gobernador más joven en la historia de esa región del país.



El exgobernador de Boyacá es el segundo hijo de una familia campesina, asunto del que él mismo se ha apersonado para definirse orgullosamente como "el candidato de ruana". En su juventud se dedicó a la venta de leche y al cultivo de papa.



Nació en Socha, Boyacá, tiene 37 años y está casado con la médica Daniela Assís, con quien tiene dos hijos, David y Victoria.



Es egresado de Ingeniería Electrónica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). También cursó una maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Externado de Colombia, y un máster interuniversitario en Historia Económica en la Universitat de Barcelona y la Univrsitat Autónoma de Barcelona.



Según el balance de su gestión, entre 2016 y 2019, cerca de 100.000 boyacenses mejoraron sus condiciones de vida. Se invirtieron más de $350.000 millones para la construcción de colegios, programas de alimentación y de transporte para escuelas públicas. Se invirtieron $617.000 millones en obras viales, de infraestructura y saneamiento en el departamento, entre otros logros.



Una vez se conocieron los resultados de las coaliciones, Amaya agradeció el apoyo que recibió en las urnas y escribió en su cuenta en Twitter: "¡Gracias! Gracias a miles y miles de colombianos y colombianas que creen en nosotros. ¡El camino continúa en honor a los luchadores! ¡Seremos los primeros en avanzar y los últimos en retirarnos!".

¡Gracias!



Gracias a miles y miles de colombianos y colombianas que creyeron en nosotros.



¡El camino continúa en honor a los luchadores! ¡Seremos los primeros en avanzar y los últimos en retirarnos!#NoHayLuchaImposible pic.twitter.com/85vs3rx0Do — Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) March 14, 2022

