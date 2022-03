Ya comenzó la recta final de la carrera presidencial. Los candidatos que aspiran a ocupar la Casa de Nariño deberán definir su fórmula vicepresidencial antes de este viernes 18 de marzo.



De acuerdo con la información que se tiene desde las respectivas campañas, así está el panorama de las mismas en lo que tiene que ver con la elección de quien será el escudero y compañero de andanzas en este tramo final de la campaña presidencial.



Por el Equipo por Colombia, Fico Gutiérrez indicó que cuando conformaron la coalición acordaron que quien ganara esa coalición tenía la libertad de elegir quién sería su fórmula vicepresidencial, lo cual no importaba si era un integrante de la agrupación o alguien externo.



Tras conocer los resultaos del domingo, Gutiérrez adelanto: “Dimos un gran paso juntos. Este es sólo el comienzo, que nos llevará a ganar la Presidencia para liderar el gran proceso de transformación que necesita Colombia. Unámonos en torno al modelo de país que nos permitirá cambiar para avanzar”.



Por tanto, no dio puntada en cuanto al nombre de quien lo acompañará, ya que “sigue en consultas con sus allegados políticos para escoger la opción más adecuada”, adelantó un de sus asesores más cercanos. Eso sí Fico aclaró que el respaldo recibido de Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, quien dio un paso al costado a su candidatura, no lo condiciona a elegir una pareja de esta colectividad.



La campaña de Gustavo Petro, por su parte, tiene previsto, según fuentes cercanas al dirigente del Pacto Histórico, revelar el viernes quién lo acompañará en ese propósito.

Desde luego, no deja ser destacada la muy numerosa votación que obtuvo Francia Márquez en la consulta interna, quien se ganó esa aproximación a puro pulso.



Aunque el jefe de la Colombia Humana había dicho inicialmente que quien ocupara el segundo puesto en la votación tendría el derecho a ser la fórmula vicepresidencial, el lunes la propia Márquez le quitó un poco de presión. “Yo no llegué al Pacto Histórico por un cargo. Eso no me preocupa, en absoluto”, aseveró.



El exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, ganador de la consulta Centro Esperanza, aún no ha confirmado quién será su vicepresidente o vicepresidenta.

"He pensado que ya gané esta etapa, que era la primera, con todo y obstáculos. Yo quiero reiterar que esto debe ser una obligación entre nosotros porque nos presentamos juntos y debemos responderle al país. Debo liderar esa discusión y entender los retos que tenemos”, dijo el candidato tan pronto confirmó su triunfo el pasado domingo.



El candidato independiente Rodolfo Hernández ya confirmó hace unas semanas su fórmula. Es Marelen Castillo, actual vicerrectora académica de la Universidad Minuto de Dios en Bogotá. La decisión del ingeniero Hernández se conoció después de que la periodista Paola Ochoa declinara en ese propósito.



Por su parte, Ingrid Betancourt, candidata del partido Verde Oxígeno, ya oficializó al coronel retirado del Ejército José Luis Esparza, el cerebro y líder de la operación ‘Jaque’, operativo en el que fue liberada del secuestro por las antiguas Farc.

Ingrid Betancourt, junto a su fórmula vicepresidencial el coronel José Luis Esparza. Foto: César Melgarejo/ CEET

Esparza es oficial de la reserva activa del Ejército Nacional, profesional en Ciencias Militares y en Gerencia de la Seguridad y Análisis Sociopolítico, en los últimos años se especializó en docencia universitaria, seguridad, defensa y en diferentes inteligencias relacionadas con el tema militar.



Entre tanto, Luis Pérez Gutiérrez, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, ya eligió a su fórmula vicepresidencial. Es Ceferino Mosquera, reconocido líder comunal. El aspirante por el movimiento Colombia Piensa en Grande manifestó que escogió a Mosquera debido al trabajo que ha hecho en la Confederación Nacional Comunal.



El primer aspirante en cumplir con la inscripción de su vicepresidente fue Enrique Gómez Martínez. Es el empresario Carlos Cuartas, por el Movimiento Salvación Nacional.



El exministro Luis Gilberto Murillo, por el Partido Colombia Renaciente, y aspirante a la presidencia, aún tiene pendiente la designación de su fórmula.



Cambio Radical también está a la espera de definir quién será su candidato presidencial, es decir, la posible candidatura del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, decisión que debe resolver a más tardar este viernes. Si lo hace, también tendrá que designar a su fórmula.



