Para las próximas elecciones de Cámara de Representantes por Santander hay 61 candidatos de diez partidos, movimientos o coaliciones que aspiran a quedarse con una de las siete curules que tiene el departamento.



EL TIEMPO habló con las cabezas de lista de algunas de estas colectividades y les preguntó por temas de interés nacional, como la reactivación económica, así como por sus apuestas con iniciativas legislativas que beneficien directamente a los santandereanos.



Luz Dana Leal, Partido Verde

Luz Dana Leal, Partido Verde Foto: Archivo particular

¿Qué propuesta tiene su partido o movimiento para reactivar el país luego de la pandemia y ante la crisis de empleo y una posible inflación?



Nuestro partido analiza este panorama teniendo en cuenta la economía en la pospandemia, se necesita que se prioricen los bienes y servicios esenciales: alimentación, desarrollando el agro y que los campesinos sean copropietarios de la cadena productiva, salud, educación de calidad, vivienda en lo urbano y lo rural. Las premisas del estado de bienestar son admirables, principios del modelo keynesiano como el incremento del gasto público, sin corrupción obviamente, generando demanda adicional para jalonar la inversión y disminuir así el desempleo.



¿Con qué proyectos regionales se comprometen para impulsar y conseguir recursos nacionales?



Proyectos de transformación del agro santandereano, del turismo sostenible, que debe intensificarse para la reactivación económica. Somos ricos en biodiversidad y nuestras provincias están preparadas para potenciarse.

Óscar Villamizar, Centro Democrático

Óscar Villamizar, Centro Democrático Foto: Archivo particular

¿Qué propuesta tiene su partido o movimiento para reactivar el país luego de la pandemia y ante la crisis de empleo y una posible inflación?



Como partido se han impulsado algunos programas que motivan al emprendimiento y a la formación profesional, pero este debe ir de la mano de incentivos tributarios para que las empresas generen más oportunidades de empleo en Colombia. La necesidad de créditos condonables para micro, pequeños y medianos empresarios, que son la base de nuestra economía. Esto debe ser política pública y desde el Gobierno Nacional fortalecer propuestas como Ser Pilo Paga o Matrícula Cero, que de verdad ofrezca un futuro a nuestros jóvenes, que son quienes se ven más relegados y sin oportunidades.



¿Con qué proyectos regionales se comprometen para impulsar y conseguir recursos nacionales?



Sin duda, Santander carece de buenas vías que faciliten el trabajo de nuestros campesinos al transportar sus productos. El primer compromiso es con las vías veredales, ya que generan desarrollo en el campo y benefician a todas las familias productoras. De igual manera seguiremos promoviendo iniciativas que fortalezcan las leyes que ayuden a nuestros campesinos a producir con costos competitivos.

Juan Sebastián López, Centro Esperanza

Juan Sebastián López, Centro Esperanza Foto: Archivo particular

¿Qué propuesta tiene su partido o movimiento para reactivar el país luego de la pandemia y ante la crisis de empleo y una posible inflación?



Defender el mercado interno colombiano renegociando los TLC que resultaron malos negocios para el país. Apoyo real a la industria y al agro con reducción de impuestos a pequeñas y medianas empresas, crédito barato y aumento de aranceles.

¿Con qué proyectos regionales se comprometen para impulsar y conseguir recursos nacionales?



Modernización de la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja para una transición energética responsable. Reactivación del sistema moda santanderano, calzado y confecciones. Doble calzada entre Bucaramanga y Barbosa y un plan vial real para Santander. Acueductos municipales y regionales, que tanto se necesitan. Navegabilidad por el río Magdalena. Entre otros.



Defensa total del agua, el páramo de Santurbán y demás ecosistemas estratégicos de la región. Se deben respetar las expresiones ancestrales de pequeña minería y hacer una transición responsable hacia el ecoturismo y otras actividades de menor impacto ambiental.



Héctor Mantilla, Partido Conservador

Héctor Mantilla, Partido Conservador Foto: Archivo particular

¿Qué propuesta tiene su partido o movimiento para reactivar el país luego de la pandemia y ante la crisis de empleo y una posible inflación?



Como candidato a la Cámara de Representantes por Santander, considero pertinente que para que haya una reactivación económica hay que apoyar e incentivar los emprendimientos a través de créditos blandos y condonación de tributos (como la renta dentro de los dos primeros años), bajo unos parámetros que permitan ejercer seguimiento para evitar fraudes a la tributación; además de proponer que las empresas ya constituidas puedan tener mayor competitividad en el mercado a través de baja en aranceles en materias primas.

¿Con qué proyectos regionales se comprometen para impulsar y conseguir recursos nacionales?



Siempre he creído que los colombianos son gente echada para adelante, con grandes ideas de negocio que muchas veces no pueden ejecutar por no contar con las herramientas necesarias; por eso, me parece importante promover una ley de emprendimiento que brinde oportunidades a las personas de crear empresa o legalizar la que ya tienen. Esto, sin duda, impulsaría el desarrollo económico del país en las diferentes regiones. Por otra parte, es necesario apoyar a los sectores productivos agropecuarios del país. Sabemos que el campo es sumamente fundamental y necesita de garantías para que sus productos realmente puedan ser vendidos y generen ganancias.

Diego Frank Ariza, Partido Liberal

Diego Frank Ariza, Partido Liberal Foto: Archivo particular

¿Qué propuesta tiene su partido o movimiento para reactivar el país luego de la pandemia y ante la crisis de empleo y una posible inflación?



La crisis de empleo se podrá superar en la medida en que abordemos las problemáticas de sectores con alto potencial en Colombia, como la agroindustria, la vivienda y la manufactura.



La inversión extranjera directa y la nacional debería orientarse a programas de mejoramiento de infraestructura de bajo impacto, y así aumentar la contratación masiva de mano de obra local.

¿Con qué proyectos regionales se comprometen para impulsar y conseguir recursos nacionales?



La principal apuesta debe ser superar la gran divergencia entre las regiones del país. En primer lugar, continuar fortaleciendo los proyectos de infraestructura de todo nivel, pero principalmente los que permitan comunicar eficientemente los centros de producción con el mercado nacional.



Erika Sánchez, Movimiento Liga de Gobernantes

Erika Sánchez, Movimiento Liga de Gobernantes Foto: Archivo particular

¿Qué propuesta tiene su partido o movimiento para reactivar el país luego de la pandemia y ante la crisis de empleo y una posible inflación?



Atacar de frente las causas que hoy tienen en la pobreza a más de 22 millones de colombianos. La principal causa que la Liga ha identificado es la corrupción, que implica el desvío de más de 50 billones de pesos al año, los cuales, si no fueran robados, servirían para ser aplicados a la inversión y con ella favorecer a los millones de pobres, que lo son, entre otras razones, por no contar con fuentes de empleo permanentes y dignas.

¿Con qué proyectos regionales se comprometen para impulsar y conseguir recursos nacionales?



Actuar como bancada regional. Los proyectos regionales que impulsaré deberán ser consensuados con los gobiernos del departamento y los municipios, a efectos de asegurar que guarden consonancia con los respectivos planes de desarrollo y de esa manera evitar la promoción de proyectos salidos de un cubilete, muchas veces en contravía de las reales necesidades de la comunidad y solo concebidos con un criterio politiquero de pagar favores electorales.

MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

BUCARAMANGA