Desde el norte del Cauca, el candidato presidencial Luis Gilberto Murillo, de Colombia Renaciente, habló sobre la situación que vive esta zona del departamento, territorio donde tienen incidencia diferentes grupos armados.



“En esta región del norte del Cauca y sur del Valle hay 180 mil personas que se registraron como víctimas del conflicto en la JEP. En esta región, entre el 2000 y el 2013 asesinaron cerca de 7.500 personas, la gran mayoría jóvenes que tenían ilusiones y sueños”.



Recordó como el Pacífico ha estado olvidado por decenios por el Gobierno Nacional y considera que lo que el país necesita un presidente que entienda las necesidades de esta región y pueda plantear alternativas para el Pacífico.



“La primera es mejorar las condiciones de seguridad y de garantías de derechos humanos y eso empieza con la implementación del Acuerdo de Paz. En el Pacifico, es de mucha relevancia el capítulo étnico y también el capítulo de género del Acuerdo de Paz, porque las mujeres han sido las más impactadas por el conflicto y en esta zona mucho más”.



Señaló que sólo en Puerto Tejada en el 2021, la tasa de homicidios fue cerca de 140 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del país.



“Sería Puerto Tejada uno de los sitios más inseguros de Colombia y casi que del hemisferio occidental, y la mayoría son jóvenes los que están siendo asesinados”.



Sobre el lío de tierras que enfrenta a las diferentes comunidades en el departamento del Cauca, donde en varios de los casos, las diferencias entre indígenas, afrocolombianos y campesinos han dejado heridos y hasta muertos, Murillo dijo que es necesario construir unidad desde la diferencia “y eso implica también crear circuitos de inclusión que sean justos”.



“Hay que escuchar a todas las partes y ver en eso cómo se puede articular el desarrollo empresarial. El modelo que tenemos no puede seguir, no puede ser que aquí se creen parques industriales, pero no haya acceso de la comunidad local, de la negra e indígena, porque la prosperidad que se genera en esta tierra debe asentarse en esta tierra y no irse de ella en una economía de enclave, y eso implica que ya en un nuevo modelo las comunidades tienen que jugar un papel más importante de alianzas privadas comunitarias para que se pueda generar prosperidad, pero prosperidad incluyente”.



Finalmente, sobre qué pueden esperar las poblaciones afro, indígenas y otras etnias de su propuesta presidencial, dijo que ante todo garantizará que se cumpla lo acordado por el Gobierno Nacional.

“En el caso de las comunidades afrodescendientes, la reglamentación de la ley 70; en el caso de las comunidades indígenas que se creen realmente las entidades territoriales indígenas y se le den las funciones que requiere”.



El candidato de Colombia Renaciente, está proponiendo una ley de igualdad de oportunidades, lo que él denomina “ley de inclusión social”.

“Para que grupos indígenas, negros, raizales, grupos campesinos de diferente connotación, puedan tener estatus especial y acceder con medidas de acción afirmativa a garantías del Estado en educación, en empleo, en emprendimiento, y esa es una propuesta que vamos a discutir con estas comunidades en exclusión y que vamos a proponer al país”.



“Yo estoy aquí aspirando a la Presidencia de la República y voy a ganar las elecciones del 29 de mayo, a pasar a la segunda vuelta y ganar la segunda vuelta para posicionarme como presidente el 7 de agosto. Seré el presidente de las regiones, de la otra Colombia, de la Colombia profunda, seré el presidente de la inclusión”, finalizó.



Luis Gilberto Murillo nació en San Juan, un pueblito chocoano cerca de Andagoya en 1967. Fue ministro de ambiente desde 2016 hasta 2018. También ejerció como Gobernador de Chocó en dos ocasiones y participó en la alcaldía de Antanas Mockus en Bogotá, entre otros cargos.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN