El precandidato presidencial por el Pacto Histórico Camilo Romero quiere hacer todo un revolcón en las normas que protegen los animales en el país, el cual pasa por prohibir la compra y venta de especies y reconvertir los zoológicos.



Romero, quien habló con EL TIEMPO, es uno de los pocos aspirantes a la Presidencia que tiene propuestas en la defensa de los animales.



¿Qué busca la propuesta de crear el viceministerio de bienestar y protección animal?



Lo primero es entender que estamos ante una nueva ciudadanía. Somos una nueva sociedad. No la misma de hace 40 años. Esta nueva ciudadanía tiene una nueva relación con el ambiente, con los animales. Muchas familias tienen animales, entonces proponemos la creación del Viceministerio de Bienestar y Protección Animal para la garantía de los derechos de los animales. Lo hicimos en el departamento de Nariño y podemos hacerlo a nivel nacional. Este Viceministerio entraría al Ministerio de Ambiente.



¿Y de qué se encargaría esta nueva instancia?



De garantizar esos derechos de los animales. Nuestra propuesta de un nuevo gobierno busca garantizar derechos de la gente, pero también de la naturaleza y de los animales. Este Viceministerio necesita avanzar en temas como la actualización de la legislación en materia de protección animal y la penalización a quienes comentan actos de crueldad contra los animales. Eso ha ocurrido en nuestro país y es muy laxa la normatividad.



Según su propuesta, ¿cómo funcionaria la prohibición de la exposición y compra y venta de animales?



Es inaudito lo que pasa en lugares, por ejemplo, como la Avenida Caracas, en Bogotá. Allí hay sitios en los que es evidente el maltrato animal. Eso no es tolerable, no es posible. Hace parte de un país que queremos dejar atrás, un país del pasado.

Pero entonces, ¿cómo se haría para la compra y venta de animales?



Necesitamos abrir el debate, generarlo y que el Congreso de la República cree las leyes necesarias para regular estos temas. Nosotros plantearemos el debate para que el Congreso de la República lidere una normatividad que vaya acorde con esta nueva ciudadanía.



¿Y cómo sería la transición de los vehículos de tracción animal a los ecoamigables que usted ha planteado?



Es inaudito lo que pasa, por ejemplo, en Cartagena y en otros lugares del país. Si algo se puede hacer es la transición de estos coches de carruajes, de los vehículos de tracción animal, a vehículos que deben ser ecoamigables, que deben ser para el sustento de la gente, es decir, para quienes han sustentado su economía y su posibilidad de crecimiento alrededor de carruajes, coches y vehículos de tracción animal.



¿Cómo funcionaría la propuesta de la reconversión de los zoológicos?



Los zoológicos hacen parte de lo que yo llamo un concepto del pasado. Lo que vino a hacer el hombre, el ser humano, con la naturaleza fue desequilibrarla. Hacerle daño a la naturaleza. Es decir: se cree que los seres humanos somos seres superiores y eso es equivocado. Nosotros no somos los dueños de, hacemos parte de. Por más condiciones que puedan haber dentro de un zoológico, hay este tipo de realidades que no compartimos. Que nosotros creemos, sin duda alguna, debe ser una realidad mucho más acorde a lo que significa un hábitat natural para los animales.

