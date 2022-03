Aydeé Lizarazo habla con orgullo del verdor de las montañas y la diversidad colombiana, también de su vida al lado de sus padres campesinos. Es la séptima de nueve hijos y nació en el corregimiento de La Virginia, en Calarcá, Quindío. Fue testigo de muchas realidades sociales y su ideal siempre fue buscar soluciones reales para los problemas de la nación.



(Además: Vargas Lleras tendría hasta el viernes para inscribir su candidatura).

Siempre ha disfrutado de trabajar con la comunidad; de hecho, cuando solo tenía 17 años fue secretaria de la junta de acción comunal. “Pienso que la política es la oportunidad para servir, para aplicar valores y principios. Por eso me gusta”.



Lizarazo es administradora pública de profesión, especialista en Gestión Pública y magíster en Derecho Público, egresada de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap). También es especialista en Administración Financiera de la Universidad La Gran Colombia.



Preparada y siempre con la convicción de ayudar a su país, fue escalando en el sector público y hace 21 años se vinculó al partido político Mira. Fue concejal en Armenia, candidata a la alcaldía en esa misma ciudad, en el 2014 fue candidata a la Cámara de Representantes y en 2018 fue elegida para el Senado. “Hoy soy precandidata presidencial. Una de las metas que me he fijado es la de reducir las cifras del desempleo a un solo dígito”, asegura.



Es una convencida de que para salir de la crisis que dejó la pandemia de covid-19 en el país se debe seguir trabajando por la reactivación económica, la generación de empleo, la reducción de la pobreza y el fortalecimiento del sector agropecuario colombiano. “Mis ojos están puestos en el campo y voy a trabajar por el sector agropecuario del país, para hacer de Colombia una de las principales despensas del mundo”.



Para esto recomienda programas de incentivos para retornar al campo, pero con proyectos viables. “Hay que destinar más recursos para proyectos productivos orientados a la diversificación e industrialización del sector”.



Es consciente de que uno de los problemas más importantes por solucionar es la carencia de infraestructura en el país. Dice que se necesitan obras de gran envergadura que permitan ser más productivos y competitivos.



“Hay que reparar y construir más red vial, con especial énfasis en las vías terciarias y la recuperación de las vías férreas, la modernización de los puertos marítimos, fluviales y los aeropuertos”, sugiere.



(Siga leyendo: Álex Char consigue el apoyo de Luis Alfredo Ramos).

En su programa presidencial también promete trabajar por mejorar la salud de los colombianos ampliando la cobertura en los servicios que reciben. “Eso debe hacerse con enfoque territorial para garantizar el acceso a la prestación de un servicio de calidad, oportuno y sin barreras”.



Lizarazo no deja de lado el tema ambiental. Dice que implementará una política integral de descarbonización. “Estamos comprometidos en la reducción de los efectos del cambio climático, la transición al uso de fuentes de energía limpias y a aumentar los índices de zonas verdes por persona”.



Agrega que ella y su equipo de trabajo le pondrán freno a la minería ilegal, a la deforestación y trabajará en la protección de los páramos. “Son una riqueza de Colombia. Serán prioridad”.



De hecho, le recuerda a la ciudadanía que su partido fue autor de la ley de páramos, que protege estos ecosistemas estratégicos. “Garantizamos su preservación, su restauración y su uso sostenible. Hay que invertir mucho más en su protección”.



Dijo también que con la ley de vivienda lograron incluir subsidios para mejoras de los hogares afectados por desastres naturales, preservar la arquitectura cafetera rural y dar apoyo a deportistas medallistas y vivienda de interés social para los jóvenes.

Educación

En cuanto a educación, seguirá perfeccionando la política de Matrícula Cero para los jóvenes de estratos 1,2 y 3 en universidades públicas. “Con un apoyo económico adicional para su movilización y sostenimiento”.



Para mejorar en esta área, Lizarazo dice que es necesario llevar la conexión de internet a las regiones más vulnerables del país. “La deserción escolar será de cero”. La precandidata agregó que implementará la jornada única en las instituciones públicas para la educación básica, primaria y secundaria. “Voy a promover la cátedra obligatoria en valores cívicos, cultura ciudadana y mecanismos de participación”.

Lucha contra la corrupción

“Debemos recuperar el respeto y la credibilidad en las instituciones”, ha sido una de las frases más repetidas por la candidata Aydeé Lizarazo durante sus presentaciones en público. Se declara una abanderada de la lucha contra la corrupción en todas sus formas. “Es necesario un programa de descongestión judicial con apoyo de las facultades de derecho del país, la creación de los jueces de tutela, mayor dotación de herramientas tecnológicas para la administración de justicia y la promoción de los valores cívicos y de cultura ciudadana”.



La candidata explicó que uno de los mayores logros de ella y su partido ha sido la de incluir en la reforma del Código Electoral modificaciones para evitar fraudes en elecciones.



(Lea también: Petro, Fico y Fajardo ganarían las consultas, según encuesta Guarumo)

Programas para las poblaciones más necesitadas

Aydeé Lizarazo dice que uno de los pilares fundamentales de su campaña es la generación de empleo y la reactivación económica con más infraestructura, desarrollo agropecuario a lo largo y ancho del país y la reapertura de pequeños negocios que tuvieron que cerrar debido a la crisis que devino luego de la pandemia de covid-19 y que perjudicó, sobre todo, a mujeres y jóvenes. La candidata explica que esta es la única manera de fortalecer el tejido empresarial y productivo del país. Eso sí, se declara en contra de la despenalización del aborto como lo acaba de estipular la Corte Constitucional.



Para ella, también es una prioridad combatir la pobreza. Propone mayor cobertura en programas sociales para la niñez, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en condición de discapacidad y grupos étnicos de todas las regiones del país. Recordó que su partido fue autor de la ley de emprendimiento, que apoya los proyectos femeninos, juveniles, rurales y sociales.



“Con esta logramos incluir un apoyo financiero para las mipymes y comercios minoristas cerrados por la pandemia. Y con la ley de regalías logramos que se destine un 5 por ciento del ahorro regional para proyectos de emprendimiento que generen empleo local”.



La candidata también propone más recursos para las escuelas de formación deportiva e incentivos para su práctica desde edades tempranas.

Más noticias