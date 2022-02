La carrera de 124 candidatos por alcanzar las 13 curules para el Valle del Cauca en la Cámara de Representantes va con sus redes, entre alianzas y fórmulas para también asegurar peldaños en el Senado por la región.

La suerte está echada en esta disputa a la que le queda justo un mes con los partidos haciendo cálculos sobre con cuántas curules se quedan en representación de la bancada parlamentaria departamental.



Los liberales lograron en 2018 el mayor número de votos por el Valle con 276.716. Sin embargo, los cálculos presagian que podrían perder entre 50.000 y 70.000 votos por candidatos no elegidos hace cuatro años. Así que de cuatro curules quedarían con tres para el Congreso.



Esperan votos por Adriana Gómez (hoy cabeza de lista en Valle), Juan Fernando Reyes Kuri y Álvaro Henry Monedero, actuales representantes a la Cámara.



En la U segundo partido con más votación en la región en 2018 (272.843 sufragios), las cuentas arrojarían tres curules como en la votación de 2018. Pero, hay quienes sostienen que, con todos los votos que les ha quitado a otras colectividades, la U podría aumentar la votación. Pero si se superan los 272.000 votos con una adición de 20.000, la U podría llevarse cuatro curules.



Por la U van Julián David Gómez como cabeza de lista para la Cámara por Valle y aunque es su primera vez aspirando al Congreso, trae consigo el respaldo de su padre, el senador José Rítter López.



En lista están la gestora cultural y social Patricia Alaeddine y la periodista Patricia Collazos, cuya dupla para el Senado es Juan Carlos Garcés. Así mismo, la deportista Jackeline Rentería, cobijada por Dilian Francisca Toro. Norma Hurtado (actual parlamentaria) quiere pasar al Senado y es cercana de Víctor Salcedo, exgerente de Telepacífico.



Con el Centro Democrático, el tercer partido con más votos en 2018 (142.165), Christian Garcés vuelve por la Cámara con Gabriel Velasco, quien va al Senado. El partido también tiene hoy curul en Cámara con Milton Angulo. Aspira a repetir.



Los conservadores, los cuartos con más votos en 2018 con 119.996. No es claro su futuro, aunque esperan asegurar curul con Gustavo Vélez, respaldado por el exgobernador del Valle Ubéimar Delgado, que va tras el regreso al Senado.

Mira y Colombia Justa Libres, que formó la coalición Nos une Colombia, tendrían curul en la Cámara.



La Coalición Esperanza va por una curul y se la disputan Gloria Peña, Yitcy Becerra, Míldred Arias, entre otros. Aunque por ahora sería una, la coalición aspira a segunda curul. Hay apoyos de quienes van con el Nuevo Liberalismo, la ASI, los de Dignidad, entre otros.



Michel Maya, quien antes estuvo en Alianza Verde, ahora es parte de Dignidad, movimiento del senador Jorge Robledo. Trabaja de la mano con Mábel Lara, que va por el Senado en el Nuevo Liberalismo, con el candidato presidencial Juan Manuel Galán.



Alianza Verde, que obtuvo en 2018 101.545 votos en 2018, alcanzó una curul. Duvalier Sánchez es su cabeza de lista y va por esa curul.



En Cambio Radical tiene hoy una curul en Cámara con Oswaldo Arcos. Ahora llega Juanita Cataño, quien procede de Centro Democrático. El partido tiene tres senadores. Son Carlos Abraham Jiménez, Carlos Motoa y José Luis Pérez. Camilo Trujillo, hijo del fallecido Carlos Holmes Trujillo, busca curul en el Senado.



El Pacto Histórico, encabezado por Gustavo Petro, va por una curul con el periodista Alberto Tejada y el gestor Alejandro Ocampo.

¿Quiénes llegaron a la Camara, hace cuatro años?

Oswaldo Arcos Benavides (Cambio Radical)

Christian Munir Garces Aljure (Centro Democrático)

Milton Hugo Ángulo Viveros (Centro Democrático)

Norma Hurtado Sánchez (La U)

Jorge Eliecer Tamayo Marulanda (La U)

Elbert Díaz Lozano (La U)

John Jairo Hoyos García (La U)

Fabio Fernando Arroyave Rivas (Partido Liberal)

Juan Fernando Reyes Kuri (Partido Liberal)

Adriana Gómez Millán (Partido Liberal)

Álvaro Henry Monedero Rivera (Partido Liberal)

José Gustavo Padilla Orozco (Partido Conservador)

Catalina Ortíz Lalinde (Alianza Verde)



CALI