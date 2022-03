El candidato presidencial Rodolfo Hernández se reunió de manera privada con el papa Francisco este miércoles en la Ciudad del Vaticano. En el encuentro, que duró 20 minutos, no hubo fotos. Luego, el aspirante saludó al Pontífice tras la audiencia general y le dijo que en caso de llegar a la Casa de Nariño iba a sacar a los ladrones del Gobierno. El Pontífice guardó silencio ante su promesa.



Es el segundo aspirante a la presidencia de la República que se reúne con el papa. Hace unas semanas, Gustavo Petro, candidato oficial del Pacto Histórico, fue recibido por él durante 45 minutos. La conversación que tuvieron fue sobre el medio ambiente y la creciente ola de violencia que se vive en el país.



En compañía de su esposa Verónica Alcocer, Petro se encontró con su Santidad en una audiencia privada de la cual hasta ahora no hay imágenes oficiales.



Se trata de un hecho inédito en la agenda del Sumo Pontífice porque el jerarca de la Iglesia Católica suele reunirse con mandatarios en ejercicio, no con candidatos a la presidencia.



Ante esto, varios candidatos manifestaron su deseo de tener un espacio para charlar con el líder espiritual de la Iglesia Católica.



Hernández, quien tiene buenos resultados en la intención de voto, dijo, entonces, que él también pidió una cita. Esta le fue concedida en la mañana de este miércoles, madrugada en Colombia.



De acuerdo con información suministrada por fuentes de la campaña del exalcalde de Bucaramanga, su diálogo con el papa Francisco fue espiritual y muy cordial.



En la charla, según estas mismas fuentes, abordaron, entre otros temas, de la migración y la pandemia.



Fue al término de la reunión, cuando el aspirante presidencial le dijo que iba a sacar a todos los ladrones del Gobierno, a lo que el pontífice no respondió.



Durante este martes, el candidato presidencial informó a través de sus redes sociales que había aprovechado su paso por Roma para hacer turismo.



"Aproveché que vine a recibir la bendición del Papa y salí a turistear en familia", escribió en su cuenta de Twitter.



El papa Francisco procura no intervenir en asuntos políticos de los países. Sin embargo, con Colombia tiene una sensibilidad especial por lo que durante la campaña al plebiscito por la paz invitó a los colombianos a decantarse por el SÍ.



Luego realizó una gira por el territorio nacional en donde tuvo conmovedores y muy sentidos encuentros con varias víctimas.



Posteriormente, convocó a una reunión en su despacho al presidente Juan Manuel Santos y al expresidente Álvaro Uribe Vélez para que dejaran a un lado sus diferencias políticas y se unieran a trabajar por el país. Sin embargo, no lo logró.



Ahora en la campaña ha sido protagonista por recibir a dos de los aspirantes que según la intención de voto que muestran varias encuestas tienen opción de ganar la presidencia.



De hecho, Hernández publicó un video en el que dijo: “Le quiero pedir al papa, al Santo Padre, que me ilumine y me de fuerza para sacar, en el próximo gobierno que vamos a liderar, toda esa ladronera que ha traicionado los intereses de Colombia”.



“Y pedirle la bendición para llegar fortalecido a terminar la campaña y no flaquear en el propósito supremo que es rescatar a Colombia realmente de estas administraciones corrompidas totalmente traicioneras”, agregó.



Francisco, sin embargo, se abstuvo de hacer comentarios de índole político.



Una situación que va en línea con la opinión del presidente Iván Duque quien tras el encuentro de Petro con Su Santidad expresó que él también es una persona de fe, que es católico, y que como tal tiene una gran respeto por líder de los católicos. Para Duque, el sumo pontífice "tiene todo, menos intereses electorales en nuestro país".



La pregunta ahora es: ¿Tendrá alguna incidencia en las votaciones estas citas? A pesar de que gran parte de la población de Colombia es profundamente católica es difícil que al ir a las urnas éstas influyan en las decisiones de los ciudadanos.



"La reunión ente el Papa y Gustavo Petro se constituye en un encuentro indispensable, pues el Papa Francisco es uno de los actores internacionales más importantes en el proceso de transición hacia la paz en Colombia. Con su visita al país respaldó el proceso paz, y se comprometió con las víctimas animándolas y confortándolas en su caminar", dijo en su momento Jenny Andrea Santamaría, teóloga, politóloga y profesora universitaria.



"No es extraño que los actuales candidatos que aspiran a la presidencia, se reúnan con el Papa para continuar fortaleciendo la agenda por la paz, y para acoger sus recomendaciones en materia de medioambiente, y en el camino hacia la reconciliación, en medio del conflicto armado que vivimos", aseguró la docente.



"De hecho, los demás candidatos presidenciales están en deuda de llevar a cabo una reunión con el Papa, para fortalecer las agendas pendientes, en términos de construcción de paz, minería, energías renovables y cuidado de la "casa común", es decir, del planeta", puntualizó.



Es decir, desde el punto de vista de la espiritualidad el valor de los encuentros es innegable. Su traducción en un resultado electoral solo lo dirán las urnas este 29 de mayo en la primera vuelta.



POLÍTICA