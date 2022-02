La única indígena que está participando en estas elecciones presidenciales es la wayuu Arelis Uriana, quien buscará ganarse su cupo para la primera vuelta presidencial dentro de la consulta del Pacto Histórico.



Asegura que la han discriminado y que en este país está demostrado que nos ha gobernado gente muy estudiada, que nos tiene con impuestos altos y costo de vida muy elevado.



Dijo que si llega a la presidencia, lo primero que hará será propiciar los escenarios de diálogo con todos los grupos que hoy están generando la guerra en el país.

¿Quién es Arelis Uriana?

​

Es una mujer indígena wayuu que asume un reto tan grande como es ser una de las candidatas del Pacto Histórico para participar en la consulta interpartidista. Esto por ser una mujer que ha venido luchando por los derechos, por la participación, por la inclusión social, por la igualdad, por la equidad, por una verdadera democracia. Le agradezco a este medio porque puedo decirle a Colombia que hoy estamos en esta contienda, como movimiento Mais y como una mujer indígena. He sido una defensora de los derechos humanos, de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, defensora de los derechos de las mujeres.



Usted viene una comunidad muy pobre…



Arelis es una mujer que ha vivido la necesidad, que ha vivido la problemática de los indígenas, no soy una mujer que dice yo puedo ser representación de esa voz sin haber vivido lo que históricamente ha vivido ese pueblo tan olvidado, sino porque hago parte de ese olvido, hago parte de esa desigualdad y por eso nuestra voz hoy está en una de las precandidaturas de este colegiado que es el Pacto Histórico. No soy una mujer que aparezca solo en época electoral sino que soy una mujer que siempre ha estado en los procesos comunitarios, en los procesos de lucha por la reivindicación de los derechos colectivos.



¿Los indígenas solos sí puedan llegar al poder?



Nos hemos aliado con otros sectores porque solas como indígenas no podemos, solos como campesinas no podemos, solas como mujeres no podemos, tenemos que tener una estructura que nos dé a nosotros las herramientas para poder exigir lo que nosotros nos merecemos y ese es el valor de lo que es la lucha de la mujer, de la mujer rural y urbana

¿Y cuál es la idea de esta lucha?

​

Es una lucha para defender los derechos, sin importar el color, la identidad cultural o el pueblo del que seas. Aquí lo que buscamos en la consolidación de una inclusión social, de un autorreconocimiento de todos los valores éticos y morales y la igualdad de lo que han sido los procesos de luchas históricas de este país de los sectores que nunca hemos tenido la oportunidad de estar en un escenario como es este de ser una candidata. Trabajaremos incansablemente en la búsqueda de alternativas y soluciones para derrotar y eliminar la corrupción en Colombia en todas sus manifestaciones y en todos los niveles del Estado colombiano.



¿Por qué siente que estaba preparada para ser presidenta de Colombia?



Este país está pidiendo oxígeno. Este país nunca en su historia tenido la posibilidad de que una mujer gobierne, nunca ha tenido la oportunidad que llegue la voz de aquellos que han sido tan olvidados y de quienes nunca han estado gobernando en la nación. Me siento preparada porque ya lo viví y lo sigo viendo y lo seguiré viviendo si no me atrevo a decir aquí estamos las mujeres, estamos preparadas y ya estamos listas para gobernar. Si yo como mujer no rompo esa brecha del miedo del temor, si no abro eso para que tengamos un mejor futuro, pues nos vamos a quedar en la quejadera de que no tenemos la oportunidad, de que no tenemos la participación. La idea es cambiar esa quejadera por una participación efectiva y por asumir un reto que muchas no se han atrevido.



¿Si usted llega a ser presidenta de la República, que es lo primero que haría?



Generar los escenarios de diálogo con todos los grupos que hoy están provocando la guerra en el país. Porque también esto se da por la falta de oportunidad, por la falta de empleo, por intereses particulares. Haríamos ese proceso de diálogo, en el cual se priorice la vida por encima de los intereses individuales.



¿Qué quieren cambiar?



Queremos cambiar la exclusión por una inclusión real, una democracia que se refleje en todos los sectores sin discriminación alguna. Nosotros vamos a luchar por la paz de Colombia, vamos a generar las garantías y los escenarios que sea necesario para lograr esa paz verdadera y estable.



¿Qué tan fácil es hacer política como mujer indígena?



No es fácil hacer política como mujer indígena, como mujer indígena no es fácil aspirar a la Presidencia de la República. Esto empieza la discriminación, el olvido, la estigmatización y la persecución de decir que las mujeres no sabemos gobernar. No es fácil, pero no es nada imposible. Es difícil como mujer estar en este escenario porque no contamos con la estructura ni la maquinaria que siempre ha ganado en este país.



Hay quienes dicen que para ser presidente se necesitan estudios...



Yo me pregunto o yo le hago la pregunta a Colombia de qué nos han servido 230 años de gobierno, que nos han gobernado los más estudiados, los más preparados, de qué nos ha servido si cada día los impuestos suben, la canasta familiar sube.



