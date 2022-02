Este 27 de febrero, mientras el resto de sus compañeros de la coalición Equipo por Colombia se encontraban discutiendo sus ideas en el debate de la gran alianza digital entre Semana y EL TIEMPO, Álex Char se encontraba en entrevista con 'RCN'.



En ese espacio, el exalcalde de Barranquilla desmintió que estuviera considerando a la congresista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, como su fórmula vicepresidencial.



(Lea también: 'Necesito tu apoyo': Alejandro Char a Maria Fernanda Cabal).

Dijo que por ahora no revelará cuales son sus opciones para ocupar este cargo, pero también aprovechó para manifestar el cariño y admiración por la senadora uribista.



“Yo tengo cariño y admiración por la senadora. Ha hecho un papel importante, inclusivo como candidata, pero ese es un tema que no hemos tocado”, indicó en entrevista con 'RCN'.



El rumor surgió después de que se conociera que Char y Cabal se encontraron hace aproximadamente una semana en un lujoso hotel de Bogotá.



(Le puede interesar: ¿Por qué Álex Char no va a los debates y qué tanto le podría afectar esto?).

Yo tengo cariño y admiración por la senadora. Ha hecho un papel importante, inclusivo como candidata FACEBOOK

TWITTER

El momento quedó registrado en un vídeo que fue difundido por redes sociales. En este se observa que Char, quien se topó con la congresista, se acerca a su mesa para saludarla.



"Hola Álex, ¿cómo estás? Qué gusto", se le escucha a decir a Cabal quien lo saluda amablemente. Acto seguido Char le da un beso en la mejilla y le dice: "necesito tu apoyo".



La congresista ha insistido al Centro Democrático, de manera pública, que deberían dejar en libertad a sus militantes para apoyar la consulta del Equipo por Colombia, en la cual participará Char.



(Además: ¿De qué hablaron César Gaviria y Gustavo Petro en su reunión?).



Sobre este tema se refirió Char también este domingo, asegurando que a pesar de que le tiene gran admiración a Álvaro Uribe Vélez, se negó a que Óscar Iván Zuluaga hiciera parte de la coalición de derecha debido a que, según él, su perfil distaba a la esencia inicial de la alianza política.



“Yo he tenido una posición clarísima de que no, porque cuando se formó el Equipo por Colombia, éramos unos ejecutores, unos alcaldes que hemos transformado ciudades y queríamos que los que llegaran tuvieran el mismo perfil”, afirmó.



(Siga leyendo: Álex Char, ausente en el debate del Equipo por Colombia).



POLÍTICA