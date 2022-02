En septiembre pasado la decisión del precandidato Alejandro Gaviria de conversar con la entonces llamada Coalición de la Esperanza le generó una dura controversia con el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal. Eso significó que el exministro de Salud se quedara sin el apoyo de los ‘rojos’, que en ese momento se daba como un hecho y que lo ponía como una figura clave en la aspiración presidencial.



El agarrón entre los dos Gaviria no fue en los mejores términos. Hubo duras frases en medio de la controversia.



(En otras noticias: ¿Por qué Miguel Uribe ataca a Alcaldesa por gestora relacionada con paro?)

Pero en los últimos días la desavenencias entre los dos parecen estar quedando a un lado.



La semana pasada trascendió un encuentro entre ellos dos. El aspirante presidencial estuvo en la casa del expresidente. Formalmente se dijo que fue un encuentro para limar asperezas.



Tanto fuentes del Partido Liberal como el mismo exministro han manifestado que no se habló de la campaña presidencial y mucho menos de apoyo del liberalismo a la aspiración de Alejandro Gaviria.



Es un hecho que el aspirante presidencial de la Coalición Centro Esperanza tiene los afectos dentro de algunos sectores del liberalismo, no sólo de congresistas, sino entre algunos jóvenes que lo están apoyando.



Hay que recordar que formalmente el Partido Liberal no tiene candidato para las consultas interpartidista del próximo 13 de marzo, lo que implica que sus militantes están en plena libertad de definir a quien van a acompañar en esa votación. Y esa parece que es la apuesta de Alejandro Gaviria: quedarse con algunos votos 'rojos'.

Las movidas de Alejandrio Gaviria como precandidato

Pero los aparentes acercamientos del precandidato Gaviria no sólo han sido con el jefe del Partido Liberal. También tuvo un encuentro con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, el jefe natural de Cambio Radical.



De acuerdo con el aspirante presidencial, no fue una reunión política, sino un encuentro casual, en el que no se habló de acuerdos políticos con Vargas Lleras ni con Cambio Radical.



Y a todo esto se suma que ha trascendido que el exministro tiene el apoyo de Jorge Rey, exgobernador de Cundinamarca y quien es uno de los líderes políticos más reconocidos de este departamento. Y con un buen caudal electoral.

En 24 episodios de mi podcast les comparto, en menos de 10 minutos, mis propuestas y planteamientos sobre los temas que más nos preocupan a los colombianos. Los invito a escucharlo en: https://t.co/q9nwBVebHx o verlo en youtube: https://t.co/BaQdL5FRIq. Comparto uno aquí: pic.twitter.com/z8ELIYWnYf — Alejandro Gaviria (@agaviriau) February 21, 2022

Si bien en principio se puede hablar de que se ha tratado de encuentros casuales, lo cierto del asunto es que en plena campaña electoral este tipo de reuniones no pueden pasar desapercibidas.



Hay que recordar que precisamente la hoy aspirante presidencial Ingrid Betancourt se salió de la Coalición Centro Esperanza al rechazar la adhesión del senador Germán Varon Cotrino, de Cambio Radical, a la campaña de Alejandro Gaviria.



Así las cosas, los movimientos que ha hecho el exministro indican que está avanzando en posicionarse y conseguir apoyos de cara a las consultas del próximo 13 de marzo.

En otras noticias de política

Álex Char y Vargas Lleras se reunieron en Bogotá



Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo libran un nuevo y tenso pulso



POLÍTICA